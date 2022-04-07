Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Карта Istanbul Welcome Card Deluxe включает в себя:

► входные билеты и приоритетный вход в 12 самых популярных музеев;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям Святой Софии и дворцу Топкапы на 10 языках, включая русский;

► 3 экскурсии на английском языке с профессиональным гидом (собор Святой Софии, дворец и гарем Топкапы и Цистерна Базилика);

► 20 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус);

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► бесплатный путеводитель и карту города в электронном виде (на англ. яз.);

► бесплатную доставку карты в ваш отель.

Перечень музеев, которые вы можете бесплатно посетить с картой Deluxe:

Собор Святой Софии (Hagia Sophia)

Дворец Топкапы (Topkapi Palace)

Гарем во дворец Топкапы (Harem)

Монастырь Хора (Chora Museum)

Музей Фетхие (Fethiye (Pammakristos) Museum)

Музей Мевлеви в Галате (Galata Mevlevi House)

Музей мозаики Большого дворца (Great Palace Mosaics Museum)

Церковь Святой Ирины (Hagia Irene)

Археологический музей Стамбула (Istanbul Archaeological Museums)

Музей турецкого и исламского искусства (Turkish and Islamic Arts Museum)

Крепость Румелихисар (Rumeli Fortress)

Музей истории исламской науки и технологии (Science and Technology in Islam)

Бонус: Цистерна Базилика (Basilica Cistern)

Внимание! Карта действительна для однократного посещения музеев в течение 5 дней, а именно, 120 часов с момента активации до окончания ее действия. Это значит, что если вы активировали ее, например, в понедельник в 15.00, то карта будет действительна для входа в музеи до 14:59 субботы. Карта активируется автоматически при первом использовании на транспорте или при входе в музей.

Время начала экскурсий с профессиональным гидом:

Собор Святой Софии: 10:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 60 мин.

Дворец Топкапы и Гарем: 11:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 90 мин.

Цистерна Базилика: 15:30 ежедневно, кроме вторников. Продолжительность - 30 мин.

Экскурсии проводятся только на английском языке.

Прогулочный катер по Босфору отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş., по будням в 13:00, 15:00, 17:00.

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на любой станции.

Информацию о других типах карты Istanbul Welcome Card вы сможете найти в нашем каталоге.