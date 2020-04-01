Индивидуальные экскурсии в Пятигорске

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Гуляя по Пятигорску, вы узнаете, как зарождались курорты Кавказских Минеральных Вод и как отдыхало на них «водяное» общество. Пройдете самыми популярными маршрутами первой половины 19 века и увидите главные достопримечательности города: парк Цветник, беседку Эолова арфа и Академическую галерею. Отыщете старейшую улицу Пятигорска и дом, где прошли последние два месяца жизни Лермонтова.

Квест-расследование: дуэль или убийство?

Вы перенесетесь на страницы «Героя нашего времени» и по-новому посмотрите на жизнь Лермонтова — яркого представителя золотой молодежи своего времени. Расследуете детали самой загадочной дуэли 19 века, разберетесь в причинах произошедшего и проверите на достоверность версию, что это было преднамеренное убийство, замаскированное под дуэль.