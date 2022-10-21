Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Комфортное начало путешествия
Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Пятигорске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.
Парк «Цветник» и другие красоты Пятигорска
Чтобы начало вашего отпуска было наиболее вдохновляющим, мы отправимся в один из красивейших уголков курорта — парк «Цветник», который расположился в исторической части Пятигорска. Здесь вы увидите живописный грот Дианы и беседку Эолова Арфа, подойдете к неожиданной Китайской беседке и узнаете, как эти места связаны с великим поэтом Лермонтовым.
Обязательно навестим знаменитую скульптуру орла, чтобы вы сделали открыточные фотографии и полюбовались панорамой всего Пятигорска. Заглянем в Провал — природную достопримечательность, которая представляет из себя карстовую воронку с озером. Кстати, на входе вас встретит Остап Бендер, которому нужно будет непременно утереть нос. А в финале, если пожелаете, посетим кафе с блюдами настоящей кавказской кухни.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Пятигорске
Провёл 193 экскурсии для 156 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я прожил в Кисловодске всю жизнь, то есть 62 года. Уже четверть века езжу в горы — с каждым таким путешествием моя огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажу вам местные горные достопримечательности и поделюсь накопленными знаниями.