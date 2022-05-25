Краски восточного базара Анталии

Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города

Яркие краски, свежие овощи и фрукты, сыры и оливки, сувениры по бросовым ценам, рыночный фаст-фуд — приготовьтесь проникнуться духом восточного базара! Мы прогуляемся по постоялым дворам и торговой улочке, попробуем фермерские продукты и турецкие блюда.

Вы убедитесь, что для местных поход на базар — это незыблемый ритуал, неотделимый от самой Анталии.
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
Краски восточного базара Анталии
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Что вас ожидает

Рынок Османской эпохи. Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры. Затронем тему караван-сараев и разберемся, кто их создатель, поговорим о торговой истории Анталии. А также, если захотите, зайдем в мечеть 16 века, которая может похвастаться легендой и деталями архитектуры.

Фермерский базар. Затем на трамвае мы отправимся на любимый базар местных жителей, где можно попробовать продукты от фермеров, закупиться текстилем и яркими сувенирами. Кругом разносятся зычные призывы продавцов, в воздухе витают аппетитные ароматы — здешняя атмосфера придется вам по душе! Я подскажу, что стоит попробовать, и помогу отыскать одежду, сумки и другие вещи, которые вам нужны.

Обед по-турецки! При желании мы сможет позавтракать и пообедать. В местных харчевнях непременно стоит попробовать свежайший борек (пирожок с начинкой), супы, донер и кебаб, баклаву с мороженым и другие блюда турецкой кухни.

Истории и быт Анталии. Я проведу вас по двум постоялым дворам, покажу характерные детали архитектуры Анталии, расскажу о роли ремесленников и даже пиратов в истории города. И конечно, помогу вам погрузиться в привычные будни местных жителей.

Организационные детали

  • Базар лучше посещать как можно раньше, т. к. в это время там меньше людей и есть возможность погулять более свободно. Для покупок нужно иметь наличные турецкие лиры (деньги можно обменять перед прогулкой, подскажу где).
  • Дополнительно оплачиваются личные покупки, сувениры, напитки, еда, проезд на трамвае (ехать 2 остановки, можно пройтись пешком). Стоимость проезда на общественном транспорте: 0.50 — 0.80 центов.
  • Для посещения мечети нужно взять с собой носки, у женщин покрывается голова. Одежда не должна быть слишком открытой.
  • Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в 1 сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у башни с часами на площади Кале Ичи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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