5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотоальбом ваших самых счастливых моментов, проведенных в прекрасном городе

Anatoly
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Anatoly – ваш гид
Я предлагаю фотосессию для двух влюбленных сердец на прогулке по самым красивым местам Стамбула.

Это могут быть яркие восточные уголки, набережные и улицы города в любое время суток.

Вы будете наслаждаться окружающими видами, а я — делать красивые снимки вас на их фоне, которые останутся чудесными воспоминаниями о поездке.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле

Что вас ожидает

Это может быть встреча рассвета или съемка на закате, ужин в колоритных кафе или что-то другое на ваш выбор. Я не буду просить вас позировать — вы будете гулять и наслаждаться красотой, кормить чаек, запускать воздушного змея, бегать или прыгать. А я буду ловить ваши позитивные эмоции!

Я помогу вам определиться с местом для фотосессии, найду наиболее выигрышные ракурсы Стамбула, проконсультирую по выбору одежды для фотопрогулки и помогу с позированием. А главное — постараюсь поймать ваши живые эмоции!

В итоге вы получите около 70 полностью обработанных фото не просто прогулки, а ваших самых счастливых моментов, проведенных вместе в этом красивом городе.

Организационные детали

Обработка фото включает в себя коррекцию цвета, света и контраста, кадрирование, «чистку» кожи, правильный оттенок, коррекцию фигуры.

Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Два влюбленных сердца в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anatoly
Anatoly
Фотографировать жизнь — это то, чем я занимаюсь. Я люблю фотографировать людей. Молодых, пожилых или детишек — всё равно. На съёмке мы можем шутить и смеяться, обмениваться позитивными эмоциями, поэтому фотографии получаются живые и эмоционально насыщенные. Мне важно показать человека настоящим и искренним.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 апреля 2019
Отправляясь с мужем в Стамбул на очередную годовщину, я захотела хорошую романтическую фотосессию. Выбрали Анатолия, и не прогадали.
Прежде всего, хочу отметить саму атмосферу и настроение во время фото-прогулки. Всё было очень весело, позитивно, динамично. Анатолий очень приветливый располагающий к себе мужчина с хорошим чувством юмора. Мы не большие любители фотографироваться (особенно муж), поэтому на фотосессиях себя чувствуем немного скованно и не в своей тарелке. Но Анатолий буквально за первую же минуту зарядил нас своим настроем и снял чувство неловкости, так что нам осталось только расслабиться и получать удовольствие от процесса.
Для прогулки мы выбрали район Султанахмет, где сосредоточены основные достопримечательности. Удачно получилось, что в это день Айя София была закрыта на выходной, и на площади перед ней было совсем мало народу. Также Анатолий отвел нас на крышу с очень крутым панорамным видом, в цистерну гораздо более красивую, чем Цистерна Базилика. В процессе перемещения между локациями он рассказывал кое-что о различных достопримечательностях и просто о жизни в Стамбуле.
Мы заранее предупредили, что не умеем позировать, так что Анатолий нам активно в этом помогал. Подсказывал, как встать, куда голову повернуть, куда руки деть и т.д. Причем позы получались совершенно естественные. Все, кто видят получившиеся фотки, говорят, какие мы супер-фотогеничные, и не верят, что это не мы сами так лихо позировать умеем. Фотографии получились такие живые, динамичные, будто мы действительно просто гуляем. Правда, если смотреть все фотки подряд, складывается впечатление, будто я такая мадам гуляю по Стамбулу, а какой-то маньяк меня по углам тискает :D Муж очень ответственноj подошёл к обнимательным фотографиям на фоне всего :D
В итоге мы получили 80 обработанных фотографий, из которых как минимум 25 мне прямо очень нравятся (учитывая, что я обычно не очень нравлюсь себе на фотках, это очень много). И чем больше я пересматриваю их, тем больше фоток мне нравится. А родители, особенно свекровь, так совсем в диком восторге от фотографий.
Отличная фото-прогулка. Ни капли не жалею, что выбрали именно её. Рекомендую.
Вера
20 января 2019
Анатолий-не только профессионал, но ещё и очень увлечённый своим делом человек! Мы не только погуляли по городу, пофотографировались, но и просто очень хорошо провели с ним время.
7 января 2019
Мы отмечали в Стамбуле серебряную свадьбу и фотосессия во время прогулки по любимым местам вначале казалась довольно сомнительной идеей. Мы старые, толстые и не умеем фотографироваться, зачем нам вот это вот все. Но работы Анатолия среди прочих привлекли своей естественностью. Никаких псилобициновых фильтров типа "закат перед Армагеддоном", как любят многие фотографы. Напротив - хороший свет, удачные композиции, живые люди. Мы рискнули и не прогадали :) Спасибо Анатолию за приятную прогулку, душевную беседу и отличные фотографии! Мы вышли там намного симпатичнее, чем ожидалось :) Очень рекомендую этого мастера и тем, кого любит камера, и тем, кто считает, что это не так :)
27 сентября 2018
Мы с мужем прекрасно провели время, гуляя с Анатолием по Стамбулу. Фотосессия была очень ненавязчивая, естественная, позитивная!
Несмотря на то, что был дождь, у нас было прекрасное настроение, и фотографии в дождь получаются очень красивые. Было особенно здорово, когда после дождя показались две очень яркие радуги :)
Нам понравились абсолютно все фотографии, что большая редкость!

Когда спустя год я потеряла флешку с фотографиями и написала об этом Анатолию, он в тот же день повторно загрузил фотографии и прислал ссылку! Большое ему спасибо за такую отзывчивость.

Большое спасибо Анатолию за шикарные фотографии, которые нас радуют до сих пор!
12 сентября 2018
Мы провели чудесное утро с анатолием на самой главной площади Стамбула - площади Султанахмет. Наша задача была обновить семейный альбом к праздничной дате - 25 лет совместной жизни!)
Локации, которые предложил нам Анатолий, были продуманными и с точки зрения освещения и с точки зрения организации нашей фотосессии. Чувствуется большой опыт профессионала!
Анатоли чуткий и творческий человек, предлагал нам разные решения по постановкам и позам для нас - "деревянных буратинок")))) Креативил по разнообразному реквизиту в кадре - мы и турецкие симиты покупали, и сами жарили кукурузу и каштаны на лотках уличных торговцев, перегладили всех собак на площади....в общем дурачились от души все то солнечное стамбульское утро! С нетерпением ждем фотографий)
Анатолий. спасибо вам огромное!) вы сделали нам этот день самым незабываемым в нашем путешествии!!!

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