ШиК А. проводит ещё 1 экскурсию

ШиК А. – Гид из Сочи

Увлекательное путешествие на автомобиле 🚘 из Сочи до Красной поляны.



Для небольшой компании 2-3 человека (в формате VIP).



Поездка рассчитана на 7 часов.



У вас есть возможность за один день побывать во многих уголках Красной Поляны и в Заповедных местах.