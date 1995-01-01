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Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость

5
11 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Хотите прикоснуться к старине — тогда отправляйтесь в Куртатинское ущелье с посещением Даргавса.

Куртатинское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии-Алании и наиболее известно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками: живописная теснина Кадаргаван, наскальное средневековое укрепление Дзивгис и крупнейший на Кавказе город 🏙️ мертвых Даргавс.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Теснина Кадаргаван
  • Наскальное средневековое укрепление Дзивгис
  • Город мертвых Даргавс
Теснина Кадаргаван
Остановка возле теснины Кадаргаван, которую проточила река Фиагдон. Один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но всей Северной Осетии. На этом участке скалистого хребта река Фиагдон, словно ударом меча разрубила скалу на две части. Глубина этого каньона более 60 метров, а ширина от 2 до 3 метров. При виде бурлящей и ревущей реки у многих захватывает дух от силы и мощи природы!
Селение Дзивгис
Здесь находится знаменитая скальная крепость, построенная в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой и летом за деревьями ее можно не заметить. Дзивгисская крепость — одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только Осетии, но и Кавказа. Эта наскальная средневековая крепость в былые времена охраняла вход в Фиагдонскую котловину.
Даргавс
Неподалеку от селения Даргавс находится историко-археологический памятник под открытым небом — некрополь «Город мертвых». Даргавский некрополь самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуподземных склепов).
Создание «города мёртвых» некоторые специалисты связывают со страшной эпидемией чумы, когда население Осетии сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч человек. Но исследования показывают, что некрополь функционировал и с IX по XVIII век.

Маршрут:

    Пятигорск — Куртатинское ущелье — мужской монастырь — Даргавс (Город Мертвых) — Пятигорск

    Важно знать:

    • Документы с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям)
    • Одежда: теплые вещи, удобная обувь
    • Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы)
    Что входит
    • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
    • Услуги профессионального водителя
    • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
    Что не входит
    • Питание
    • Экологический сбор (50 руб. )
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
    Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
    Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
    Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
    Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Машук
    Машук
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    11 отзывов оставили туристы

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