Путешествие в Горную Ингушетию

Заповедные ландшафты, уникальная архитектура, нерушимые кодексы чести… За монументальными символами Кавказа я помогу

Заповедные ландшафты, уникальная архитектура, нерушимые кодексы чести… За монументальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.

Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей.

Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала.

И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии
  • Башенный город Эрзи
  • Цей-Лоамский перевал
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Замковый комплекс Вовнушки
  • Древний город Таргим
  • Первая столица Ингушей Эгикхал

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе посещение христианского храма VIII века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей Горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен XII-XV вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Важно знать:

  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ.
  • На обед остановимся в аутентичном кафе «Легенды гор». Обед оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Экскурсия
Что не входит
  • Обед
  • Въезд в заповедник Эрзи — 150 р. с человека
Место начала и завершения?
Пятигорск, ул. Крайнего 46
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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