4 отзыва оставили туристы

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Самобытный Старый Ташкент

Погрузиться в историю и понять культуру теплой столицы Узбекистана

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около гостиницы «Узбекистан»
  • Заказать экскурсию

30 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Вероника
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Вероника – Гид в Ташкенте
Моя задача — не просто познакомить вас с Ташкентом, но дать реальное представление о древнем городе со столь своеобразной и притягательной аурой.

Исследуя лабиринты старой части мегаполиса, вы увидите медресе, мечети и мавзолеи; заглянете на базар; узнаете о городском устройстве, о традициях и быте жителей — и в итоге проникнетесь душой Ташкента.
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент

Что вас ожидает

Дух ташкентских дах
До начала 20 века Ташкент делился на дахи — города в городе, в каждом из которых были свои медресе, мечети, базары и кладбища. Вы погуляете по кварталам, оставшимся от четырех дах: Бешагач, Кукча, Себзар, Шейхантаур. Ощутите колорит города на извилистых улочках-махалли под мои рассказы об особенностях застройки и жителях даха, о местных традициях и быте.

Памятники рассказывают
От старейшего базара Чорсу до площади Бешагач — вас ждет насыщенный маршрут, который охватит знаковые достопримечательности Старого Ташкента. Около религиозного центра города, комплекса Хаст-Имам, я расскажу об ученом, поэте, ремесленнике и знатоке Корана Хазрати Имаме. Вы полюбуетесь фасадом медресе Барак-хана и мечетью Тилля-Шейха, а в медресе Муй Муборак увидите старейшую в мире копию Корана.

Доехав на метро до красивой станции Пахтакор, мы окажемся в Шайхонтохурском районе. Наша цель — архитектурный комплекс с мавзолеями Калдиргочбия и Шейха Ховенди ат-Тахура, «мудрейшего из мудрейших». Конечно, вы услышите об этих выдающихся людях.

Еще одна поездка на метро — и перед нами предстанут проспект Бунёдкор и живописный парк Навои. Вы посетите часовню Камалан, мечеть Ходжи Аламбардора и медресе Абдулкасима, чтобы добавить финальные штрихи в картину прошлого Ташкента.

🥘 Мы также сделаем перерыв на обед. Есть два варианта: перекусить на базаре Чорсу или в кафе с вкусной национальной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Это пешеходная экскурсия, но мы проедем на метро (всего вы потратите 1$ на человека).
  • В стоимость не включены билеты в медресе Муй Муборак (2$ с человека), еда и напитки.
  • Рекомендую надеть удобную обувь и позаботиться о защите от солнца. Для посещения культовых мест возьмите с собой платок.
  • Экскурсия длится 5-6 часов в зависимости от вашего темпа.
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент
Самобытный Старый Ташкент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около гостиницы «Узбекистан».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я сертифицированный гид. На экскурсиях для меня главное — внимательное и доброжелательное отношение к гостям, интересная и грамотная подача информации. Я всегда стремлюсь, чтобы у путешественников появилось желание вернуться вновь в нашу солнечную и хлебную столицу. Добро пожаловать в Ташкент — город душевной теплоты!
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4 отзыва оставили туристы

27 февраля 2020
Вероника отличный гид и прекрасный человек, экскурсия в итоге была гораздо больше по времени- за что огромное спасибо! Посмотрели все самое интересное, не только туристические места, но и мало известные. Если попадем в Ташкент, обязательно только с Вероникой еще будем заказывать экскурсии.
17 января 2020
Экскурсия очень интересная и насыщенная, Вероника много и интересно рассказала и о старой части города, и о современном центре, составила наиболее удобный маршрут.
13 января 2020
Спасибо Огромное Веронике за экскурсию Самобытный Старый Ташкент.. В силу собственный обстоятельств было очень мало времени, но даже за тот короткий промежуток проведенный в совместном путешествии по старому Ташкенту узнала очень много нового и познавательного. Ташкент оставил прекрасные впечатления и надежду обязательно еще раз вернуться и уже более полно окунуться в его самобытность. Вероника отличный гид-экскурсовод, со знанием своего дела и пожеланиями туристов, открытая и доброжелательная. С удовольствием обсудили с ней наши планы посетить не только Ташкент но например Самарканд, Бухару и другие города Узбекистана с их историей и прекрасной архитектурой т. д,. Именно с таким экскурсоводом как Вероника, я думаю это будет прекрасное и познавательное путешествие. Удачи и процветания ей и ее туристической компании. Рекомендую ее на все 100%. С ув. Елена Алматы Казахстан
10 декабря 2019
Мне очень понравилась экскурсия. Вероника - талантливый рассказчик, увлеченная работой девушка, искренне любит Ташкент и с удовольствием делится своими знаниями. Все было, практически, безупречно: и сама экскурсия, и обед в чайхане, и шоппинг на базаре, и чашка имбирного чая с десертом в кофейне. Передвигались мы на метро, но это вовсе не было утомительным. Для меня - это самый подходящий формат, чтобы почувствовать, чем живет город, люди. По окончании экскурсии Вероника проводила к аллее Бродвей, подсказала, что где находится, и как потом добраться до гостиницы. Я много путешествую и часто обращаюсь к услугам экскурсоводов, местных жителей. Экскурсия с Вероникой стала для меня одной из лучших и запоминающихся. Горячо рекомендую приехать посмотреть на Ташкент и сделать это в сопровождении Вероники!

Вероника проводит ещё 1 экскурсию

Ташкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взгляда
50 за экскурсию
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4 отзыва
Увидеть главные места города и ощутить переплетение старины и современности на обзорной экскурсии
У Ташкента особый дух — по-восточному щедрый, одновременно утонченный и сильный. Он покорит вас изысканным сочетанием средневековых построек и европейской архитектуры, зданий советской эпохи и сверкающих высоток, сутолокой базаров и запахом свежеиспеченных лепешек.

Исторические экскурсии в Ташкенте

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12 отзывов
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.

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