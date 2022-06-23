На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.

2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.

3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.

4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.

5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.

6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.

7. Внимательно слушать экскурсовода.



Техника безопасности на экскурсионных объектах:

1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.

2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.

3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.

4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.



Во время автобусной экскурсии:

1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса

2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.

3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.

4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).

5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.

6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.

7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.

8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.

9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.

10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.

11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.

12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.

13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.

14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).

15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.

16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.

17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!

18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.

19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.



Во время пешеходной экскурсии:

1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.

2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.



Общие меры предосторожности:

1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.

2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.

3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.

4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.

5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.

6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.

7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.

8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.