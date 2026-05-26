Кладбище кораблей – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Кладбище кораблей» во Владивостоке, цены от 4900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
На машине
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
6.5 часов
1 отзыв
Групповая
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
4900 ₽ за человека
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
6 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Покататься на сапах, увидеть уникальный остров внутри острова и отдохнуть от городской суеты
Начало: У места вашего проживания
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 25 555 ₽26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Остров Русский: красота и мощь
На машине
5 часов
13 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
«А затем поднимемся на гору Поспелова с необыкновенным панорамным обзором на окрестности: кампус ДВФУ, бухту Труда с кладбищем кораблей, остров Скрыплева, Русский мост, часть Золотого моста и морской фасад Владивостока»
25 сен в 11:00
26 сен в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Остров Русский: красота и мощь
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды, разные интересные локации. Туманная погода создала сказочную атмосферу. Спасибо, Екатерина!
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,+5
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды,
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Н
Остров Русский: красота и мощь
мы брали 2 экскурсии у Екатериныи остались очень довольны своим выбором)) Екатерина очень грамотный экскурсовод, с историческим образованием, приятный собеседник
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с чудесным голосом. Хорошо продуманные маршруты, в тоже время очень гибко может перестроиться, если погода вносит коррективы. машина хорошая, чистая, Екатерина водит очень аккуратно. Рекомендую экскурсии Екатерины!!!

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Наталья
Остров Русский: красота и мощь
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и познавательно об истории и
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природе, комфортно, продумано с точки зрения организации, учтены наши особенности и возможности. Екатерина - прекрасный рассказчик и собеседник, очень внимательна, доброжелательна, ответственна и неравнодушна. Мы восхищены!!! Рекомендуем однозначно!

Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и+4
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и
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К
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Реальная оценка где-то 4,5.
Гид Евгения доброжелательна, не торопила (в итоге она была с нами почти весь день), маршрут сформирован хорошо
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и достаточно легкий (кстати, плавать можно было бы на всех его этапах), экскурсия на мореферме познавательна (но не ожидайте от обеда с морепродуктами чего-то изысканного), плавание на сапах в конце экскурсии заходит на отлично.
К возможностям роста: гиду все-таки необходимо разговаривать погромче)
Подойдет всем кто хочет провести день с небольшой активностью.

Реальная оценка где-то 4,5.
Реальная оценка где-то 4,5.
Реальная оценка где-то 4,5.
Реальная оценка где-то 4,5.+2
Реальная оценка где-то 4,5.
Реальная оценка где-то 4,5.
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И
Остров Русский: красота и мощь
От экскурсии остались только самые позитивные впечатления! Екатерина - прекрасный гид, водитель и собеседник. Успела посетить много интересных локаций, как природных, так и исторических. Сделала красивые фотографии. Время пролетело незаметно. Однозначно - 5 баллов!!!
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Е
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал рекомендации как одеться и
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что взять с собой, забрал у отеля и привез обратно. Перед сап-путешествием провел инструктаж, сопровождал по ходу всей поездки и рассказывал о местных достопримечательностях. На острове было выделено время для отдыха, перекусе и купания. Программа выполнена на 5+. Благодарю Игоря за отлично проведенный день и рекомендую всем прокатиться на сапах.

Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал
Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал
Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал
Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал
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Д
Остров Русский: красота и мощь
Очень переживали по поводу экскурсии. Первый раз на Дальнем Востоке и не хотелось разочароваться в этой поездке. Да и прогноз
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погоды был не радужным. Но как только Екатерина, наш гид, подтвердила экскурсию, настроение улучшилось, так как все-таки посмотреть о. Русский очень хотелось, тем более, что в санатории в воскресенье делать нечего. А когда утром возле ворот санатория Екатерина нас встретила, все сомнения улетучились мгновенно, настолько позитивным был образ нашего экскурсовода. Знаю, что большие тексты читать никто не будет, поэтому постараюсь очень кратко описать наше воскресное путешествие.
Дорога до острова Русский, несмотря на пробки центра города, прошла незаметно за интересным рассказом Екатерины о городе, его истории, особенностях современной жизни. И вот, два красавца-моста, Золотой и Русский, и мы уже в начале осмотра фортификационных сооружений острова. И здесь грамотный, и со знанием предмета, рассказ Екатерины был хорошим дополнением прекрасных видов на залив.
Ну а сама пешая прогулка до мыса Тобизина была прекрасным путешествием. Таких красот я не видел, хотя опыт различных путешествий у меня богатый. Опять хочу отметить нашего гида, которая буквально переставляла ноги нашим спутницам, которые не очень уверенно себя чувствовали на горной тропе. На обратном пути к машине, как будь-то по мановению нашего екскурсовода, на тропу вышел лис. В ооочень богатой шубке и с пышным хвостом.
И «вишенкой на торте» оказалась «стеклянная» бухта на закате!
Очень хорошо, что мы сюда заехали, без Екатерины мы бы в это место не попали.
В общем, день был прекрасным, погода солнечной, впечатления сказочными!
Огромное спасибо Екатерине за эту экскурсию.

Очень переживали по поводу экскурсии. Первый раз на Дальнем Востоке и не хотелось разочароваться в этой
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О
Остров Русский: красота и мощь
Екатерина профессионал своего дела. На острове Русский мы получили и исторический экскурс по фортам, и захватывающий трекинг на мыс Тобизина. Очень рады, что там побывали! Кате большое спасибо и чтобы ее старания и труд приносили ей радость и пользу:))
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Ирина
Остров Русский: красота и мощь
Приехав во Владивосток со свежими впечатлениями от путешествия по Сахалину и Итурупу, не думала, что здесь меня что-то "зацепит"… Но
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Екатерина - профессионал своего дела👍Грамотный специалист, тактичный и тонкий рассказчик, мудрый гид (она сумела" обмануть" непогоду😄 и быстро перестроить маршрут) Я и не заметила, как стала восторгаться и удивляться всему, о чем рассказывала Екатерина, на что обращала внимание😊 Отличная экскурсия! Всем рекомендую ехать туда с Катей☝

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Алина
Остров Русский: красота и мощь
Были на экскурсии с Екатериной летом - очень запоминающаяся, интересная и увлекательная подача информации у гида. Мы не заметили как
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пролетело время. Узнали историю города и как и чем живут люди в настоящее время. Екатерина очень приятный человек, отвечала развернуто на все наши вопросы. Мы остались в восторге!

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Всего 15 отзывов во Владивостоке в категории "Кладбище кораблей"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кладбище кораблей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе);
  2. Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам;
  3. Остров Русский: красота и мощь.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Кладбище кораблей" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 25 555 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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