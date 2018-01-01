Вас заберут из отеля Анталии примерно в 05:00 и доставят в аэропорт к рейсу в Каппадокию. В аэропорту на месте вас встретят и привезут в наш офис, где вы присоединитесь к первой дневной экскурсии 🧭 по Каппадокии. После экскурсии вас будет ждать номер в пещерном отеле.
Второй день в Каппадокии
После завтрака в отеле вас заберут в 09:30 на вторую экскурсию ⛳ по Каппадокии. По окончании экскурсии трансфер в ваш отель 🏨 полет на воздушном шаре (по желанию можно организовать полет рано утром, примерно в 5:00 утра)
Третий день в Каппадокии
Утром вас будет ждать шаттл, который доставит в аэропорт Каппадокии к рейсу обратно в Анталию. По прилёту вас встретят и отвезут в отель Анталии.
Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
Организационные детали
В отеле есть бассейн, возьмите с собой купальные принадлежности;
Бронирование полета на воздушном шаре нужно производить при покупке тура, так как может не быть мест;
Возможно составить программу тура по вашему желанию.
Что входит
Авиабилеты (Анталия – Каппадокия – Анталия)
Трансферы отель – аэропорт – отель
Двухдневный тур по Каппадокии на русском языке
Пещерный отель Каппадокии (2 ночи)
Два завтрака в отеле
Два обеда на экскурсиях
Входные билеты
Местные налоги и сборы за обслуживание.
Что не входит
Полет на воздушном шаре (бронь отдельно)
Другие мероприятия (фото-тур, туры на квадроциклах/лошадях, шоу «Турецкая ночь» и церемония дервишей)
Напитки
Ужин
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.