Василиса проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Фантастический Памуккале

Инопланетные пейзажи Памуккале известны на весь мир. Вы погуляете по белоснежным горным ⛰️ склонам и раскроете тайну происхождения загадочных каскадных террас «травертинов». А также искупаетесь в термальном бассейне Клеопатры, возведенном на месте древнеримских бань: насладитесь горячей пузырящейся водой и услышите легенды, связанные с царицей Египта.

Иераполис: путешествие во времени

Иераполис — это первый в истории 📖 город-курорт. Вы погуляете по его древним улицам и отыщете руины амфитеатра, торговых площадей, храмов и учебных заведений. Мы расскажем, как жили здесь люди много столетий назад: как они вели быт, какими ремеслами занимались и как любили отдыхать. На обратном пути вы заглянете в винный погреб, где можно попробовать местные сладости и гранатовые вина.

Организационные детали

Дополнительные расходы: Иераполис — 80 лир с человека, бассейн Клеопатры — 100 лир с человека.