Talya T. – Гид из Антальи

Спокойный, но при этом познавательный отдых – то, что ждет вас на нашей морской прогулке 👣.



Вы побываете в самых красивых 🤩 бухтах Средиземного моря 🌊 с настолько прозрачной водой, что вы сможете рассмотреть камни на глубине 20 метров прямо с борта яхты.



Также вас ждет знакомство с морскими черепахами каретта-каретта, которые будут рады получить от вас угощение и сфотографироваться вместе с вами на память.