19 отзывов оставили туристы

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Первое знакомство с Ташкентом

История города на прогулке по старым улочкам, базарам и паркам, проспектам и площадям

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
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100 за экскурсию

У этой экскурсии19 отзывов
5
Aziz
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Aziz – Гид в Ташкенте
Ташкент — древний и в то же время современный город 🏙️.

В нём проживают люди многих национальностей — Ташкент поистине город мира, дружбы и тепла.

Я предлагаю прогуляться 👣 по старому городу, по базарам и паркам, городским проспектам и площадям.
Первое знакомство с Ташкентом
Первое знакомство с Ташкентом

Что вас ожидает

Начнём с северной части города, посмотрим Мемориал памяти жертв репрессий, где увидим интересную архитектуру и орнаменты в хивинском стиле. Бросим взгляд на ташкентскую телебашню — самую высокую в Центральной Азии.
Неподалёку от башни горит пламя под котлами Среднеазиатского центра плова. Посетив его, вы увидите, как готовят плов в гигантских казанах, который через несколько часов будет съеден тысячами гостями и жителями столицы.
Заглянете в беломраморную мечеть Минор, узнаете о ташкентском землетрясении у монумента «Мужество», и, проехав канал Анхор, отправитесь в Старый город.

  • В старой части города я покажу комплекс Хаст-Имам — это религиозный, духовный центр Ташкента. Здесь находятся средневековые мавзолеи, медресе и мечети. Мы пройдёмся по узким улочкам махалли (квартала). В лабиринтах этих улиц, меж глинобитных стен, вы проникнитесь духом Востока, увидите дома людей, которые очень приветливы и всегда рады гостям.
  • Мы едем на базар Чорсу. Супермаркет ему не конкурент! На базаре — истина, на базаре кипит жизнь! Ташкентцы любят торговаться: торгуясь, они получают наслаждение, отстаивая цену, которая кажется им справедливой. На этом базаре можно купить практически всё! Только бы нашлись силы его пройти. Покажу вам, где можно купить недорого много хороших сувениров.
  • Конечно же, пообедаем! Где? Там, где вкусно готовят блюда узбекской кухни!
  • После того, как в 1865 году Ташкент стал одним из крупных городов Царской России, вид его узких улочек и планировка кварталов не пришлись новой власти по душе. Было решено строить новый город. И вот на левом берегу Анхора, следуя последней архитектурной моде, был построен новый город, с радиально-кольцевой системой дорог, с площадями, церквями, гимназиями и театрами. Многое сохранилось, все это мы увидим.
  • В 1899 году до Ташкента дошла железная дорога. Это дало большой толчок промышленному росту, а также притоку специалистов из разных городов Российской Империи. Во время голода 20-х годов сюда приехали многие, кто спасался от тяжёлого времени. Вот тогда и родилась поговорка: Ташкент — город хлебный!
  • А во время Второй Мировой в Ташкент эвакуировали заводы и фабрики, училища и институты, киностудии и театры. Анна Ахматова, Корней Чуковский, Алексей Толстой и многие другие выдающиеся писатели жили в то время в Ташкенте.
  • В новой части города остановимся у Театра оперы и балета, а затем пройдёмся по «Бродвею» к скверу Амира Тимура.
  • Прогуляемся по площади «Дружбы Народов».

За годы независимости Ташкент стал ещё краше! Его значение как крупного политического, экономического, культурного центра Средней Азии растёт из года в год. Ташкент всегда гостеприимен, всегда полон тепла и Вы сами это увидите и полюбите!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость для 4-7 человек — €150, для 7-10 человек — €190.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная
  • В зависимости от размера группы экскурсия проводится на легковом автомобиле или микроавтобусе (я также выполняю роль водителя)
Первое знакомство с Ташкентом
Первое знакомство с Ташкентом
Первое знакомство с Ташкентом
Первое знакомство с Ташкентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aziz
Aziz
Сертифицированный гид, живу в Ташкенте и провожу экскурсии по Узбекистану более 15 лет; есть свой автотранспорт (сам за рулём). Работал во многих международных компаниях, где занимался логистикой и организацией деловых поездок. Это прибавило опыта и знаний, а впоследствии вдохновило меня заняться частной практикой гида. Экскурсии я провожу на русском и английском языках по всей стране — от Аральского моря до Ферганской долины. Могу составить для вас оптимальную программу тура, встретить в аэропорту, найти билеты на скоростной поезд «Афросиаб» в Самарканд и Бухару при отсутствии продаж на сайтах, помочь с выбором гостиницы и другими организационными хлопотами. Также у меня есть личные седан и микроавтобус, так что вам не нужно будет нанимать водителя. Приезжайте в Узбекистан на нескучные экскурсии, и мы вместе отправимся за незабываемыми впечатлениями. До встречи в Ташкенте!
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19 отзывов оставили туристы

Алексей
14 января 2020
Экскурсия с Азизом насыщенная, но плавная - нет беготни, все размеренно. Отдыхаешь и чувствуешь себя гостем, а не туристом! Было круто: атмосферно, познавательно, вкусно)) Приятные воспоминания)
Юлия
9 января 2020
Огромное спасибо Азизу за экскурсию по Ташкенту! Прошло уже несколько дней после возвращения из Узбекистана, но приятное послевкусие от путешествия не отпускает! Тактично, грамотно, с юмором, с отличными рекомендациями, это все об Азизе! Рекомендуем всем! Азиз, Вам удачи и процветания!
4 января 2020
Азис замечательный гид и безусловно ЧЕЛОВЕК!С чувством юмора, пунктуальный, образованный, с хорошо поставленной речью. В итоге 9. 30 до самого вечера ходили-колесили по Ташкенту, как с давним другом. Мы были вдвоём с дочкой 14 лет, боялась, что будет нудно... цифры-династии и тд. Но всё в точности наоборот: ели плов из огромных казанов, катались на чёртовом колесе, гуляли по старому и новому Ташкенту. А ещё побывали на рынке Чорсу, где случайно встретились с мамой Азиса-шикарная женщина!!!Вечером проводил нас на афросиаб (кстати, с билетами помог). Рахмат. Вобщем, резюме: 200% рекомендую!!! Азис, прилетайте к нам в Магадан!
7 ноября 2019
Экскурсия, которую провел Азиз была, пожалуй, лучшей из всех моих посещенных экскурсий. 1. Продуманное содержание. 2. Грамотная речь. 3. Уважение к другому мнению. Просто интересно, познавательно, весело. Рекомендую всем не пожалеете ни разу. Устали, конечно, но это того стоило. Азиз, спасибо вам большое ещё раз. Было очень приятно пообщаться. Самые хорошие воспоминания о Ташкенте!
27 октября 2019
Азиз прежде всего образованный и очень мудрый человек, который отлично знает и любит историю своей страны. (Это редкость, на самом деле). Азиз показал мне Ташкент таким, каким я его иначе не увидел бы никогда. Огромное спасибо.
5 октября 2019
Азиз - безусловный профессионал своего дела и просто отличный Человек. Я организовывал экскурсию для своего тестя с тёщей и просто положился на Азиза и сделал это не зря - Азиз встретил моих путешественников в аэропорту, довёз до отеля и провел блестящую экскурсию по Ташкенту, а также организовал дополнительную поездку и экскурсию в Бухаре. Отличному гиду, отличному Человеку - большой привет от моих родственников, а лично от меня - огромное человеческое спасибо
1 октября 2019
спасибо Азизу за познавательную экскурсию. Кроме того Азиз помог нам в сложной не предвиденной ситуации с заселением в отель. За семичасовую экскурсию увидели основные достопримечательности Ташкента. Азиз помог нам с обменом наличности. Некоторые места посетили вечером еще раз самостоятельно, благодаря Азизу смогли легко сориентироваться в городе. Очень удобно наличие автомобиля. Азиз встретил нас в аэропорту. Если в городе впервые, то эта экскурсия подойдет именно Вам.
9 февраля 2019
Я хотела бы выразить благодарность и восторг в отношении экскурсии, проведенной для нас Азизом. Хотя я в Ташкенте не новичок, Азиз смог так показать нам свой родной город, что я снова влюбилась в этот гостеприимный, ностальгичный, ни на что не похожий, огромный и уютный мегаполис. Благодаря Азизу мы узнали массу интереснейших фактов об истории, архитектуре, этнографии города - те самые крупицы местного знания, которые бесполезно искать в туристических буклетах и интернете. Азиз - словно само воплощение genius loci Ташкента - несуетливый, вдумчивый, разносторонний, загадочный. Шестичасовая экскурсия едва вместила самое главное, день пролетел как одно мгновение, а ведь мы (стыдно признаться!) хотели попросить Азиза сократить ее до 2-3 часов! Как терпкая сладость айвы на губах, Ташкент Азиза остался для нас сказочным сном, несбыточной мечтой о прошлом, непреодолимо манящим и ускользающим видением, в которое хочется погружаться снова и снова...
Наталья
28 ноября 2018
Азиз - вдумчивый и интересный гид, истории которого проверены, обдуманы и прочувствованы им самим. Особенно понравились во время экскурсии восточная мудрость, взгляд на Ташкент "изнутри", прекрасное знание о прошлом и свое мнение о настоящем и будущем столицы Узбекистана и страны в целом.
13 ноября 2018
Добрый день. Азиз великолепный рассказчик, отлично знает историю своего города. Все наши пожелания о программе экскурсии были учтены. РЕКОМЕНДУЮ.
Ещё 9 отзывов

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