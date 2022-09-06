Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Красоты плато Бермамыт
Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).
На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.
Наш гид расскажет о происхождении этого места. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы». И раскроете легенды, которые окружают плато, как облака!
А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!
Кому подойдет экскурсия
Людям с любой физической подготовкой
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего места проживания по городам КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Наша команда в течении нескольких лет организовывает профессиональные экскурсии в горы Северного Кавказа, оставляя незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
6 сен 2022
Не думала, что будет так красиво. Обязательно поезжайте, виды невероятные!
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Алёна
22 авг 2022
Пожалуй ничего красивее в своей жизни я ещё не видела!)) всё прекрасно организовано, маленькая группа 7 человек. Забрали с адреса, потом вернули туда же) Всё чётко! На самом плато практически никого не было, никто не мешал наслаждаться видом. Однозначно рекомендую!
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