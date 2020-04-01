Индивидуальные экскурсии в Пятигорске

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Познакомиться с главными местами Пятигорска и попробовать себя на детективном поприще

Анна
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Анна – ваш гид
В 19 веке в Пятигорске произошла дуэль между Лермонтовым и его «однокашником» Мартыновым.

Вы погрузитесь в жизнь аристократов и молодежи того времени, услышите скрытые от широкой общественности факты, проведете собственное расследование и попытаетесь понять, что же на самом деле случилось 27 июля 1841 года.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча в центре Пятигорска
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Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Гуляя по Пятигорску, вы узнаете, как зарождались курорты Кавказских Минеральных Вод и как отдыхало на них «водяное» общество. Пройдете самыми популярными маршрутами первой половины 19 века и увидите главные достопримечательности города: парк Цветник, беседку Эолова арфа и Академическую галерею. Отыщете старейшую улицу Пятигорска и дом, где прошли последние два месяца жизни Лермонтова.

Квест-расследование: дуэль или убийство?
Вы перенесетесь на страницы «Героя нашего времени» и по-новому посмотрите на жизнь Лермонтова — яркого представителя золотой молодежи своего времени. Расследуете детали самой загадочной дуэли 19 века, разберетесь в причинах произошедшего и проверите на достоверность версию, что это было преднамеренное убийство, замаскированное под дуэль.

Организационные детали

По желанию мы сможем сделать перерыв на чай-кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»
Квест «Расследование убийства Лермонтова»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Пятигорска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Привет! Я живу в регионе КавМинВод и очень его люблю. После каждой прочитанной книги, исследовательской вылазки и беседы с краеведами влюбляюсь в родной край все больше. Покажу вам наши чудесные места так, как хотела бы, чтобы их показали мне!
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