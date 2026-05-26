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Групповая
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
4900 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на остров Русский: сап-путешествие к природным чудесам
Покататься на сапах, увидеть уникальный остров внутри острова и отдохнуть от городской суеты
Начало: У места вашего проживания
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 25 555 ₽
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
«А затем поднимемся на гору Поспелова с необыкновенным панорамным обзором на окрестности: кампус ДВФУ, бухту Труда с кладбищем кораблей, остров Скрыплева, Русский мост, часть Золотого моста и морской фасад Владивостока»
25 сен в 11:00
26 сен в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Экскурсовод Екатерина рассказала очень много познавательного, отвечала на все вопросы. Красивые виды, разные интересные локации. Туманная погода создала сказочную атмосферу. Спасибо, Екатерина!
+5
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Н
мы брали 2 экскурсии у Екатериныи остались очень довольны своим выбором)) Екатерина очень грамотный экскурсовод, с историческим образованием, приятный собеседник
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Экскурсия с Екатериной на остров Русский 15 октября 2025 г. была просто великолепной: очень интересно и познавательно об истории и
+4
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К
Реальная оценка где-то 4,5.
Гид Евгения доброжелательна, не торопила (в итоге она была с нами почти весь день), маршрут сформирован хорошо
Гид Евгения доброжелательна, не торопила (в итоге она была с нами почти весь день), маршрут сформирован хорошо
+2
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И
От экскурсии остались только самые позитивные впечатления! Екатерина - прекрасный гид, водитель и собеседник. Успела посетить много интересных локаций, как природных, так и исторических. Сделала красивые фотографии. Время пролетело незаметно. Однозначно - 5 баллов!!!
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Е
Экскурсия организована профессионально. Мне все очень понравилось. Гид связался предварительно до начала экскурсии, все объяснил, дал рекомендации как одеться и
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Д
Очень переживали по поводу экскурсии. Первый раз на Дальнем Востоке и не хотелось разочароваться в этой поездке. Да и прогноз
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О
Екатерина профессионал своего дела. На острове Русский мы получили и исторический экскурс по фортам, и захватывающий трекинг на мыс Тобизина. Очень рады, что там побывали! Кате большое спасибо и чтобы ее старания и труд приносили ей радость и пользу:))
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Приехав во Владивосток со свежими впечатлениями от путешествия по Сахалину и Итурупу, не думала, что здесь меня что-то "зацепит"… Но
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Были на экскурсии с Екатериной летом - очень запоминающаяся, интересная и увлекательная подача информации у гида. Мы не заметили как
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Всего 15 отзывов во Владивостоке в категории "Кладбище кораблей"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кладбище кораблей»
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