Хотите совместить удобный и безопасный путь из аэропорта Минеральных Вод с увлекательной экскурсией по Пятигорску? Я встречу вас, помогу с багажом, с комфортом доставлю до нужного адреса в городе. А кроме того, мы пройдем по дорожкам парка «Цветник» с чудесными гротами и беседками, сделаем фото у знаменитого орла и спустимся к карстовому озеру Провал.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортное начало путешествия

Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Пятигорске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.

Парк «Цветник» и другие красоты Пятигорска

Чтобы начало вашего отпуска было наиболее вдохновляющим, мы отправимся в один из красивейших уголков курорта — парк «Цветник», который расположился в исторической части Пятигорска. Здесь вы увидите живописный грот Дианы и беседку Эолова Арфа, подойдете к неожиданной Китайской беседке и узнаете, как эти места связаны с великим поэтом Лермонтовым.

Обязательно навестим знаменитую скульптуру орла, чтобы вы сделали открыточные фотографии и полюбовались панорамой всего Пятигорска. Заглянем в Провал — природную достопримечательность, которая представляет из себя карстовую воронку с озером. Кстати, на входе вас встретит Остап Бендер, которому нужно будет непременно утереть нос. А в финале, если пожелаете, посетим кафе с блюдами настоящей кавказской кухни.

Организационные детали