Приглашаю на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте. Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюрреалистические панорамы

Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места. А на обратном пути, если захотите, мы посетим Чайный домик и попробуем разные виды горячего напитка.

Загадочный горный край

Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.

Организационные детали