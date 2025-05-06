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Фотопрогулка
до 3 чел.
Симфония Владивостока и острова Русский
От маяка до мыса Тобизина - ветер, море, чайки и панорамы города
Начало: В центре города
«Переезд на самый длинный вантовый мост мира»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 16 950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский. Главное
Очароваться панорамами на мысе Тобизина, изучить кекуры в бухте Чернышёва и устроить чаепитие у моря
Начало: По договорённости
«Входит в топ вантовых мостов мира»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 13 чел.
Вечерняя экскурсия по акватории Владивостока на катере
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпн...
«▫️ Русский мост – на пути также можно увидеть один из самых впечатляющих мостов мира»
Завтра в 18:00
27 авг в 18:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере
Начало: Токаревская кошка, скамейки за опорой ЛЭП на насып...
«Русский мост — один из самых впечатляющих мостов мира, элегантно подсвеченный в темноте»
Завтра в 16:30
27 авг в 16:30
49 000 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Посетите главную видовую площадку города, «Орлиное гнездо», и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 6 мая 2025
Все было прекрасно. Спасибо Екатерине за хорошую экскурсию.
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Т
Дата посещения: 1 апр 2025
Экскурсия мне понравилась. Екатерина пунктуальна, общительна, информирована и преподносит информацию интересно и доходчиво. Девушка по-настоящему любит свой город. Буду советовать друзьям экскурсии с Екатериной.
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С
Экскурсия понравилась! Красивые виды, интересный рассказ Бонусом хвостатый помощник капитана
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А
Отличная программа, невероятный закат, все понравилось
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К
Великолепная вечерняя прогулка, потрясающий виды, особенно если ты уже везде по суше был, закат был шикарный, это даже капитан отметил, организация прогулки великолепная, на пирс можно добраться любым способом, рекомендую.
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Е
Прогулка очень понравилась, было интересно! Время пролетело незаметно.
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О
Очень понравилась экскурсия! Очень внимательное и заботливое отношение к экскурсантом,хорошая путевая информация,все достойно
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А
Замечательная экскурсия!
Наш Капитан Александр - СуперМастер!
Хороший рассказ, интересные моменты истории края, подробная экскурсия и достойное музыкальное сопровождение!
Нам всё очень понравилось 😉 Всем советуем!
Закат - шикарен 😀
Наш Капитан Александр - СуперМастер!
Хороший рассказ, интересные моменты истории края, подробная экскурсия и достойное музыкальное сопровождение!
Нам всё очень понравилось 😉 Всем советуем!
Закат - шикарен 😀
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А
Очень качественная экскурсия. Капитан много знает, грамотно рассказывает, благодаря ему удалось по-настоящему разобраться в сложной портовой инфраструктуре и ее истории. Очень гостеприимный экипаж. Дали не только пледы, но лаже шапочки.
Рекомендую
Рекомендую
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П
Всё было прекрасно!
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Всего 676 отзывов во Владивостоке в категории "Мост мира"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мост мира»
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