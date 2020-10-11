1 отзыв оставили туристы

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Исторические цветники и парки Пятигорска

Прогуляться по уютным паркам в английском стиле и перенестись в эпоху Пушкина и Лермонтова

5
1 отзыв
Надежда
Надежда – представитель из Пятигорска
Наша прогулка 👣 — путешествие в золотой век Пятигорска, когда на месте болот возникли дивные цветники, изящные здания гостиниц и водолечебниц.

Мы прогуляемся по дорожкам английских парков 🌳, заглянем в беседки, где отдыхали русские писатели и монархи.

И, конечно, поговорим об историях «водяного общества» за чашечкой кофе в Елизаветинской галерее с видом на вершины Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска

Что вас ожидает

Пятигорск, утопающий в цветах
Я проведу вас по Николаевскому, Елизаветинскому цветникам и Эммануэлевскому парку в модном английском стиле, где гуляли 👣 Пушкин и Лермонтов, Николай I и Толстой. Как и наши именитые предшественники, мы вдохнем дивные ароматы, заглянем в прохладные гроты и воздушные ротонды. Вы полюбуетесь шедеврами первых архитекторов Вод Бернардацци и Уптона. Прогуляетесь к беседке в античном стиле, откуда открывается чудесная панорама всего Пятигорска, а при хорошей погоде можно полюбоваться даже Эльбрусом. А в старинном здании Елизаветинской галереи с видом на цветники, парки 🌳 и горные вершины мы сможем отдохнуть за чашкой кофе или чая.

Истории «водяного общества»
Среди выразительных парковых пейзажей оживут истории 📖 и образы прошлых эпох. Вы узнаете, в каком гроте любил отдыхать Лермонтов, куда он «привел» героев повести «Княжна Мэри», и увидите место, где поэт танцевал последний раз в жизни. Выясните, для чего служили гроты и беседки с поэтичными названиями Калипсо, Эолова Арфа и Бельвю. А еще я расскажу об особенностях минеральных вод Пятигорска, помогу вам отыскать несколько каменных колодцев-ванн с целебной водой и покажу поток горячей сероводородной воды, стекающий по горному склону.

Организационные детали

  • Посещение кофейни в историческом здании с видом на горы ⛰️ оплачивается отдельно по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут несложный, но необходима удобная обувь
Начало и место завершения
🚩 у беседки Эолова Арфа
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска
Исторические цветники и парки Пятигорска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда. Я профессиональный гид по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску. Живу и работаю в Пятигорске, который очень хорошо знаю не только как курортный город, но и как исторический, культурный, а главное — Лермонтовский Пятигорск. На Трипстере представляю команду отличных гидов, каждый из которых сможет провести для вас интересную экскурсию. Можем также организовать экскурсии в Домбай, Джылы-су, Шатджатмаз, Царские водопады, Архыз, Чегемские водопады, Медовые водопады, Верхний Чегем, перевал Гум-баши+Сенты+Шоана, Бермамыт, Элиста. Есть свой транспорт.
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1 отзыв оставили туристы

Ангелина
11 октября 2020
Хочу от всей души поблагодарить Надежду за такую прекрасную экскурсию ! Очень много узнала интересного, познакомилась с историческими местами, открыла для себя много нового. Спасибо Вам большое! Очень рекомендую Надежду, она профессионал высокого уровня!

Надежда проводит ещё 3 экскурсии

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