Яркие краски, свежие овощи и фрукты, сыры и оливки, сувениры по бросовым ценам, рыночный фаст-фуд — приготовьтесь проникнуться духом восточного базара! Мы прогуляемся по постоялым дворам и торговой улочке, попробуем фермерские продукты и турецкие блюда. Вы убедитесь, что для местных поход на базар — это незыблемый ритуал, неотделимый от самой Анталии.

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Что вас ожидает

Рынок Османской эпохи. Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры. Затронем тему караван-сараев и разберемся, кто их создатель, поговорим о торговой истории Анталии. А также, если захотите, зайдем в мечеть 16 века, которая может похвастаться легендой и деталями архитектуры.

Фермерский базар. Затем на трамвае мы отправимся на любимый базар местных жителей, где можно попробовать продукты от фермеров, закупиться текстилем и яркими сувенирами. Кругом разносятся зычные призывы продавцов, в воздухе витают аппетитные ароматы — здешняя атмосфера придется вам по душе! Я подскажу, что стоит попробовать, и помогу отыскать одежду, сумки и другие вещи, которые вам нужны.

Обед по-турецки! При желании мы сможет позавтракать и пообедать. В местных харчевнях непременно стоит попробовать свежайший борек (пирожок с начинкой), супы, донер и кебаб, баклаву с мороженым и другие блюда турецкой кухни.

Истории и быт Анталии. Я проведу вас по двум постоялым дворам, покажу характерные детали архитектуры Анталии, расскажу о роли ремесленников и даже пиратов в истории города. И конечно, помогу вам погрузиться в привычные будни местных жителей.

Организационные детали