Что вы увидите
- Бухты Адрасана (Пиратская, Райская, Аквариумная)
Что вас ожидает:• Утром мы отправимся из Анталии (Кемера) в Адрасан, где сядем на яхту и поедем путешествовать по красивейшим бухтам залива;
- У нас будет четыре остановки для купания в чистейших бухтах, куда можно добраться только с моря;
- Так же не забудем про обед (рыба, салаты, макароны, по желанию курица), будет также чаепитие и фруктовая тарелка.
Особенно этот тур понравится детям любого возраста!
Организационные детали:
- Возьмите с собой: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности и удобную обувь.
Что входит
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
- Чаепитие
- Фруктовая тарелка.
Что не входит
- Напитки на яхте
- Личные расходы.
Начало
🚩 По договоренности или из холла отеля
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
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Talya T. проводит ещё 6 экскурсий
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