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Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса

4.7
11 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
За время тура вы увидите: крепость Учхисар, музей 🖼 под открытым небом — Гореме, наскальный поселок Чавушин, долину Монахов, Пашабагы, гончарную Мастерскую, Долину Дервент, Долину воображения, Ургуп, Три Красоты, Ковровый Центр.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €540 за экскурсию

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Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса

Что вы увидите

  • крепость Учхисар
  • Гореме
  • поселок Чавушин
  • долину Монахов — Пашабагы
  • обед в Аваносе
  • гончарную мастерскую
  • Долину Дервент — Долину воображения
  • Ургуп — Три Красоты
  • Ковровый Центр.

Экскурсионная программа:

    День 1:

    • в 09:30 — начало экскурсии;
    • Крепость Учисар;
    • Музей Под Открытым Небом — Гореме;
    • Наскальный Поселок — Чавушин;
    • Пашабагы — Долина Монахов;
    • Обед;
    • Аванос — Город 🏙️ Гончаров;
    • Долина Дербент — Долина Воображения;
    • Ургуп — Три Красоты;
    • Ковровый Центр;
    • 17:30 — возвращение в отель 🏨 2
    • в 09:30 — начало экскурсии;
    • Панорамная Площадка Гореме;
    • Подземный Город Деринкую;
    • Долина Ыхлара;
    • Обед;
    • Церковь Ала;
    • Долина Голубей;
    • Мастерская Оникса;
    • 18:00 — возвращение в отель.

    Организационные детали:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
    Что входит
    • русскоязычный лицензированный гид
    • входные билеты в музеи
    • обед при экскурсии
    • транспорт с водителем
    • оплата стоянок.
    Что не входит
    • Трансфер из аэропорта и обратно
    • Напитки во время обеда
    • Личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель или в аэропорту
    Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
    Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
    Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
    Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Али Т.
    Али Т.
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    11 отзывов оставили туристы

    Али Т. проводит ещё 5 экскурсий

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