Что вас ожидает

Чарующая природа края

Вы посетите знаменитые Голубые озёра, заглянете в их бездну и сможете рассмотреть со всех ракурсов живописные карстовые водоемы. А также побываете в Черекской теснине над трёхсотметровой пропастью и прогуляетесь по шокирующей заброшенной дороге, вырубленной в скале, представляя, как раньше по ней разъезжались две фуры.

История и старинная архитектура

Далее отправимся к развалинам средневековых аулов Кюннюм и Ишканты, где вы узнаете печальную историю заброшенных сел. А возле уцелевших сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых поговорим о местных княжеских родах и особой ценности этих средневековых памятников.

Верхняя Балкария на вкус

Чтобы вы отведали блюда национальной кухни в прекрасном исполнении, я отвезу вас в заведение на красивом берегу реки. Затем, отдохнув, вы отправитесь к урочищу Уштулу, где попробуете нарзан из разных источников и выясните, чем отличаются полезные свойства разных вод.

Замок Шато Эркен и источники Гедуко

Вечером я отвезу вас к молодой достопримечательности Северного Кавказа — сооружению в романском стиле, напоминающему рыцарскую эпоху. Вы узнаете историю появления необычного для региона строения, увидите красивую территорию вокруг озера с лебедями и сможете купить местное вино. А завершим поездку в горячих источниках, где так приятно провести время после насыщенного дня и укрепить здоровье.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Выезд из Пятигорска или другого города КМВ в 7:00. Возвращение обратно в районе 20:00. С удовольствием заеду за вами по любому адресу.

в 7:00. Возвращение обратно в районе 20:00. С удовольствием заеду за вами по любому адресу. Поездка проходит на большом, мягком, комфортабельном внедорожнике Toyota со светлым кожаным салоном, USB зарядками для каждого пассажира, мультимедийным экраном на потолке и боксом для багажа на крыше

Что включено в стоимость, а что — нет