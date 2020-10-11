1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пятигорск, утопающий в цветах

Я проведу вас по Николаевскому, Елизаветинскому цветникам и Эммануэлевскому парку в модном английском стиле, где гуляли 👣 Пушкин и Лермонтов, Николай I и Толстой. Как и наши именитые предшественники, мы вдохнем дивные ароматы, заглянем в прохладные гроты и воздушные ротонды. Вы полюбуетесь шедеврами первых архитекторов Вод Бернардацци и Уптона. Прогуляетесь к беседке в античном стиле, откуда открывается чудесная панорама всего Пятигорска, а при хорошей погоде можно полюбоваться даже Эльбрусом. А в старинном здании Елизаветинской галереи с видом на цветники, парки 🌳 и горные вершины мы сможем отдохнуть за чашкой кофе или чая.

Истории «водяного общества»

Среди выразительных парковых пейзажей оживут истории 📖 и образы прошлых эпох. Вы узнаете, в каком гроте любил отдыхать Лермонтов, куда он «привел» героев повести «Княжна Мэри», и увидите место, где поэт танцевал последний раз в жизни. Выясните, для чего служили гроты и беседки с поэтичными названиями Калипсо, Эолова Арфа и Бельвю. А еще я расскажу об особенностях минеральных вод Пятигорска, помогу вам отыскать несколько каменных колодцев-ванн с целебной водой и покажу поток горячей сероводородной воды, стекающий по горному склону.

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