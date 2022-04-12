Место, воспетое Владимиром Высоцким, покорившее миллионы сердец, дивный горный край - Приэльбрусье.

Удивительная горная местность со своим микроклиматом и невероятными пейзажами, не оставляет никого равнодушным. Снежные шапки Эльбруса так и манят своей таинственностью и недоступностью. Свежий горный воздух и ароматы хвои наполнят силами и вдохновением покорять новые вершины.

К подножию Эльбруса мы отправимся на автобусе по невероятно красивой дороге вдоль Бакинского ущелья. После прибытия в селение Терскол, мы отправимся на высоты свыше 3000 м. при помощи канатных дорог.

Прекрасный вид на гору Эльбрус и Донгуз-Орун мы с вами сможем увидеть с горы Чегет. Здесь же в ясную погоду, можно будет с успехом принять солнечные ванны.