Кисловодск - это не только сам город-курорт, но и его знаменитые и интересные окрестности. У нас с вами будет возможность побывать в местах, о которых писал М. Ю. Лермонтов в своей повести «Княжна Мэри», а также полюбоваться живописными пейзажами и удивительными творениями природы.

Гора Кольцо расположена неподалеку от Кисловодска, и является памятником природы Кавказских Минеральных Вод. «Сквозь каменное окошко» отправлял любоваться закатом своих героев знаменитый писатель, где и сам бывал не раз. Не упустите возможность побывать там и вы.

Почувствовать сладкий медовый аромат вы сможете спустившись в Аликоновское ущелье. Там расположены Медовые водопады, которые местные жители так прозвали из-за местных легенд и дивных запахов цветения лугов над ущельем. Многие твердят и по сей день, что вода в водопаде сладковатая из-за того, что вместе с дождевой водой проходит через пчелиные соты.

Всего в ущелье пять водопадов, самый большой поток падает с ущелья реки Энки-Баш, где потоке водяных струй часто можно увидеть радугу. Мы посетим также Малый Медовый водопад, где вода образует белые буруны. Чуть выше, за Большим Медовым водопадом, нам откроются и три остальных - Безымянный, Чертова Мельница, и самый живописный водопад этих мест - Жемчужный.

Сделать красивые фотографии и вдохнуть свежий воздух здешних просторов вы сможете на скале Указатель, откуда открывается прекрасный вид на местный пейзаж.