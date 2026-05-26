читать дальше уменьшить

погоды был не радужным. Но как только Екатерина, наш гид, подтвердила экскурсию, настроение улучшилось, так как все-таки посмотреть о. Русский очень хотелось, тем более, что в санатории в воскресенье делать нечего. А когда утром возле ворот санатория Екатерина нас встретила, все сомнения улетучились мгновенно, настолько позитивным был образ нашего экскурсовода. Знаю, что большие тексты читать никто не будет, поэтому постараюсь очень кратко описать наше воскресное путешествие.

Дорога до острова Русский, несмотря на пробки центра города, прошла незаметно за интересным рассказом Екатерины о городе, его истории, особенностях современной жизни. И вот, два красавца-моста, Золотой и Русский, и мы уже в начале осмотра фортификационных сооружений острова. И здесь грамотный, и со знанием предмета, рассказ Екатерины был хорошим дополнением прекрасных видов на залив.

Ну а сама пешая прогулка до мыса Тобизина была прекрасным путешествием. Таких красот я не видел, хотя опыт различных путешествий у меня богатый. Опять хочу отметить нашего гида, которая буквально переставляла ноги нашим спутницам, которые не очень уверенно себя чувствовали на горной тропе. На обратном пути к машине, как будь-то по мановению нашего екскурсовода, на тропу вышел лис. В ооочень богатой шубке и с пышным хвостом.

И «вишенкой на торте» оказалась «стеклянная» бухта на закате!

Очень хорошо, что мы сюда заехали, без Екатерины мы бы в это место не попали.

В общем, день был прекрасным, погода солнечной, впечатления сказочными!

Огромное спасибо Екатерине за эту экскурсию.