Что вас ожидает:

Специально для вас мы создали интересный маршрут погружения, на котором вы повстречаете: доисторических рептилий, безобидную акулу «Машу», поразитесь красотой затонувшего судна, проплывете через минное поле, встретите последнее пристанище пирата и многое другое!

После приезда на базу вы пройдёте инструктаж, далее — примерка снаряжения. После мы отправимся на глубину до 10 метров и отправимся по маршруту. Продолжительность экскурсии, включая дорогу и инструктаж, составляет 3-4 часа.

Время прибывания под водой зависит от частоты дыхания, объёма лёгких и глубины погружения.