Приэльбрусье

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт и теплые вещи.

ВАЖНО! Для посещения этой экскурсии вам понадобится QR-код в распечатанном виде или на телефоне: действительный (не более 72 часов, с момента сдачи) негативный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справка о перенесении ковид-заболевания.
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Приэльбрусье

Что вас ожидает 🤩

  • Поляна Чегет
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Долина Нарзанов
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Место, воспетое Владимиром Высоцким, покорившее миллионы сердец, дивный горный край - Приэльбрусье.

Удивительная горная местность со своим микроклиматом и невероятными пейзажами, не оставляет никого равнодушным. Снежные шапки Эльбруса так и манят своей таинственностью и недоступностью. Свежий горный воздух и ароматы хвои наполнят силами и вдохновением покорять новые вершины.

К подножию Эльбруса мы отправимся на автобусе по невероятно красивой дороге вдоль Бакинского ущелья. После прибытия в селение Терскол, мы отправимся на высоты свыше 3000 м. при помощи канатных дорог.

Прекрасный вид на гору Эльбрус и Донгуз-Орун мы с вами сможем увидеть с горы Чегет. Здесь же в ясную погоду, можно будет с успехом принять солнечные ванны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога Чегет - 900 рублей с чел. Канатная дорога Эльбрус - 1400 рублей с чел. Эко-сбор - 150 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30

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