Первый день в Каппадокии

Вас заберут из отеля Анталии примерно в 05:00 и доставят в аэропорт к рейсу в Каппадокию. В аэропорту на месте вас встретят и привезут в наш офис, где вы присоединитесь к первой дневной экскурсии 🧭 по Каппадокии. После экскурсии вас будет ждать номер в пещерном отеле.

Второй день в Каппадокии

После завтрака в отеле вас заберут в 09:30 на вторую экскурсию ⛳ по Каппадокии. По окончании экскурсии трансфер в ваш отель 🏨 полет на воздушном шаре (по желанию можно организовать полет рано утром, примерно в 5:00 утра)

Третий день в Каппадокии

Утром вас будет ждать шаттл, который доставит в аэропорт Каппадокии к рейсу обратно в Анталию. По прилёту вас встретят и отвезут в отель Анталии.

Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь

Организационные детали