На плато Бермамыт за невероятными пейзажами

Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте.

Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сюрреалистические панорамы

Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места. А на обратном пути, если захотите, мы посетим Чайный домик и попробуем разные виды горячего напитка.

Загадочный горный край

Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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