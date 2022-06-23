Очарование Адыгеи

За 2 дня нас ждет насыщенное путешествие: долина Руфабго - дремучая чаща «средиземноморского» леса, знакомство с мощью

5
3 отзыва
За 2 дня нас ждет насыщенное путешествие: долина Руфабго – дремучая чаща «средиземноморского» леса, знакомство с мощью горной реки Белой в Хаджохской теснине, купание в открытых бассейнах с теплой термальной водой, спуск в подземное царство сталактитов и других пород Большой Азишской пещеры, и, конечно, дегустация известного адыгейского сыра.
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Очарование Адыгеи
Ближайшие даты:
02
июл
16
июл
30
июл
13
авг
27
авг
10
сен
24
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на паровозике по Гуамскому ущелью
Прогулка на паровозике по Гуамскому ущелью
Мы совершим прогулку на маленьком паровозике, который движется над рекой Курджипс, прижимаясь к скалам и нависая над пропастью
Лучшие термальные источники
Лучшие термальные источники
Нас ждет релакс в одном из лучших термальных источников Адыгеи
Таинственная Азишская пещера
Таинственная Азишская пещера
Увидим крылья Ангела, маленького Будду, царский венец, загадаем желание у пальмы желаний и пройдемся под дамокловым мечом

Программа тура по дням

1 день
Адыгея, Гуамское ущелье, купание в термальных источниках

Основное место посадки в первый экскурсионный день у входа в Парк Цветник ориентировочно с 05.00 до 05.30 часов. 

Выезд из Пятигорска.

Завтрак в кафе по дороге в Адыгее (оплачивается отдельно).

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Мы совершим прогулку на маленьком паровозике, который движется над рекой Курджипс, прижимаясь к скалам и нависая над пропастью.

Нас ожидают лучшие природные фотозоны с водопадами и скалами.

Там, где соприкасаются Лагонакский и Гуамский хребты, пологие склоны превращаются в высокие отвесные скалы, смешанные леса сменяются зарослями самшита.

Внизу поет свою тихую мелодию горная река, а рядом с нами звенят тонкие струйки водопада.

Обед.

Выезд из поселка Гуамка.

Размещение в гостинице г. Майкоп.

Купание в термальных источниках.

После размещения в отеле и небольшого отдыха нас ждет релакс в одном из лучших термальных источников Адыгеи "Водная Ривьера".

Это девять термальных бассейнов под открытым небом (7 взрослых и 2 детских), раздевалки и оборудованный теплый зал для отдыха, кафе и стоянки.

Возвращение в гостиницу г. Майкопа.

Ужин.

Свободное время.

Адыгея, Гуамское ущелье, купание в термальных источникахАдыгея, Гуамское ущелье, купание в термальных источникахАдыгея, Гуамское ущелье, купание в термальных источникахАдыгея, Гуамское ущелье, купание в термальных источниках
2 день
Адыгея, Хаджохская теснина, Водопады Руфабго, Азишская пещера, смотровые площадки плато Лаго–Наки

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд из гостиницы.

Мы едем в Хаджохскую теснину.

Бурная горная река Белая пропилила узкую теснину в районе поселка Каменномостского, получившую название Хаджохской.

Спуститься к реке, пройтись по мостику над пропастью, увидеть самое узкое место и услышать множество легенд можно именно прогулявшись по ней.

Небольшой переезд 15–20 минут.

Водопады Руфабго и Азишская пещера.

Хотите увидеть крылья Ангела, маленького Будду, царский венец, загадать желание у пальмы желаний и пройтись под дамокловым мечом?

Тогда держим путь в Азишскую пещеру, в которую без труда спустимся по оборудованным лестницам.

На протяжении 200 метров нас ждут многоярусные залы и галереи с полным набором скальных натёков, сталагмитов и прочей пещерной красоты.

Обед.

Смотровые площадки плато ЛагоНаки.

Завершим наше путешествие потрясающей панорамой знаменитого плато Лаго–Наки, которое точно запомнится вам надолго.

Вековые сосны приютились здесь на самом краю пропасти, с которой когда–то, по легенде, прыгнула влюбленная пара.

Их именами и названо плато.

Лучшие природные фотолокации находятся именно здесь!

Последний день завершается ориентировочно в 23.30 в г. Пятигорске.

Рекомендуем бронировать дополнительные сутки.

Адыгея, Хаджохская теснина, Водопады Руфабго, Азишская пещера, смотровые площадки плато Лаго–НакиАдыгея, Хаджохская теснина, Водопады Руфабго, Азишская пещера, смотровые площадки плато Лаго–НакиАдыгея, Хаджохская теснина, Водопады Руфабго, Азишская пещера, смотровые площадки плато Лаго–НакиАдыгея, Хаджохская теснина, Водопады Руфабго, Азишская пещера, смотровые площадки плато Лаго–Наки

Проживание

Тур предусматривает проживание проживание в гостинице туристического класса в г. Майкоп.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-хместном стандартном номере после 01.06.2022 – 14 900 руб.

При одноместном размещении в стандартном номере  после  01.06.2022 – 16 400 рублей.

Стоимость за дополнительные сутки в г. Пятигорске, за номер в рублях:

Название гостиницыстоимостьстоимость с 01.06.22
Гостиница «Искра», 2-х местный СТАНДАРТ (без ремонта, без питания, доп. место)2 9001 100
Гостиница «Искра», 1-но местный СТАНДАРТ (без ремонта, без питания)2 4002 700
Гостиница «Искра», 2-х местный УЛУЧШЕННЫЙ (космет. ремонт, без питания)3 4004 000
Гостиница «Искра», 1-но местный УЛУЧШЕННЫЙ (космет. ремонт, без питания, доп. место)2 6001 600
Гостиница «Искра», 2-х местный 1 категории (с ремонтом, без питания)4 3005 000
Гостиница «Искра», 1-но местный 1 категории (с ремонтом, без питания)3 3503 900
Гостиница "Машук", 2-х местный СТАНДАРТ 4 1004 100
Гостиница "Машук", 1-но местный СТАНДАРТ3 4003 400
Гостиница «Интурист», 2-х местный СТАНДАРТ 1 категории3 7004 800
Гостиница «Интурист», 1-но местный СТАНДАРТ 1 категории 3 3004 100
Гостиница «Интурист», 2-х местный Джуниор Сьют (доп. место)5 8005 800
Гостиница «Интурист», 1-но местный Джуниор Сьют4 8005 400
Гостиница «Бештау», 2-х местный Стандарт5 2006 700
Гостиница «Бештау», 1-но местный СТАНДАРТ 4 7006 100
Гостиница «Бештау», 2-х местный Комфорт5 7007 200
Гостиница «Бештау», 1-но местный Комфорт5 2006 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программезавтракиэкскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска (г. Минеральных Вод) и обратнопитание
  • Не указанное в программетрансфер:ж/д вокзал Пятигорска-гостиница – 250 руб. /машина/в одну сторонуаэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск
  • Гостиница – 1200 руб. /машина/в одну сторонукурортный сбор – 50 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)билет на паровозик по Гуамскому ущелью – 500 руб. /челвход в Термальный комплекс в Адыгее – 350 руб. /чел. вход в Хаджохскую теснину – 500 руб. /чел. вход в заповедник "Руфабго" – 500 руб. /чел. вход в Азишскую пещеру – 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении;
  • для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Азишской пешеры;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик, солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается тур?

Основное место посадки в первый экскурсионный день у входа в Парк Цветник (остальные места посадки по согласованию) ориентировочно с 5 до 5.3 часов.

Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.

 Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

 Последний день завершается ориентировочно в 23.30 в г. Пятигорске. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Экскурсионные туры🔭Обзорные

Похожие туры в Пятигорске

5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
Приглашаю вас продолжить путешествие детального знакомства с городами Кавказских Минеральных Вод
11 500 за всё до 6 чел.
Горная Ингушетия
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Машук
Машук
4.7
32 отзыва
Горная Ингушетия
С нами вы отправитесь в невероятное путешествие по Ингушетии. Вас ждет многовековая история, горные пейзажи
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
2 700 за 1 человека
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
26 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Северную Осетию из КМВ на 3 дня
3 дня
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Антикефир
Антикефир
Нет отзывов
Джип-тур в Северную Осетию из КМВ на 3 дня
Насыщенная трехдневная программа, в которой посещаем: Дигорию, Куртатинское ущелье, Ардонское
22 000 за 1 человека
Путешествие в ущелье Северной Осетии
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
1 отзыв
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
14 300 за всё до 3 чел.
Горный комплекс Deluxe
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Горный комплекс Deluxe
Нас ждёт очень насыщенная экскурсионная программа
26 июня
29 июня
1 июля
3 июля
5 000 за 1 человека
Путешествие в Северное Приэльбрусье: ущелье Джилы-Су и водопады
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Путешествие в Северное Приэльбрусье: ущелье Джилы-Су и водопады
Увидеть Джилы-Су - это особое эстетическое удовольствие
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
3 200 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
4.9
18 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Завтра
29 июня
3 июля
9 июля
от 10 400 за всё до 2 чел.
Джип-тур плато Канжол из КМВ
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Антикефир
Антикефир
Нет отзывов
Джип-тур плато Канжол из КМВ
Вас ждет насыщенная, удивительная и незабываемая поездка! Вы посетите Плато Бермамыт, лучшие смотровые на Эльбрусе
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
4 000 за 1 человека
Архыз Deluxe
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Архыз Deluxe
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в уникальное место
29 июня
2 июля
6 июля
9 июля
5 000 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
18 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
10 500 за всё до 5 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
3 отзыва
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
30 июня
1 июля
2 июля
8 июля
от 1390012 510 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ