ШиК А. проводит ещё 1 экскурсию

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Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Увлекательное путешествие на автомобиле 🚘 из Сочи до Красной поляны.

Для небольшой компании 2-3 человека (в формате VIP).

Поездка рассчитана на 7 часов.

У вас есть возможность за один день побывать во многих уголках Красной Поляны и в Заповедных местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 29 000 ₽ за экскурсию

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Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны

Маршрут:

    Место отправления — Сочи. Заберём вас из отеля
    • Едем по «Старой Краснополянской дороге»
    • Остановка на форелевой ферме
    • Смотровая площадка «Пасть Дракона»
    • Местечко «Медвежий угол» + Нарзанный источник «Чвижепсе» и «Водопад Желаний»
    • Смотровая площадка «Красная поляна»
    • Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды.
    • Горки Город 🏙️ (всезезонный город-курорт). На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 960 м. (прогулка по Курорту Красная поляна 960, великолепные смотровые площадки) и далее подъем по канатной дороге «Черная пирамида» на обзорную площадку 2200 м.
    • Роза Хутор. Уникальный круглогодичный горноклиматический курорт мирового класса. Конечная остановка. Прогулка 👣 по курорту.
    Возвращаемся в Адлер по «Новому Краснополянскому шоссе»

    Важно знать:

    • Кофе, перекусы и обед не входят в стоимость тура.
    • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь.
    • Рекомендации по кафе/ресторанам для обеда мы дадим.
    Что входит
    • Все платные ресурсы: входные билеты
    • канатные дороги
    Что не входит
    • Кофе
    • обед
    • сувениры
    Начало
    🚩 КПП любого отеля
    Место завершения
    🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
    Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ШиК А.
    ШиК А.
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    ШиК А. проводит ещё 1 экскурсию

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