Что вы увидите
- Панорамная Площадка Гореме
- Подземный Город Деринкую
- Долина Ыхлара
- Пещерный Монастырь Селиме
- Долина Голубей
- Мастерская Оникса
Экскурсионная программа:• В 9:30 начало экскурсии;
- Панорамная Площадка Гёреме;
- Подземный Город 🏙️ Каймаклы
- Долина Ыхлара;
- Обед;
- Церковь Ала;
- Долина Голубей;
- Мастерская Оникса;
- В 18:00 Возвращение в отель 🏨 детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
- Русскоязычный лицензированный гид
- Входные билеты в музеи
- Обед при экскурсии
- Транспорт с водителем (Мерседес вито (1-4 чел), Спритер (до 16 чел)
- Оплата стоянок.
Что не входит
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Напитки во время обеда.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
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Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
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