Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа

Познакомиться с одним из самых живописных уголков региона и получить профессиональные фото в подарок

В путешествии вы оцените красоту карстовых Голубых озер — жемчужин Приэльбрусья — и испытаете незабываемые эмоции в Черекской теснине.

Прикоснетесь к средневековой эпохе, гуляя по развалинам аулов и осматривая родовые башни.

А также попробуете Балкарию на вкус, навестите европейский замок Шато Эркен и отдохнете в термальных источниках Гедуко.
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа
Верхняя Балкария — колыбель и сердце балкарского народа

Что вас ожидает

Чарующая природа края

Вы посетите знаменитые Голубые озёра, заглянете в их бездну и сможете рассмотреть со всех ракурсов живописные карстовые водоемы. А также побываете в Черекской теснине над трёхсотметровой пропастью и прогуляетесь по шокирующей заброшенной дороге, вырубленной в скале, представляя, как раньше по ней разъезжались две фуры.

История и старинная архитектура

Далее отправимся к развалинам средневековых аулов Кюннюм и Ишканты, где вы узнаете печальную историю заброшенных сел. А возле уцелевших сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых поговорим о местных княжеских родах и особой ценности этих средневековых памятников.

Верхняя Балкария на вкус

Чтобы вы отведали блюда национальной кухни в прекрасном исполнении, я отвезу вас в заведение на красивом берегу реки. Затем, отдохнув, вы отправитесь к урочищу Уштулу, где попробуете нарзан из разных источников и выясните, чем отличаются полезные свойства разных вод.

Замок Шато Эркен и источники Гедуко

Вечером я отвезу вас к молодой достопримечательности Северного Кавказа — сооружению в романском стиле, напоминающему рыцарскую эпоху. Вы узнаете историю появления необычного для региона строения, увидите красивую территорию вокруг озера с лебедями и сможете купить местное вино. А завершим поездку в горячих источниках, где так приятно провести время после насыщенного дня и укрепить здоровье.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Выезд из Пятигорска или другого города КМВ в 7:00. Возвращение обратно в районе 20:00. С удовольствием заеду за вами по любому адресу.
  • Поездка проходит на большом, мягком, комфортабельном внедорожнике Toyota со светлым кожаным салоном, USB зарядками для каждого пассажира, мультимедийным экраном на потолке и боксом для багажа на крыше

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и фотосессия включены, термосы с горячим чаем/кофе и конфетки прилагаются
  • Дополнительные расходы: питание; посещение горячих источников Гедуко (200 руб. /человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр, родился и вырос в любимом Пятигорске. Профессиональный фотограф и видеограф, поэтому путешествуя со мной, помимо наилучших впечатлений вы бесплатно и очень быстро получите великолепные профессиональные фото. 14 лет без единой аварии вожу автомобили, давно исследовал все, даже самые укромные, места на родном Северном Кавказе и обожаю открывать для гостей свою малую Родину. К вашим услугам комфортабельный трансфер на полноценном внедорожнике в любом известном и неизвестном вам направлении. Захватывающие рассказы об истории мест, людей и народов. А если любите не только покататься и послушать — я отведу вас в настоящий горный поход, однодневный или с ночёвкой. Есть расписание поездок, в которые вы можете гармонично влиться за совсем скромную плату. С удовольствием организую индивидуальный тур на один или несколько дней. Четырежды заходил на Эльбрус с разных сторон, дважды бегом, менее чем за 24 часа от дома до вершины Эльбруса. Проехал на коньках вдоль зимнего Байкала, многократно ходил пешком на море через Кавказский Хребет, ночевал на высоте 4400 м в палатке, в лесах и горах с медведями. Иду со спортом по жизни, катаюсь на сноуборде и горных лыжах, увлекаюсь бегом, велоспортом, плаванием и скалолазанием, трижды прыгал с парашютом, катаюсь на электрическом эндуро-мотоцикле. Мне есть что вам показать и рассказать! Со мной комфортно, надёжно, безопасно и при этом интересно!
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