Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

Горнолыжный тур в Архыз и Домбай

Западный Кавказ - наше любимое место для зимнего отдыха! Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами

5
3 отзыва
Западный Кавказ – наше любимое место для зимнего отдыха! Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами.

Именно здесь можно не только покататься, но и сделать потрясающие фотографии с видом на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет.

Чтобы разнообразить наш зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа – Домбай и Архыз.

Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортней падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Ближайшие даты:
26
фев

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразие трасс – на курортах Архыз и Домбай представлено большое количество самых разнообразных трасс: здесь получат удовольствие от катания как новички, так и профессионалы;
  • термальные источники «Жемчужина Кавказа» – расслабимся и снимем стресс в теплых минеральных водах;
  • блюда кавказской кухни – насладимся самыми вкусными хичинами, чебуреками с сыром и помидорами, супом-лапшой, лагманом, шорпой, шашлыком и запеченной форелью в фольге.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).

Термальные источники «Жемчужина Кавказа».

Поездка в термальный комплекс в начале туре – это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!

В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.

Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.

Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.

В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.

Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Далее едем в поселок Архыз.

После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.

Активная часть тура: 3 км пешком.

Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз
2 день

Катание на курорте «Романтик»

Сегодня с утра отправляемся в горы!

Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе.

Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе.

Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи.

Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы.

Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Арзызе очень комфортное катание.

На склоны гор туристов поднимают современные гондолки позитивного, мандаринового цвета.

Также имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра.

Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!

Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах.

Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.

Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе.

Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню.

Вечером после катания группа возвращается в гостиницу.

Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
3 день

Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
4 день

Отдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок Домбай

Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза!

Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест – гора Пшиш.

Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер.

Продолжительность активной части тура: 6-7 часов.

Отдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок ДомбайОтдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок ДомбайОтдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок ДомбайОтдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок ДомбайОтдых на горнолыжном курорте «Романтик», переезд в поселок Домбай
5 день

Переезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте Домбай

Утром покидаем Архыз и переезжаем в поселок Домбай (150 км, время в пути около 3 часов).

Поселение в гостинице в пос. Домбай.

Давайте сравним, какой же курорт более красивый и комфортный?

Сегодня в туре на канатках Домбая будет возможность подняться на высоту 3200 м!

В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта. Вершины четырехтысячники будут прямо перед нами!

Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка.

Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы.

А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

Переезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте ДомбайПереезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте ДомбайПереезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте ДомбайПереезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте ДомбайПереезд в поселок Домбай, отдых на горнолыжном курорте Домбай
6 день

Катание на горнолыжном курорте Домбай

Продолжаем изучать новые горнолыжные трассы Домбая!

Возможно, Вам приглянется комфортная лесная трасса или весь день захотите провести на высоте 3000 м!

По традиции, на обед соберёмся перекусить в одном из местных кафе;)

Что же вкусного можно попробовать в кафе Домбая?

Здесь готовят отличные хичины, чебуреки с сыром и помидорами, суп-лапшу, лагман, шорпу, шашлык, запекают форель в фольге.

После основного блюда приятно побаловать себя чаем с черникой, малиной или горячим глинтвейном.

Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.

Катание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте Домбай
7 день

Сувенирные магазины, отъезд

Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут немного времени провести на горе за любимым занятием.

Остальным туристам – добро пожаловать на местный сувенирный рынок, который особенно хорош в выходные дни.

Своим друзьям из Домбая сможете привезти самые вкусные варенья: из малины, черники, брусники, земляники, шишек.

Также здесь продается горный чай, магнитики, сувенирные ложки и тарелки, рогатки, футболки, шали и прочие приятные сувениры.

В 12:00 - выселение из гостиницы, переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой после завершения тура.

Сувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание 4 ночи в пос. Архыз, гостиница "Незабудка"; 2 ночи в пос. Домбай, гостиница "Домбай Айс Черри".

Варианты проживания

Гостиница «Незабудка»

6 ночей

Гостиница «Незабудка» расположен в селе Архыз. Располагает семейными номерами.

В каждом номере есть письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Во всех номерах установлен шкаф. Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.

Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.

Кухня, а также уютный холл – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Расстояние до города Теберда составляет 40 км.

Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»Гостиница «Незабудка»

Гостиница «Домбай Айс Черри»

6 ночей

В гостинице "Домбай Айс Черри" двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Архыз – пос. Домбай – г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер утром (день 2, 3, 4) из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
  • Проживание: 4 ночи в пос. Архыз, гостиница "Незабудка" 2 ночи в пос. Домбай, гостиница "Домбай Айс Черри"
  • Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. за весь период отдыха
  • Абонемент для катания на канатной дороге:курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу – 2 200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидкикурорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу – 2 000 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге – 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
  • Курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу – 2 200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки
  • Курорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу – 2 000 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге – 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай, Архыз – 600-1000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2 000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины – 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 200-300 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб.
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Куртка с капюшоном
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Рации
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Маршрут проходит на высоте: 1470-3200 м.
Ограничение по возрасту: от 5 до 75 лет.
Мобильная связь: постоянно.
Инфраструктура. В поселках Архыз и Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
21 фев 2022
Спасибо, всё чудесно)
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.

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