Вы же не собираетесь прожить самые счастливые дни своей жизни трезвыми? Нет? Ну значит надо добавить яркости в ваше и без того нескучное пребывание в Алании.
Традиционно для наших экскурсий совместим процесс получения удовольствия с процессом интеллектуального обогащения. Переведу это на нормальный язык: «А давайте немного выпьем в приятной и умной компании»!
Организационные детали
Возрастные ограничения 18+
Что входит
Трансфер
Дегустация
Что не входит
Трансфер из отеля в Алании
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.