Happy T. – Гид из Сочи

Абхазия — идеальное место для отдыха.



Здесь чистое море 🌊, величественные горы ⛰️, многовековые леса.



Здесь можно наслаждаться не только природой, но и историей 📖.



Давайте проверим это вместе? Присоединяйтесь к нашему однодневному туру по Абхазии.



За день вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ этой гостеприимной страны — улочки Гагр, живописное озеро Рица и Новый Афон.



Абхазия или страна души — так называют абхазы свою родину.



С уверенностью можем сказать, что это место может стать и вашей страной души.



Не просто так еще со времен СССР Абхазия стала главным курортом страны.



Здесь есть все для отдыха душой и телом — чистое море, величественные горы, красивые 🤩 озера и места силы.