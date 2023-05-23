Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе. Наш маршрут отличается тем, что мы проедем по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги, расскажем легенду Бандитских скал и покажем «сокровищницу солнца». К Бермамыту отвезём вас необычной дорогой — через живописное ущелье и «край лошадей» Бечасын. Проведём нетуристическими тропами к скальным массивам. А на вершине вы встретите закат, наслаждаясь чаем из самовара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Плато Итджатмаз или Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.

🔷 Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.

🔷 Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.

🔷 «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.

🔷 Гора Тузлук. Следующая остановка — у необычной горы с идеальной конусообразной формой. Её называют кавказской пирамидой и сокровищницей солнца.

🔷 Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы искупаетесь в освежающем горном нарзане или наберёте воды с собой. На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.

🔷 Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.

🔷 Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.

🔷 Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта.

🔷 Ущелье и плато Бечасын. «Край лошадей» — так называют высокогорные луга плато с пастбищами, откуда открывается волшебный вид на Эльбрус. Мы расскажем красивую историю о княжне, в честь которой названо ущелье. Кроме того, вы узнаете о прошлом плато, знаменитого во всей Кабарде, и советском сырзаводе.

🔷 Малый и Большой Бермамыт. В завершение вы пройдёте по тропам, скрытым от большинства путешественников, и встретите сказочный закат на горном плато с травяным чаем из самовара. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали