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«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам

5
1 отзыв
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Спокойный, но при этом познавательный отдых – то, что ждет вас на нашей морской прогулке 👣.

Вы побываете в самых красивых 🤩 бухтах Средиземного моря 🌊 с настолько прозрачной водой, что вы сможете рассмотреть камни на глубине 20 метров прямо с борта яхты.

Также вас ждет знакомство с морскими черепахами каретта-каретта, которые будут рады получить от вас угощение и сфотографироваться вместе с вами на память.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $35 за человека

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«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам

Что вы увидите

  • Бухты Адрасана (Пиратская, Райская, Аквариумная)
Что вас ожидает:• Утром мы отправимся из Анталии (Кемера) в Адрасан, где сядем на яхту и поедем путешествовать по красивейшим бухтам залива;
  • У нас будет четыре остановки для купания в чистейших бухтах, куда можно добраться только с моря;
  • Так же не забудем про обед (рыба, салаты, макароны, по желанию курица), будет также чаепитие и фруктовая тарелка.
Особенно этот тур понравится детям любого возраста!

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте
  • Обед
  • Чаепитие
  • Фруктовая тарелка.
Что не входит
  • Напитки на яхте
  • Личные расходы.
Начало
🚩 По договоренности или из холла отеля
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам
«Поиграй со мной, большая черепаха» – морское путешествие по лучшим бухтам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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