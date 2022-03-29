Горнолыжный день в Архызе

Покорить оборудованные трассы комплекса «Романтик» среди горных панорам Карачаево-Черкесии

Индивидуальная
Готовы провести день на лучшем горнолыжном курорте Кавказа? Мы отправимся в окрестности поселка Архыз, к живописным трассам комплекса «Романтик».

Вы встанете на горные лыжи или сноуборд, прокатитесь на коньках или тюбингах.

Гид будет сопровождать вас в течение всего дня, расскажет о нюансах трасс и поделится в пути интересными фактами о Карачаево-Черкесии.
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
Горнолыжный день в Архызе
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Что вас ожидает

Живописный путь в Архыз

Дорога на курорт из Пятигорска сама по себе заслуживает внимания: мы проедем через столицу Карачаево-Черкесии, город Черкесск. Остановимся на завтрак в национальном кафе. В поселке Нижний Архыз, если захотите, посетим аланское городище 10 века и поднимемся к спрятанному в горах Лику Христа. А чтобы вы не заскучали в пути, гид-водитель немного расскажет о прошлом и настоящем республики, местных традициях и быте.

День на горнолыжных трассах!

На курорте «Романтик» вас ждут 27 километров оборудованных трасс, которые оценят даже опытные лыжники и сноубордисты. Начинающие и маленькие спортсмены отправятся на «зеленые трассы», а те, кто не готов вставать на лыжи, покатаются на коньках или тюбингах. Наши гиды знают этот курорт «от и до», поэтому с радостью расскажут о нюансах трасс, познакомят вас с местной инфраструктурой и будут сопровождать в течение всего дня.

На обратном пути, если вы захотите расслабиться и согреться после активного лыжного дня, мы остановимся в станице Суворовская и посетим знаменитые термальные источники.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Дорога до горнолыжного комплекса займет 3,5 часа
  • На катание у вас будет примерно 6-7 часов
  • В течение для вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
  • Также по предварительной договоренности мы можем организовать для вас обучение с инструктором

Дополнительные расходы

  • Ски-пасс на день пребывания в комплексе — 1900 руб.
  • Прокат горнолыжного оборудования — от 1000 руб.
  • Питание в кафе (по желанию)
  • Посещение Суворовских источников (по желанию): 350 руб. /чел., дети до 5 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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