Казачье подворье, станица Боргустанская

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Казачье подворье, станица Боргустанская
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Экскурсия

500 ₽ за человека

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Казачье подворье, станица Боргустанская
Казачье подворье, станица Боргустанская

Что вы увидите

  • Казачье подворье в станице Баргустанской
История 📖 казаков неразрывно связана с историей 📖 Кавказа. Казаки появились на Кавказе очень давно. Пробираясь сквозь века по бескрайним просторам государства Российского, они обрели свою самобытность, стойкость характера, отвагу и сохранили веру православную. Несмотря на то, что казаки жили в окружении самых разных народов, свою религию, язык, традиции и обычаи, они сохранили в первозданной чистоте.
После окончания войны с Турцией в 1774 г. над Кавказом был окончательно утвержден протекторат России и началось возведение Кавказской линии для укрепления южных границ. Военные крепости тянулись от Азова до Моздока, а вместе с крепостями появлялись и казачьи страницы. Так солдаты и казаки осваивали эти плодородные и в тоже время неспокойные земли. Терские казаки основали на Кавказе более сотни станиц, среди которых и Боргустанская.
Осенью 2011 года в станице Боргустанской открылся уникальный этнографический комплекс «Казачье подворье». Заботливо воссозданная атмосфера казачьей старины позволит вам познакомиться с бытом, культурой, историей 📖, обрядами и кухней Терских казаков. Здесь гости Ставрополья и местные жители смогут приобщиться к исконной казачьей культуре, быту и традициям. Основу экспозиции составили «живые» вещи, собранные не в запасниках музеев, а в домах местных жителей.
«Казачье подворье» ведет свою историю 📖 с 1908 года, когда на его месте зажиточная казачья семья Павленко построила дом. На территории комплекса находятся интереснейшие объекты: казачья хата, сторожевая вышка, редут, гончарная мастерская, хозяйственные постройки, летняя кухня 🥧 с русской печью. Гостям станицы Боргустанской предоставляется редкая возможность перенестись в прошлое, окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда того времени, примерить традиционные казачьи костюмы.
Угощают казаки от души! Пироги, вареники, приготовленные в русской печи, картошечка, как положено, сварена в чугунке и подается прямо из печи, разносолы из бочки, настоящее сало, наливочка и даже самогончик.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобную обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы);
+Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Представление и угощение казаков - 750 руб
Начало и место завершения
🚩 Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Казачье подворье, станица Боргустанская
Казачье подворье, станица Боргустанская
Казачье подворье, станица Боргустанская
Казачье подворье, станица Боргустанская

Экскурсия проводится Пятница с 14:00 до 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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