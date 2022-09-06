ежедневно в 07:00

Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали еще современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдет гладко. В пути наши гиды развлекут вас легендами нашего края, на месте — расскажут о происхождении Бермамыта. Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красоты плато Бермамыт

Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).

На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.

Наш гид расскажет о происхождении этого места. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы». И раскроете легенды, которые окружают плато, как облака!

А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!

Кому подойдет экскурсия

Людям с любой физической подготовкой

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как проходит экскурсия