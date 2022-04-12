Паломничество к мощам св. Феодосия

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Совершающим посещение храма следует помнить о требованиях к одежде (закрытые плечи и колени, платок для женщин).
Паломничество к мощам св. Феодосия
Паломничество к мощам св. Феодосия
Паломничество к мощам св. Феодосия
Паломничество к мощам св. Феодосия
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Пятигорск - место с богатой историей и культурным наследием. Здесь также имеет большое значение религиозная тематика, и можно посетить священные места и храмы.

В начале этой паломнической экскурсии мы с вами побываем в Покровском соборе, где лежат мощи святого Феодосия. Здесь можно будет прикоснуться к святым мощам, а также поклониться и прочитать молитвы Господу, попросить об искуплении, набрать святой воды в источнике и заказать обедни.

После мы с вами прибудем на место, где был захоронен святой Феодосий. В это место из года в год прибывает большое количество паломников и верующих. Все, кто считают это место святым, могут здесь поклониться и попросить Господа о здравии себя и своих близких людей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 14:20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 14:20

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