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Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса

4.6
11 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
Вы увидите панорамную площадку Гёреме, подземный город 🏙️ Деринкую, пройдёте 4 км пешего трека в Долину Ыхлара, увидите Пещерный Монастырь Селиме, Долину Голубей и Мастерскую Оникса.

Вас ждут захватывающие виды Кападокии и удивительные открытия.
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Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса

Что вы увидите

  • Панорамная Площадка Гореме
  • Подземный Город Деринкую
  • Долина Ыхлара
  • Пещерный Монастырь Селиме
  • Долина Голубей
  • Мастерская Оникса
Экскурсионная программа:• В 9:30 начало экскурсии;
  • Панорамная Площадка Гёреме;
  • Подземный Город 🏙️ Каймаклы
  • Долина Ыхлара;
  • Обед;
  • Церковь Ала;
  • Долина Голубей;
  • Мастерская Оникса;
  • В 18:00 Возвращение в отель 🏨 детали:
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
  • Русскоязычный лицензированный гид
  • Входные билеты в музеи
  • Обед при экскурсии
  • Транспорт с водителем (Мерседес вито (1-4 чел), Спритер (до 16 чел)
  • Оплата стоянок.
Что не входит
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Напитки во время обеда.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
Али Т.
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11 отзывов оставили туристы

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