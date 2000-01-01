Интереснейшее однодневное путешествие в страну души с богатейшей историей 📖 и завораживающими пейзажами, в загадочную и таинственную Абхазию. Природа этого региона — настоящее сокровище, живописные водопады, горные озера, ущелья и храмы никого не оставят равнодушными.
Что вы посетите:
Наше знакомство с Абхазией начнется с Гагры. Этот город 🏙️ славится своей красотой еще со времен СССР. Мы посетим величественную колоннаду, и, конечно же, ресторан Гагрипш - любимый ресторан Сталина, построенный без единого гвоздя.
По пути к озеру Рица вы увидите Водопад Девичьи слезы — это скала, утопающая в зелени, по которой тонкими струйками стекает чистая, как слеза, горная вода.
Водопад Мужские слезы — бурный горный ручей, струи которого разбиваются брызгами прямо о дорогу.
Голубое озеро — сапфир в оправе из горных вершин. Озеро питает подземная река, и его изумрудный цвет никогда не меняется. Почему — вы узнаете от нашего экскурсовода.
Юпшарский каньон, или знаменитый Каменный мешок. Высота скал в каньоне достигает 500 м, и кажется, что они вот-вот сомкнутся прямо над вами. Каменный мешок поражает своими масштабами и силой.
Озеро Рица — жемчужина Абхазии. Это невероятно красивое 🤩 и холодное горное озеро, которое не нуждается в описании.
Далее по маршруту следует Новый Афон.
Первое, что мы посетим здесь — это Новоафонский монастырь, который находится у подножия горы ⛰️ следующая остановка — Рукотворный водопад, который построили монахи монастыря. Он полноводен и красив в любое время года.
Последняя остановка в Новом Афоне — Храм Симона Кананита, вытесанный из белого камня. И сам храм, и окружающий его пейзаж очень красивы.
В летний период завершает наше путешествие Пицунда. Это город-курорт, который был очень популярен в СССР. Роскошный хвойный лес 🌳 прямо на берегу моря 🌊, кристально чистая вода и песчаные пляжи — все это ждет вас в Пицунде.
По желанию вы можете посетить:
Новоафонскую пещеру (график работы и цену уточняйте на месте)
Дачу Сталина (график работы и цену уточняйте на месте).
Что вы узнаете:
•Историю и обычаи Абхазии
•Сказки и легенды о водопадах и озерах
Что входит
Дегустация меда, сыра, вина, чачи и коньяка
Экологические сборы
Чаепитие
Что не входит
Трансфер из Сочи (700 руб. в обе стороны).
Обед.
Дача Сталина
Новоафонская пещера
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.