В Домбай — по древнему Шелковому пути

Незабываемое путешествие в край горцев, духозахватывающих пейзажей и старинных легенд

Вы проедете по следам средневековых караванов и познакомитесь с историей могущественных аланов.

Откроете фантастические панорамы Эльбруса с перевала Гум-Баши, посетите волшебное озеро, увидите настоящих зубров и яка.

Подниметесь к жемчужине Домбая — горе Мусса-Ачитара.

А на обратном пути осмотрите храм 10 века и отдохнете в термальном комплексе.
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути
В Домбай — по древнему Шелковому пути

Что вас ожидает

Историко-этнографическое путешествие

Мы проедем по древнему Шелковому пути мимо городища Рим-гора. Тысячу лет назад там жили аланы, которые контролировали свои отрезки торгового маршрута. Путь шел в Сухуми — не доедем до него всего 60 км. Слушая захватывающие истории, вы представите, как ходили здесь древние караваны, как жили аланы, чем занимались и как выглядели. А также узнаете о современных жителях Карачаево-Черкессии.

Пейзажи, которые будут вам сниться

С перевала Гум-Баши вы вблизи рассмотрите старые кратеры вулкана Эльбрус. Увидите все четыре города республики Карачаево-Черкессия. Я покажу настоящих зубров, отвезу вас к туманному высокогорному озеру, а на горе Мусса-Ачитара вы отведаете мясо-по-горски и познакомитесь с живым яком.

Бонус — вторая экскурсия.

Обратный путь лежит по другому маршруту. Вы подниметесь к храму 10 века. Заедете в частный двор отведать домашнюю продукцию и блюда — хычины, сыр, айран. А после побываете в знаменитом термальном комплексе «Жемчужина Кавказа», где сможете искупаться в целебных горячих источниках.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается канатная дорога — 1600 руб., а также посещение заповедника — 200 руб. /чел., озера Туманлыкель — 200 руб. /чел., горячих источников — 400 руб. /чел.
  • Я заберу вас в удобном вам месте в Пятигорске или Кисловодске и после экскурсии привезу обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в удобном вам месте в Пятигорске или Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу уже 13 лет. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена».
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