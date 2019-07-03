Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Подводный мир в Мацестинском аквариуме

День начнется с посещения небольшого, но созданного с любовью сочинского аквариума. Здесь вы полюбуетесь тропическими рыбками, увидите акул, сможете покормить аллигаторов и даже познакомитесь с бегемотом. А еще детям запомнится одно из ежедневных шоу — с моржом, морскими котиками или нерпами.

Ферма Экзархо: эко-туризм для всей семьи

После нас будут ждать на уютной частной ферме в окружении живописных гор ⛰️, с фруктовыми садами и прудами. Вы отдохнете от городского шума, сможете попробовать и купить натуральные продукты. А также, конечно, пообщаетесь с обитателями фермы. Например, покатаетесь на лошадях в просторном крытом манеже в сопровождении инструкторов. Особый экстрим для детей — дать молока или морковки козликам.

Парк Ривьера и санаторий Орджоникидзе

В парке 🌳 вас ждут многочисленные развлечения и аттракционы: автодром, детский городок, американские горки, тир, комната схема и перевернутый дом. После я отвезу вас в санаторий, где снимался фильм 🎥 о Старике Хоттабыче. Мы погуляем по дивной зеленой территории пансионата, который волшебник принял за восточный дворец. Лучшие фото — это здесь!

Чайные домики и плантации, ретро-автомобили и Змейковские водопады

Следующая остановка — музей 🖼 2в1: автомотостарины и краснодарского чая. Вы узнаете об истории 📖 чаеводства в Сочи и полюбуетесь пейзажами с высоты, а дети смогут полазить по автомобилям на улице. Конечно, вас угостят вкуснейшим горным чаем. Кроме того, мы съездим в Хостинский район, где прогуляемся к Змейковским водопадам.

Центр Сочи

В финальной части экскурсии 🧭 я провезу вас по главным достопримечательностям Сочи: мимо Морского вокзала, храма Михаила Архангела, места возникновения города, Зимнего театра и пруда с черепашками. Завершится день в торговом центре «Моремолл» с множеством магазинов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном кроссовере с кондиционером

Дополнительные расходы