ШиК А. проводит ещё 1 экскурсию

Местечко «Медвежий угол» + Нарзанный источник «Чвижепсе» и «Водопад Желаний»
Смотровая площадка «Красная поляна»
Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды.
Горки Город 🏙️ (всезезонный город-курорт). На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 960 м. (прогулка по Курорту Красная поляна 960, великолепные смотровые площадки) и далее подъем по канатной дороге «Черная пирамида» на обзорную площадку 2200 м.
Роза Хутор. Уникальный круглогодичный горноклиматический курорт мирового класса. Конечная остановка. Прогулка 👣 по курорту.
Возвращаемся в Адлер по «Новому Краснополянскому шоссе»
Важно знать:
Кофе, перекусы и обед не входят в стоимость тура.
Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь.
Рекомендации по кафе/ресторанам для обеда мы дадим.
Что входит
Все платные ресурсы: входные билеты
канатные дороги
Что не входит
Кофе
обед
сувениры
Начало
🚩 КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.