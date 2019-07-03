Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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Сочи для детей и родителей!

Пообщаться с животными, повеселиться, полюбоваться природой и получить новые знания

Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Более 10 лет я работаю с детьми и знаю все уголки Сочи, которые им нравятся.

Ребята увидят акул и бегемота в морском зоопарке, покормят козочек на эко-ферме, смогут покататься на лошадях и аттракционах, увидят санаторий-дворец из «Старика Хоттабыча» и ретро-автомобили.

Взрослые тоже не заскучают: будет много рассказов о нашем крае и видов для отличных фото!
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!

Что вас ожидает

Подводный мир в Мацестинском аквариуме
День начнется с посещения небольшого, но созданного с любовью сочинского аквариума. Здесь вы полюбуетесь тропическими рыбками, увидите акул, сможете покормить аллигаторов и даже познакомитесь с бегемотом. А еще детям запомнится одно из ежедневных шоу — с моржом, морскими котиками или нерпами.

Ферма Экзархо: эко-туризм для всей семьи
После нас будут ждать на уютной частной ферме в окружении живописных гор ⛰️, с фруктовыми садами и прудами. Вы отдохнете от городского шума, сможете попробовать и купить натуральные продукты. А также, конечно, пообщаетесь с обитателями фермы. Например, покатаетесь на лошадях в просторном крытом манеже в сопровождении инструкторов. Особый экстрим для детей — дать молока или морковки козликам.

Парк Ривьера и санаторий Орджоникидзе
В парке 🌳 вас ждут многочисленные развлечения и аттракционы: автодром, детский городок, американские горки, тир, комната схема и перевернутый дом. После я отвезу вас в санаторий, где снимался фильм 🎥 о Старике Хоттабыче. Мы погуляем по дивной зеленой территории пансионата, который волшебник принял за восточный дворец. Лучшие фото — это здесь!

Чайные домики и плантации, ретро-автомобили и Змейковские водопады
Следующая остановка — музей 🖼 2в1: автомотостарины и краснодарского чая. Вы узнаете об истории 📖 чаеводства в Сочи и полюбуетесь пейзажами с высоты, а дети смогут полазить по автомобилям на улице. Конечно, вас угостят вкуснейшим горным чаем. Кроме того, мы съездим в Хостинский район, где прогуляемся к Змейковским водопадам.

Центр Сочи
В финальной части экскурсии 🧭 я провезу вас по главным достопримечательностям Сочи: мимо Морского вокзала, храма Михаила Архангела, места возникновения города, Зимнего театра и пруда с черепашками. Завершится день в торговом центре «Моремолл» с множеством магазинов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном кроссовере с кондиционером

Дополнительные расходы

  • Билеты в аквариум и морской зоопарк в Мацесте: взрослый (с 12 лет) — 400 руб., детский (6-11 лет) — 300 руб., детям до 6 лет бесплатно. Обязателен документ, подтверждающий возраст.
  • Вход на эко-ферму Экзархо: взрослый — 350 руб., детский (до 12 лет) — 300 руб., детям до 5 лет бесплатно
  • Развлечения в парке Ривьера (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в центре Сочи
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!
Сочи для детей и родителей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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