Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Наш маршрут отличается тем, что мы проедем по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги, расскажем легенду Бандитских скал и покажем «сокровищницу солнца». К Бермамыту отвезём вас необычной дорогой — через живописное ущелье и «край лошадей» Бечасын. Проведём нетуристическими тропами к скальным массивам. А на вершине вы встретите закат, наслаждаясь чаем из самовара.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
🔷 Плато Итджатмаз или Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.
🔷 Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.
🔷 Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.
🔷 «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.
🔷 Гора Тузлук. Следующая остановка — у необычной горы с идеальной конусообразной формой. Её называют кавказской пирамидой и сокровищницей солнца.
🔷 Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы искупаетесь в освежающем горном нарзане или наберёте воды с собой. На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
🔷 Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.
🔷 Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.
🔷 Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта.
🔷 Ущелье и плато Бечасын. «Край лошадей» — так называют высокогорные луга плато с пастбищами, откуда открывается волшебный вид на Эльбрус. Мы расскажем красивую историю о княжне, в честь которой названо ущелье. Кроме того, вы узнаете о прошлом плато, знаменитого во всей Кабарде, и советском сырзаводе.
🔷 Малый и Большой Бермамыт. В завершение вы пройдёте по тропам, скрытым от большинства путешественников, и встретите сказочный закат на горном плато с травяным чаем из самовара. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике
- Программа подойдёт для детей старше 7 лет
- Мы можем вас также забрать из Кисловодска, Ессентуков, Железноводска
- Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (200-600 руб. /чел.); экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб. /чел.)
- Расписание Нарзанных ванн на Джилы-Су: посещение для женщин до 13.00, для мужчин с 13.00
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.