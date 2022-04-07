Вечерний Олимпийский Парк

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийский парк
  • Медиацентр
  • Трасса «Формула-1»
  • Фонтан «Чаша Олимпийского огня»
  • Шоу поющих и танцующих фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на экскурсию, во время которой вы познакомитесь с величественными сооружениями, услышите интересные рассказы об их истории во время и после Олимпийских Игр и ощутите атмосферу олимпийской столицы.

Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка. Вы окажетесь внутри парка с его стадионами и спортивными аренами, где сможете сделать фотографии у олимпийского факела и увидеть трассу «Формула-1» — единственную в мире трассу такого уровня, вписанную в масштабный спортивный объект.

Незабываемые эмоции вы испытаете у знаменитого фонтана — «Чаша Олимпийского огня». Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление.

Программа

  • Олимпийский парк
  • Медиа Плаза
  • Трасса «Формула-1»
  • Ледовая арена "Айсберг"
  • Шоу поющих и танцующих фонтанов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Суббота в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Суббота в 17:00

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