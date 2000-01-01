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Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон

4.7
21 отзыв
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Абхазия — идеальное место для отдыха.

Здесь чистое море 🌊, величественные горы ⛰️, многовековые леса.

Здесь можно наслаждаться не только природой, но и историей 📖.

Давайте проверим это вместе? Присоединяйтесь к нашему однодневному туру по Абхазии.

За день вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ этой гостеприимной страны — улочки Гагр, живописное озеро Рица и Новый Афон.

Абхазия или страна души — так называют абхазы свою родину.

С уверенностью можем сказать, что это место может стать и вашей страной души.

Не просто так еще со времен СССР Абхазия стала главным курортом страны.

Здесь есть все для отдыха душой и телом — чистое море, величественные горы, красивые 🤩 озера и места силы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон

Что вы увидите

  • Гагры
  • Гагрскую колоннаду
  • Гагрипш - любимый ресторан Сталина
  • Водопады мужские и Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Рукотворный водопад
  • Храм Симона Кананита
  • Пицунда (в летний период)
Интереснейшее однодневное путешествие в страну души с богатейшей историей 📖 и завораживающими пейзажами, в загадочную и таинственную Абхазию. Природа этого региона — настоящее сокровище, живописные водопады, горные озера, ущелья и храмы никого не оставят равнодушными.

Что вы посетите:

  • Наше знакомство с Абхазией начнется с Гагры. Этот город 🏙️ славится своей красотой еще со времен СССР. Мы посетим величественную колоннаду, и, конечно же, ресторан Гагрипш - любимый ресторан Сталина, построенный без единого гвоздя.
  • По пути к озеру Рица вы увидите Водопад Девичьи слезы — это скала, утопающая в зелени, по которой тонкими струйками стекает чистая, как слеза, горная вода.
  • Водопад Мужские слезы — бурный горный ручей, струи которого разбиваются брызгами прямо о дорогу.
  • Голубое озеро — сапфир в оправе из горных вершин. Озеро питает подземная река, и его изумрудный цвет никогда не меняется. Почему — вы узнаете от нашего экскурсовода.
  • Юпшарский каньон, или знаменитый Каменный мешок. Высота скал в каньоне достигает 500 м, и кажется, что они вот-вот сомкнутся прямо над вами. Каменный мешок поражает своими масштабами и силой.
  • Озеро Рица — жемчужина Абхазии. Это невероятно красивое 🤩 и холодное горное озеро, которое не нуждается в описании.
  • Далее по маршруту следует Новый Афон.
  • Первое, что мы посетим здесь — это Новоафонский монастырь, который находится у подножия горы ⛰️ следующая остановка — Рукотворный водопад, который построили монахи монастыря. Он полноводен и красив в любое время года.
  • Последняя остановка в Новом Афоне — Храм Симона Кананита, вытесанный из белого камня. И сам храм, и окружающий его пейзаж очень красивы.
  • В летний период завершает наше путешествие Пицунда. Это город-курорт, который был очень популярен в СССР. Роскошный хвойный лес 🌳 прямо на берегу моря 🌊, кристально чистая вода и песчаные пляжи — все это ждет вас в Пицунде.

По желанию вы можете посетить:

    Новоафонскую пещеру (график работы и цену уточняйте на месте)
    Дачу Сталина (график работы и цену уточняйте на месте).

    Что вы узнаете:

      •Историю и обычаи Абхазии
      •Сказки и легенды о водопадах и озерах
      Что входит
      • Дегустация меда, сыра, вина, чачи и коньяка
      • Экологические сборы
      • Чаепитие
      Что не входит
      • Трансфер из Сочи (700 руб. в обе стороны).
      • Обед.
      • Дача Сталина
      • Новоафонская пещера
      Начало
      🚩 Адлер, КПП любого отеля
      Место завершения
      🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
      Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
      Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
      Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
      Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
      Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Happy T.
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