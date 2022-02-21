Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

Преимущества этого путешествия:
До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
Термальные источники «Жемчужина Кавказа».
Поездка в термальный комплекс в начале туре – это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!
В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.
Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.
Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.
В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.
Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Далее едем в поселок Архыз.
После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.
Активная часть тура: 3 км пешком.
Сегодня с утра отправляемся в горы!
Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе.
Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе.
Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи.
Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы.
Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Арзызе очень комфортное катание.
На склоны гор туристов поднимают современные гондолки позитивного, мандаринового цвета.
Также имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра.
Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!
Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах.
Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.
Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе.
Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню.
Вечером после катания группа возвращается в гостиницу.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза!
Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест – гора Пшиш.
Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер.
Продолжительность активной части тура: 6-7 часов.
Утром покидаем Архыз и переезжаем в поселок Домбай (150 км, время в пути около 3 часов).
Поселение в гостинице в пос. Домбай.
Давайте сравним, какой же курорт более красивый и комфортный?
Сегодня в туре на канатках Домбая будет возможность подняться на высоту 3200 м!
В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта. Вершины четырехтысячники будут прямо перед нами!
Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка.
Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы.
А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
Продолжаем изучать новые горнолыжные трассы Домбая!
Возможно, Вам приглянется комфортная лесная трасса или весь день захотите провести на высоте 3000 м!
По традиции, на обед соберёмся перекусить в одном из местных кафе;)
Что же вкусного можно попробовать в кафе Домбая?
Здесь готовят отличные хичины, чебуреки с сыром и помидорами, суп-лапшу, лагман, шорпу, шашлык, запекают форель в фольге.
После основного блюда приятно побаловать себя чаем с черникой, малиной или горячим глинтвейном.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут немного времени провести на горе за любимым занятием.
Остальным туристам – добро пожаловать на местный сувенирный рынок, который особенно хорош в выходные дни.
Своим друзьям из Домбая сможете привезти самые вкусные варенья: из малины, черники, брусники, земляники, шишек.
Также здесь продается горный чай, магнитики, сувенирные ложки и тарелки, рогатки, футболки, шали и прочие приятные сувениры.
В 12:00 - выселение из гостиницы, переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой после завершения тура.
Тур предусматривает проживание 4 ночи в пос. Архыз, гостиница "Незабудка"; 2 ночи в пос. Домбай, гостиница "Домбай Айс Черри".
Гостиница «Незабудка» расположен в селе Архыз. Располагает семейными номерами.
В каждом номере есть письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Во всех номерах установлен шкаф. Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.
Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.
Кухня, а также уютный холл – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Расстояние до города Теберда составляет 40 км.
В гостинице "Домбай Айс Черри" двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Маршрут проходит на высоте: 1470-3200 м.
Ограничение по возрасту: от 5 до 75 лет.
Мобильная связь: постоянно.
Инфраструктура. В поселках Архыз и Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!