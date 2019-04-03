5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляясь с мужем в Стамбул на очередную годовщину, я захотела хорошую романтическую фотосессию. Выбрали Анатолия, и не прогадали.

Прежде всего, хочу отметить саму атмосферу и настроение во время фото-прогулки. Всё было очень весело, позитивно, динамично. Анатолий очень приветливый располагающий к себе мужчина с хорошим чувством юмора. Мы не большие любители фотографироваться (особенно муж), поэтому на фотосессиях себя чувствуем немного скованно и не в своей тарелке. Но Анатолий буквально за первую же минуту зарядил нас своим настроем и снял чувство неловкости, так что нам осталось только расслабиться и получать удовольствие от процесса.

Для прогулки мы выбрали район Султанахмет, где сосредоточены основные достопримечательности. Удачно получилось, что в это день Айя София была закрыта на выходной, и на площади перед ней было совсем мало народу. Также Анатолий отвел нас на крышу с очень крутым панорамным видом, в цистерну гораздо более красивую, чем Цистерна Базилика. В процессе перемещения между локациями он рассказывал кое-что о различных достопримечательностях и просто о жизни в Стамбуле.

Мы заранее предупредили, что не умеем позировать, так что Анатолий нам активно в этом помогал. Подсказывал, как встать, куда голову повернуть, куда руки деть и т.д. Причем позы получались совершенно естественные. Все, кто видят получившиеся фотки, говорят, какие мы супер-фотогеничные, и не верят, что это не мы сами так лихо позировать умеем. Фотографии получились такие живые, динамичные, будто мы действительно просто гуляем. Правда, если смотреть все фотки подряд, складывается впечатление, будто я такая мадам гуляю по Стамбулу, а какой-то маньяк меня по углам тискает :D Муж очень ответственноj подошёл к обнимательным фотографиям на фоне всего :D

В итоге мы получили 80 обработанных фотографий, из которых как минимум 25 мне прямо очень нравятся (учитывая, что я обычно не очень нравлюсь себе на фотках, это очень много). И чем больше я пересматриваю их, тем больше фоток мне нравится. А родители, особенно свекровь, так совсем в диком восторге от фотографий.

Отличная фото-прогулка. Ни капли не жалею, что выбрали именно её. Рекомендую.