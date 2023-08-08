Экскурсия в Сочи: Встретьте последнее пристанище пирата на Черном море
К вашим услугам естественный ландшафт Черного моря, изобилие и разнообразие черноморских рыб и безобидных медуз.
На нашем интересном маршруте вы повстречаете прошлогоднего туриста «Гогу Питерского» и откроете секретный сундук Дейви Джонса, проплывете через минное поле и встретите последнее пристанище пирата, а также увидите ужасного Черноморского стража!
На нашем интересном маршруте вы повстречаете прошлогоднего туриста «Гогу Питерского» и откроете секретный сундук Дейви Джонса, проплывете через минное поле и встретите последнее пристанище пирата, а также увидите ужасного Черноморского стража!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Дельфин «флиппер»
- Сундук Дейви Джонса
- Акула «Маша»
- Минные поля
- Черноморский страж
- Доисторическая рептилия
- Прошлогодний турист
- Последнее пристанище пирата
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Специально для вас мы создали интересный маршрут погружения, на котором вы повстречаете: доисторических рептилий, безобидную акулу «Машу», поразитесь красотой затонувшего судна, проплывете через минное поле, встретите последнее пристанище пирата и многое другое!
После приезда на базу вы пройдёте инструктаж, далее — примерка снаряжения. После мы отправимся на глубину до 10 метров и отправимся по маршруту. Продолжительность экскурсии, включая дорогу и инструктаж, составляет 3-4 часа.
Время прибывания под водой зависит от частоты дыхания, объёма лёгких и глубины погружения.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00,
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Инструктаж
- Страховка
- Погружение
- Что не входит
- Погружение в полнолицевой маске — 550 руб.
- Цифровое фото (10-15 кадров) — 400 руб. /чел.
- Видеоролик — 1 мин 100 руб.
- Сопровождение — 250 руб. (за трансфер)
- Сопровождение на катере — 1000 руб
- Место начала и завершения?
- КПП отеля или ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00,Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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