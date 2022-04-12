Медовые водопады и гора Кольцо

Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо

Что вас ожидает 🤩

  • Медовые водопады
  • Гора Кольцо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Кисловодск - это не только сам город-курорт, но и его знаменитые и интересные окрестности. У нас с вами будет возможность побывать в местах, о которых писал М. Ю. Лермонтов в своей повести «Княжна Мэри», а также полюбоваться живописными пейзажами и удивительными творениями природы.

Гора Кольцо расположена неподалеку от Кисловодска, и является памятником природы Кавказских Минеральных Вод. «Сквозь каменное окошко» отправлял любоваться закатом своих героев знаменитый писатель, где и сам бывал не раз. Не упустите возможность побывать там и вы.

Почувствовать сладкий медовый аромат вы сможете спустившись в Аликоновское ущелье. Там расположены Медовые водопады, которые местные жители так прозвали из-за местных легенд и дивных запахов цветения лугов над ущельем. Многие твердят и по сей день, что вода в водопаде сладковатая из-за того, что вместе с дождевой водой проходит через пчелиные соты.

Всего в ущелье пять водопадов, самый большой поток падает с ущелья реки Энки-Баш, где потоке водяных струй часто можно увидеть радугу. Мы посетим также Малый Медовый водопад, где вода образует белые буруны. Чуть выше, за Большим Медовым водопадом, нам откроются и три остальных - Безымянный, Чертова Мельница, и самый живописный водопад этих мест - Жемчужный.

Сделать красивые фотографии и вдохнуть свежий воздух здешних просторов вы сможете на скале Указатель, откуда открывается прекрасный вид на местный пейзаж.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 60 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 13:20

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🚗На машине🧒Можно с детьми🍀Природа и пейзажи💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Медовые водопады и гора Кольцо
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
4.4
56 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо
Экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска
800 за 1 человека
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
4.7
11 отзывов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Комплексная экскурсия по Кисловодску и его окрестностям
1 400 за 1 человека
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
16 отзывов
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
6 500 за 1-4 чел.
Медовые водопады
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Медовые водопады
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью
800 за 1 человека
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виталий
5
2 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
9 100 за 1-6 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Валентин
4.9
14 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
от 9 000 за 1-2 чел.
Архыз: гора София и поход к Софийским водопадам
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Архыз: гора София и поход к Софийским водопадам
В любое время года Архыз способен удивить даже искушенных путешественников
от 24 000 за 1-6 чел.
Кисловодский комплекс
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
Нет отзывов
Кисловодский комплекс
Вас ждем много всего интересного! Вы покорите гору Кольцо, откуда открывается великолепный вид на окрестности, бесплатно
1 400 за 1 человека
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
4.4
17 отзывов
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Вас ждет удивительная прогулка по ущелью Адыр-Су к Великой Горе Уллу-тау
1 600 за 1 человека
Оленья ферма
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
Нет отзывов
Оленья ферма
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью
1 000 за 1 человека
Великолепная гора Бештау
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
4.8
4 отзыва
Великолепная гора Бештау
Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
от 15001 275 за 1-20 чел.
Чегемские водопады
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
4.1
29 отзывов
Чегемские водопады
В Кабардино-Балкарию отправляются за природой
1 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ