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Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)

5
3 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Увидеть скалистые долины Каппадокии своими глазами стоит каждому.

В нашем туре собрано все, что сделает ваш отдых незабываемым: перелет из Антальи, проживание в пещерном бутик-отеле и двухдневное сопровождение русскоговорящего гида.

Вы сами сможете составить программу и отдохнуть так, как хочется вам.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $470 за человека

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Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)
Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)

Что вы увидите

  • Крепость Учхисар
  • Музей под открытым небом Гёреме
  • Панорама Долины Любви
  • Аванос
  • Центр гончарства и керамики
  • Долина Пашаба
  • Долина Деврент (Воображения)
  • Гёреме панорама
  • Подземный город Деринкую
  • Долина Ихлара
  • Монастырь Селиме
  • Панорама Долины Голубей
Первый день в Каппадокии
Вас заберут из отеля Анталии примерно в 05:00 и доставят в аэропорт к рейсу в Каппадокию. В аэропорту на месте вас встретят и привезут в наш офис, где вы присоединитесь к первой дневной экскурсии 🧭 по Каппадокии. После экскурсии вас будет ждать номер в пещерном отеле.
Второй день в Каппадокии
После завтрака в отеле вас заберут в 09:30 на вторую экскурсию ⛳ по Каппадокии. По окончании экскурсии трансфер в ваш отель 🏨 полет на воздушном шаре (по желанию можно организовать полет рано утром, примерно в 5:00 утра)
Третий день в Каппадокии
Утром вас будет ждать шаттл, который доставит в аэропорт Каппадокии к рейсу обратно в Анталию. По прилёту вас встретят и отвезут в отель Анталии.
Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
Организационные детали
  • В отеле есть бассейн, возьмите с собой купальные принадлежности;
  • Бронирование полета на воздушном шаре нужно производить при покупке тура, так как может не быть мест;
  • Возможно составить программу тура по вашему желанию.
Что входит
  • Авиабилеты (Анталия – Каппадокия – Анталия)
  • Трансферы отель – аэропорт – отель
  • Двухдневный тур по Каппадокии на русском языке
  • Пещерный отель Каппадокии (2 ночи)
  • Два завтрака в отеле
  • Два обеда на экскурсиях
  • Входные билеты
  • Местные налоги и сборы за обслуживание.
Что не входит
  • Полет на воздушном шаре (бронь отдельно)
  • Другие мероприятия (фото-тур, туры на квадроциклах/лошадях, шоу «Турецкая ночь» и церемония дервишей)
  • Напитки
  • Ужин
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)
Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)
Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)
Каппадокия из Антальи на 3 дня и 2 ночи (тур комфорт-класса)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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3 отзыва оставили туристы

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