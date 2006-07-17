История 📖 казаков неразрывно связана с историей 📖 Кавказа. Казаки появились на Кавказе очень давно. Пробираясь сквозь века по бескрайним просторам государства Российского, они обрели свою самобытность, стойкость характера, отвагу и сохранили веру православную. Несмотря на то, что казаки жили в окружении самых разных народов, свою религию, язык, традиции и обычаи, они сохранили в первозданной чистоте.

После окончания войны с Турцией в 1774 г. над Кавказом был окончательно утвержден протекторат России и началось возведение Кавказской линии для укрепления южных границ. Военные крепости тянулись от Азова до Моздока, а вместе с крепостями появлялись и казачьи страницы. Так солдаты и казаки осваивали эти плодородные и в тоже время неспокойные земли. Терские казаки основали на Кавказе более сотни станиц, среди которых и Боргустанская.

Осенью 2011 года в станице Боргустанской открылся уникальный этнографический комплекс «Казачье подворье». Заботливо воссозданная атмосфера казачьей старины позволит вам познакомиться с бытом, культурой, историей 📖, обрядами и кухней Терских казаков. Здесь гости Ставрополья и местные жители смогут приобщиться к исконной казачьей культуре, быту и традициям. Основу экспозиции составили «живые» вещи, собранные не в запасниках музеев, а в домах местных жителей.

«Казачье подворье» ведет свою историю 📖 с 1908 года, когда на его месте зажиточная казачья семья Павленко построила дом. На территории комплекса находятся интереснейшие объекты: казачья хата, сторожевая вышка, редут, гончарная мастерская, хозяйственные постройки, летняя кухня 🥧 с русской печью. Гостям станицы Боргустанской предоставляется редкая возможность перенестись в прошлое, окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда того времени, примерить традиционные казачьи костюмы.

Угощают казаки от души! Пироги, вареники, приготовленные в русской печи, картошечка, как положено, сварена в чугунке и подается прямо из печи, разносолы из бочки, настоящее сало, наливочка и даже самогончик.

Организационные детали: