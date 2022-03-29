Что вас ожидает

Живописный путь в Архыз

Дорога на курорт из Пятигорска сама по себе заслуживает внимания: мы проедем через столицу Карачаево-Черкесии, город Черкесск. Остановимся на завтрак в национальном кафе. В поселке Нижний Архыз, если захотите, посетим аланское городище 10 века и поднимемся к спрятанному в горах Лику Христа. А чтобы вы не заскучали в пути, гид-водитель немного расскажет о прошлом и настоящем республики, местных традициях и быте.

День на горнолыжных трассах!

На курорте «Романтик» вас ждут 27 километров оборудованных трасс, которые оценят даже опытные лыжники и сноубордисты. Начинающие и маленькие спортсмены отправятся на «зеленые трассы», а те, кто не готов вставать на лыжи, покатаются на коньках или тюбингах. Наши гиды знают этот курорт «от и до», поэтому с радостью расскажут о нюансах трасс, познакомят вас с местной инфраструктурой и будут сопровождать в течение всего дня.

На обратном пути, если вы захотите расслабиться и согреться после активного лыжного дня, мы остановимся в станице Суворовская и посетим знаменитые термальные источники.

Организационные детали

Как проходит поездка

Дорога до горнолыжного комплекса займет 3,5 часа

На катание у вас будет примерно 6-7 часов

В течение для вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды

Также по предварительной договоренности мы можем организовать для вас обучение с инструктором

Дополнительные расходы