Приглашаем на экскурсию, во время которой вы познакомитесь с величественными сооружениями, услышите интересные рассказы об их истории во время и после Олимпийских Игр и ощутите атмосферу олимпийской столицы.

Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка. Вы окажетесь внутри парка с его стадионами и спортивными аренами, где сможете сделать фотографии у олимпийского факела и увидеть трассу «Формула-1» — единственную в мире трассу такого уровня, вписанную в масштабный спортивный объект.

Незабываемые эмоции вы испытаете у знаменитого фонтана — «Чаша Олимпийского огня». Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление.