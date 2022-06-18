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Горная Саниба

Горная, она же Старая, Саниба — небольшое село у реки Кауридон в Северной Осетии, неподалёку от границы с Грузией. Населенный пункт с древней историей расположен вблизи села Кармадон, и путь проходит мимо места, где в 2002 году в Кармадонском ущелье сошел печально известный ледник Колка. Окружающий пейзаж до сих пор напоминает о трагедии. Здесь постоянно живут лишь около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих. Это строение необычное, как и многое в старом селе. Сначала тут была древняя аланская церковь, построенная в ХII веке, как считается, в честь Святой Троицы. Историки утверждают, что храму суждено было пасть под натиском монголо-татарских завоевателей.

Кармадонское ущелье

Практически из любой точки Владикавказа взору открываются потрясающие по своей красоте и величавости горы. Не зря его называют «синим городом»: обрамленный ультрамарином гор, он покоряет сердце путешественника с первого взгляда. Но иногда красота эта становится убийственной.

Столетия идут, наука развивается, но стало ли людям безопаснее находиться рядом с этими творениями природы? Возможно ли предотвращать такие трагедии, как кармадонская? Что вообще тогда, в 2002 году, произошло, почему сползающий в ущелье ледник Колка застал всех врасплох? На все эти вопросы вам ответит профессиональный водитель-гид, который будет вас сопровождать всю дорогу.

Мидаграбинские водопады

Это жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами.

Город мертвых

Даргавс — город мёртвых в Северной Осетии, который таит в себе много тайн и легенд. Это место является одним из самых жутких и загадочных в России. Оно находится посреди гор Кавказа. Неудивительно, что про это место ходит много легенд, которые вы можете узнать в процессе этого незабываемого тура.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны.

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