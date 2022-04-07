Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe

Туристическая дисконтная карта, включаящая проезд на общественном транспорте, бесплатный вход

Городская карта
Туристическая дисконтная карта, включаящая проезд на общественном транспорте, бесплатный вход в указанные музеи, три экскурсии на английском языке и обзорную прогулку на катере по Босфору.

Карта будет доставлена в указанный вами отель.

Важная информация: В связи с ограничениями, с 30 апреля по 17 мая тур по Босфору будет отменен.

Для посещения экскурсий с англоязычным гидом (собор Святой Софии, дворец и гарем Топкапы, Цистерна Базилика) необходимо обратиться к представителю Istanbul Welcome Card на входе в музеи в указанное в описании время.

Для собора Святой Софии, дворца Топкапы и прогулки на катере доступно бесплатное приложение-аудиогид на русском языке.

Посещение всех остальных достопримечательностей - самостоятельное, по предъявлению карты на входе.
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Гарем
  • Цистерна Базилика
  • Монастырь Хора
  • Музей Мевлеви в Галате
  • Музей мозаики Большого дворца
  • Церковь Святой Ирины
  • Археологический музей Стамбула
  • Музей турецкого и исламского искусства
  • Румелихисар
  • Музей истории исламской науки и технологии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Карта Istanbul Welcome Card Deluxe включает в себя:

► входные билеты и приоритетный вход в 12 самых популярных музеев;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям Святой Софии и дворцу Топкапы на 10 языках, включая русский;

► 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии, дворец и гарем Топкапы и Цистерна Базилика);

► 20 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус);

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► бесплатный путеводитель и карту города в электронном виде (на англ. яз.);

► бесплатную доставку карты в ваш отель.

Перечень музеев, которые вы можете бесплатно посетить с картой Deluxe:

  • Собор Святой Софии (Hagia Sophia)
  • Дворец Топкапы (Topkapi Palace)
  • Гарем во дворец Топкапы (Harem)
  • Монастырь Хора (Chora Museum)
  • Музей Фетхие (Fethiye (Pammakristos) Museum)
  • Музей Мевлеви в Галате (Galata Mevlevi House)
  • Музей мозаики Большого дворца (Great Palace Mosaics Museum)
  • Церковь Святой Ирины (Hagia Irene)
  • Археологический музей Стамбула (Istanbul Archaeological Museums)
  • Музей турецкого и исламского искусства (Turkish and Islamic Arts Museum)
  • Крепость Румелихисар (Rumeli Fortress)
  • Музей истории исламской науки и технологии (Science and Technology in Islam)
  • Бонус: Цистерна Базилика (Basilica Cistern)

Внимание! Карта действительна для однократного посещения музеев в течение 5 дней, а именно, 120 часов с момента активации до окончания ее действия. Это значит, что если вы активировали ее, например, в понедельник в 15.00, то карта будет действительна для входа в музеи до 14:59 субботы. Карта активируется автоматически при первом использовании на транспорте или при входе в музей.

Время начала экскурсий с профессиональным гидом:

Собор Святой Софии: 10:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 60 мин.

Дворец Топкапы и Гарем: 11:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 90 мин.

Цистерна Базилика: 15:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 30 мин.

Экскурсии проводятся только на английском языке.

Прогулочный катер по Босфору отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş., по будням в 13:00, 15:00, 17:00.

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на любой станции.

Информацию о других типах карты Istanbul Welcome Card вы сможете найти в нашем каталоге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Однократное посещение 12 музеев в течение 5 дней в соответствие с описанием на сайте Обзорная прогулка на катере по Босфору (90 мин) 20 поездок на общественном транспорте в течение 7 дней 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии
  • Дворец и гарем Топкапы и Цистерна Базилика) Бесплатная доставка карты в отель Путеводитель и карта города в электронном виде (на англ. яз.)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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