Что вы увидите
- крепость Учхисар
- Гореме
- поселок Чавушин
- долину Монахов — Пашабагы
- обед в Аваносе
- гончарную мастерскую
- Долину Дервент — Долину воображения
- Ургуп — Три Красоты
- Ковровый Центр.
Экскурсионная программа:
День 1:
- в 09:30 — начало экскурсии;
- Крепость Учисар;
- Музей Под Открытым Небом — Гореме;
- Наскальный Поселок — Чавушин;
- Пашабагы — Долина Монахов;
- Обед;
- Аванос — Город 🏙️ Гончаров;
- Долина Дербент — Долина Воображения;
- Ургуп — Три Красоты;
- Ковровый Центр;
- 17:30 — возвращение в отель 🏨 2
- в 09:30 — начало экскурсии;
- Панорамная Площадка Гореме;
- Подземный Город Деринкую;
- Долина Ыхлара;
- Обед;
- Церковь Ала;
- Долина Голубей;
- Мастерская Оникса;
- 18:00 — возвращение в отель.
Организационные детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
- русскоязычный лицензированный гид
- входные билеты в музеи
- обед при экскурсии
- транспорт с водителем
- оплата стоянок.
Что не входит
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Напитки во время обеда
- Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Али Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
11 отзывов оставили туристы
Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии