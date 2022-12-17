Звездная ночь в объятиях Кавказа

Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду

Любоваться звездами лучше всего в горах, вдали от городского света.

Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звездами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко.

Мы отправимся на плато Канжал, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звезды бескрайнего космоса.
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места в партере

Нашей смотровой площадкой станет плато Канжал: его высота — 2890 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Эльбрус, который особенно прекрасен в рассветные и закатные часы. Плато расположено далеко от населенных пунктов, и это гарантирует отличную видимость звездного неба.

Программа «Вечер в горах»

Мы выедем из города в 14:00, дорога займет 2-3 часа. Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными. Мы увидим заброшенный высокогорный кинотеатр, современный «Стоунхэндж» — останки радиолокационной станции, — а вокруг будут пастись табуны лошадей. Прибыв на место в 16-17 часов, разобьем лагерь и поужинаем. Вы сможете попробовать национальный напиток махсыма и блюда, приготовленные на мангале, а горный чай с дымком согреет и придаст сил. После начнем готовиться к наблюдению за звездами. Отыскать все созвездия и галактики или просто наслаждаться мерцанием звезд — выбор за вами. А утром нас ждет легкий завтрак и дорога домой.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, палатка, спальники, национальные сладости и травяной чай. Меню ужина и завтрака согласовывается отдельно.
  • Экскурсия ночная, средняя температура ночью в горах +8, высокая влажность — одевайтесь по погоде. С собой лучше взять теплые куртки и кофты, но если у вас их нет — я вас обеспечу теплой одеждой.
  • Выбирайте удобную непромокаемую обувь — или берите два комплекта: утром много росы.
  • Вы можете взять любое оборудование для наблюдения за звездами, у меня с собой будет бинокль.
  • Отправление обратно – около 9 часов.
  • Если погода будет пасмурной, по согласованию мы выберем одну из резервных точек в других районах республики — например, в Черекском или Чегемском ущелье.
  • В случае плохой погоды на плато возможны дополнительные расходы в альтернативных точках: на аренду дополнительной палатки и спальников: (500р/чел.), на питание в кафе (от 500р/чел.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌇Вечерние🌃Ночные☀️ЛетниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньКавказ

Похожие туры в Пятигорске

Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 15 000 за всё до 5 чел.
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
8 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
2 отзыва
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы
По договоренности
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
12 000 за всё до 4 чел.
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор
Минеральные Воды
22 мар
19 апр
17 мая
21 июня
27 000 за 1 человека
Великолепная гора Бештау
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
8 отзывов
Великолепная гора Бештау
Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
у Второ-Афонского монастыря
24 дек
25 дек
31 дек
1 янв
от 1 500 за всё до 20 чел.
Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Машук
Машук
5
1 отзыв
Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
Большая экскурсия по Кавказу
просп. Кирова, 23, Пятигорск, Парк Цветник
23 дек
30 дек
6 янв
13 янв
от 17 500 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Западный Кавказ - наше любимое место для зимнего отдыха! Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
26 фев
37 200 за 1 человека
Встреча с чудесами Кавказа: Ингушетия и Владикавказ
6 дней 20 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛадьяКавказ
ЛадьяКавказ
Нет отзывов
Встреча с чудесами Кавказа: Ингушетия и Владикавказ
В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа
Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
38 400 за 1 человека
Сердце гор: путешествие на Домбай
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.8
6 отзывов
Сердце гор: путешествие на Домбай
Что может быть лучше гор
Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
4 000 за 1 человека
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Люсинэ
Люсинэ
Нет отзывов
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Пить нарзан, любоваться горами и гулять по курортным паркам
Краснодар, ранний заезд, возможно присоединиться в...
6 янв
20 янв
3 фев
22 фев
2200019 800 за 1 человека
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Машук
Машук
4.8
4 отзыва
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Вас ждет удивительная прогулка по ущелью Адыр-Су к Великой Горе Уллу-тау
Кирова просп. , 23, Пятигорск, Парк Цветник
1 600 за 1 человека
Новогодние чудеса Кавказа
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛадьяКавказ
ЛадьяКавказ
Нет отзывов
Новогодние чудеса Кавказа
Где встретить Новый Год
Пятигорск, просп. Кирова, 23
30 дек
51 300 за 1 человека
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
19 отзывов
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
в Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
20 дек
22 дек
23 дек
24 дек
7 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🧭
ТАМ