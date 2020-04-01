Индивидуальные экскурсии в Пятигорске

Путешествие во времени Гуляя по Пятигорску, вы узнаете, как зарождались курорты Кавказских Минеральных Вод и как отдыхало на них «водяное» общество. Пройдете самыми популярными маршрутами первой половины 19 века и увидите главные достопримечательности города: парк Цветник, беседку Эолова арфа и Академическую галерею. Отыщете старейшую улицу Пятигорска и дом, где прошли последние два месяца жизни Лермонтова.
Квест-расследование: дуэль или убийство? Вы перенесетесь на страницы «Героя нашего времени» и по-новому посмотрите на жизнь Лермонтова — яркого представителя золотой молодежи своего времени. Расследуете детали самой загадочной дуэли 19 века, разберетесь в причинах произошедшего и проверите на достоверность версию, что это было преднамеренное убийство, замаскированное под дуэль.
Организационные детали
По желанию мы сможем сделать перерыв на чай-кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в центре Пятигорска.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Я живу в регионе КавМинВод и очень его люблю. После каждой прочитанной книги, исследовательской вылазки и беседы с краеведами влюбляюсь в родной край все больше. Покажу вам наши чудесные места так, как хотела бы, чтобы их показали мне!
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга. Узнаете о знаменитых путешественниках и караванах Шелкового Пути. Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления. В программе — красивые водопады и озеро; жизнь и традиции балкарцев; мифы Греческой лестницы и вкусный обед!
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы. Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России. Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Урочище Джилы-Су — природная жемчужина, без которой невозможно представить всего богатства Кабардино-Балкарии. Возле сакральных гор Тузулук и Сирх вы узнаете о древних жреческих обрядах и таинственных менгирах. А еще побываете на трех зрелищных водопадах и откроете полезные свойства знаменитых источников.
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание. Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края. По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев. А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.