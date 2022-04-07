Ингушетия

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, удобную одежду и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные очки.
Ингушетия
Ингушетия
Ингушетия
Ингушетия
Ингушетия

Что вас ожидает 🤩

  • Джейрахское ущелье
  • Армхи
  • Заповедник Эрзи
  • Храм Тхаба - Ерды
  • Вовнушки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Увидеть живописные пейзажи, насладиться водой из чистейших источников, а также вдохнуть свежий горный воздух, - это все про путешествие в Ингушетию!

Свое знакомство с этим дивным краем мы начнем с Джейрахского ущелья. Здесь сохранилось 92 каменных памятника. Многие из них имеют более чем 2000-летнюю историю.

Также, вы сможете получить массу положительных эмоций, находясь на обзорной площадке с видом на Джейраховское ущелье. Туда мы поднимемся на новой канатной дороге, расположенной на современном горнолыжном курорте Армхи.

Особый восторг и интерес у наших гостей вызывает история башенных комплексов в заповеднике Эрзи. Здесь будет возможность насладиться прекрасными горными видами, а также необычайной красотой природы Ингушетии.

Также в программе - башенный комплекс Войнушки, выстроенный на вершинах скал, и, по желанию гостей, возможно посещение христианского храма Тхаба-Ерды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 100 рублей с чел. Канатная дорога - 700 рублей с чел. Посещение комплекса "Вовнушки" (по желанию группы) - 300 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 06:00

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