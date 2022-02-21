Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

2 день

Катание на курорте «Романтик»

Сегодня с утра отправляемся в горы!

Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе.

Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе.

Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи.

Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы.

Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Арзызе очень комфортное катание.

На склоны гор туристов поднимают современные гондолки позитивного, мандаринового цвета.

Также имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра.

Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!

Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах.

Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.

Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе.

Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню.

Вечером после катания группа возвращается в гостиницу.

Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.