Вы же не собираетесь прожить самые счастливые дни своей жизни трезвыми? Нет? Ну значит надо добавить яркости в ваше и без того нескучное пребывание в Алании.

Традиционно для наших экскурсий совместим процесс получения удовольствия с процессом интеллектуального обогащения. Переведу это на нормальный язык: «А давайте немного выпьем в приятной и умной компании»!

Организационные детали