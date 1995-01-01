Теснина Кадаргаван

Остановка возле теснины Кадаргаван, которую проточила река Фиагдон. Один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но всей Северной Осетии. На этом участке скалистого хребта река Фиагдон, словно ударом меча разрубила скалу на две части. Глубина этого каньона более 60 метров, а ширина от 2 до 3 метров. При виде бурлящей и ревущей реки у многих захватывает дух от силы и мощи природы!

Селение Дзивгис

Здесь находится знаменитая скальная крепость, построенная в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой и летом за деревьями ее можно не заметить. Дзивгисская крепость — одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только Осетии, но и Кавказа. Эта наскальная средневековая крепость в былые времена охраняла вход в Фиагдонскую котловину.

Даргавс

Неподалеку от селения Даргавс находится историко-археологический памятник под открытым небом — некрополь «Город мертвых». Даргавский некрополь самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуподземных склепов).

Создание «города мёртвых» некоторые специалисты связывают со страшной эпидемией чумы, когда население Осетии сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч человек. Но исследования показывают, что некрополь функционировал и с IX по XVIII век.

Маршрут:

Пятигорск — Куртатинское ущелье — мужской монастырь — Даргавс (Город Мертвых) — Пятигорск

Важно знать: