Что вас ожидает

Историко-этнографическое путешествие

Мы проедем по древнему Шелковому пути мимо городища Рим-гора. Тысячу лет назад там жили аланы, которые контролировали свои отрезки торгового маршрута. Путь шел в Сухуми — не доедем до него всего 60 км. Слушая захватывающие истории, вы представите, как ходили здесь древние караваны, как жили аланы, чем занимались и как выглядели. А также узнаете о современных жителях Карачаево-Черкессии.

Пейзажи, которые будут вам сниться

С перевала Гум-Баши вы вблизи рассмотрите старые кратеры вулкана Эльбрус. Увидите все четыре города республики Карачаево-Черкессия. Я покажу настоящих зубров, отвезу вас к туманному высокогорному озеру, а на горе Мусса-Ачитара вы отведаете мясо-по-горски и познакомитесь с живым яком.

Бонус — вторая экскурсия.

Обратный путь лежит по другому маршруту. Вы подниметесь к храму 10 века. Заедете в частный двор отведать домашнюю продукцию и блюда — хычины, сыр, айран. А после побываете в знаменитом термальном комплексе «Жемчужина Кавказа», где сможете искупаться в целебных горячих источниках.

Организационные детали