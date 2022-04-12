Суббота в 14:20

Пятигорск - место с богатой историей и культурным наследием. Здесь также имеет большое значение религиозная тематика, и можно посетить священные места и храмы.

В начале этой паломнической экскурсии мы с вами побываем в Покровском соборе, где лежат мощи святого Феодосия. Здесь можно будет прикоснуться к святым мощам, а также поклониться и прочитать молитвы Господу, попросить об искуплении, набрать святой воды в источнике и заказать обедни.

После мы с вами прибудем на место, где был захоронен святой Феодосий. В это место из года в год прибывает большое количество паломников и верующих. Все, кто считают это место святым, могут здесь поклониться и попросить Господа о здравии себя и своих близких людей.