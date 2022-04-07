Увидеть живописные пейзажи, насладиться водой из чистейших источников, а также вдохнуть свежий горный воздух, - это все про путешествие в Ингушетию!

Свое знакомство с этим дивным краем мы начнем с Джейрахского ущелья. Здесь сохранилось 92 каменных памятника. Многие из них имеют более чем 2000-летнюю историю.

Также, вы сможете получить массу положительных эмоций, находясь на обзорной площадке с видом на Джейраховское ущелье. Туда мы поднимемся на новой канатной дороге, расположенной на современном горнолыжном курорте Армхи.

Особый восторг и интерес у наших гостей вызывает история башенных комплексов в заповеднике Эрзи. Здесь будет возможность насладиться прекрасными горными видами, а также необычайной красотой природы Ингушетии.

Также в программе - башенный комплекс Войнушки, выстроенный на вершинах скал, и, по желанию гостей, возможно посещение христианского храма Тхаба-Ерды.