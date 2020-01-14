19 отзывов оставили туристы

Начнём с северной части города, посмотрим Мемориал памяти жертв репрессий, где увидим интересную архитектуру и орнаменты в хивинском стиле. Бросим взгляд на ташкентскую телебашню — самую высокую в Центральной Азии.
Неподалёку от башни горит пламя под котлами Среднеазиатского центра плова. Посетив его, вы увидите, как готовят плов в гигантских казанах, который через несколько часов будет съеден тысячами гостями и жителями столицы.
Заглянете в беломраморную мечеть Минор, узнаете о ташкентском землетрясении у монумента «Мужество», и, проехав канал Анхор, отправитесь в Старый город.
За годы независимости Ташкент стал ещё краше! Его значение как крупного политического, экономического, культурного центра Средней Азии растёт из года в год. Ташкент всегда гостеприимен, всегда полон тепла и Вы сами это увидите и полюбите!