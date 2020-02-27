4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дух ташкентских дах

До начала 20 века Ташкент делился на дахи — города в городе, в каждом из которых были свои медресе, мечети, базары и кладбища. Вы погуляете по кварталам, оставшимся от четырех дах: Бешагач, Кукча, Себзар, Шейхантаур. Ощутите колорит города на извилистых улочках-махалли под мои рассказы об особенностях застройки и жителях даха, о местных традициях и быте.

Памятники рассказывают

От старейшего базара Чорсу до площади Бешагач — вас ждет насыщенный маршрут, который охватит знаковые достопримечательности Старого Ташкента. Около религиозного центра города, комплекса Хаст-Имам, я расскажу об ученом, поэте, ремесленнике и знатоке Корана Хазрати Имаме. Вы полюбуетесь фасадом медресе Барак-хана и мечетью Тилля-Шейха, а в медресе Муй Муборак увидите старейшую в мире копию Корана.

Доехав на метро до красивой станции Пахтакор, мы окажемся в Шайхонтохурском районе. Наша цель — архитектурный комплекс с мавзолеями Калдиргочбия и Шейха Ховенди ат-Тахура, «мудрейшего из мудрейших». Конечно, вы услышите об этих выдающихся людях.

Еще одна поездка на метро — и перед нами предстанут проспект Бунёдкор и живописный парк Навои. Вы посетите часовню Камалан, мечеть Ходжи Аламбардора и медресе Абдулкасима, чтобы добавить финальные штрихи в картину прошлого Ташкента.

🥘 Мы также сделаем перерыв на обед. Есть два варианта: перекусить на базаре Чорсу или в кафе с вкусной национальной кухней.