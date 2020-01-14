19 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Начнём с северной части города, посмотрим Мемориал памяти жертв репрессий, где увидим интересную архитектуру и орнаменты в хивинском стиле. Бросим взгляд на ташкентскую телебашню — самую высокую в Центральной Азии.

Неподалёку от башни горит пламя под котлами Среднеазиатского центра плова. Посетив его, вы увидите, как готовят плов в гигантских казанах, который через несколько часов будет съеден тысячами гостями и жителями столицы.

Заглянете в беломраморную мечеть Минор, узнаете о ташкентском землетрясении у монумента «Мужество», и, проехав канал Анхор, отправитесь в Старый город.

В старой части города я покажу комплекс Хаст-Имам — это религиозный, духовный центр Ташкента. Здесь находятся средневековые мавзолеи, медресе и мечети. Мы пройдёмся по узким улочкам махалли (квартала). В лабиринтах этих улиц, меж глинобитных стен, вы проникнитесь духом Востока, увидите дома людей, которые очень приветливы и всегда рады гостям.

Мы едем на базар Чорсу. Супермаркет ему не конкурент! На базаре — истина, на базаре кипит жизнь! Ташкентцы любят торговаться: торгуясь, они получают наслаждение, отстаивая цену, которая кажется им справедливой. На этом базаре можно купить практически всё! Только бы нашлись силы его пройти. Покажу вам, где можно купить недорого много хороших сувениров.

Конечно же, пообедаем! Где? Там, где вкусно готовят блюда узбекской кухни!

После того, как в 1865 году Ташкент стал одним из крупных городов Царской России, вид его узких улочек и планировка кварталов не пришлись новой власти по душе. Было решено строить новый город. И вот на левом берегу Анхора, следуя последней архитектурной моде, был построен новый город, с радиально-кольцевой системой дорог, с площадями, церквями, гимназиями и театрами. Многое сохранилось, все это мы увидим.

В 1899 году до Ташкента дошла железная дорога. Это дало большой толчок промышленному росту, а также притоку специалистов из разных городов Российской Империи. Во время голода 20-х годов сюда приехали многие, кто спасался от тяжёлого времени. Вот тогда и родилась поговорка: Ташкент — город хлебный!

А во время Второй Мировой в Ташкент эвакуировали заводы и фабрики, училища и институты, киностудии и театры. Анна Ахматова, Корней Чуковский, Алексей Толстой и многие другие выдающиеся писатели жили в то время в Ташкенте.

В новой части города остановимся у Театра оперы и балета, а затем пройдёмся по «Бродвею» к скверу Амира Тимура.

Прогуляемся по площади «Дружбы Народов».

За годы независимости Ташкент стал ещё краше! Его значение как крупного политического, экономического, культурного центра Средней Азии растёт из года в год. Ташкент всегда гостеприимен, всегда полон тепла и Вы сами это увидите и полюбите!