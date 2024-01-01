Индивидуальные экскурсии в Ташкенте

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Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем

Погрузиться в разные эпохи жизни столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у комплекса Минг Урик
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

Doniyor
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Doniyor – Гид в Ташкенте
Ташкент впечатлит вас расчерченной сеткой прямых и широких улиц, хрустальными нитями фонтанов, изумрудными россыпями парков, скверов и садов.

А также удивительным сплетением истории 📖 и современности, чистотой и доброжелательным характером.

Я встречу вас как самых дорогих гостей и сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам надолго!
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем

Что вас ожидает

Прошлое Ташкента
Первое, что вы увидите в историческом центре Ташкента, — древнее городище Минг Урик. Я поделюсь историей этого археологического комплекса и раскрою секрет его названия. Чтобы по-настоящему погрузиться в богатое прошлое города, вы посидите на глиняных крышах старинных домов и, если пожелаете, испечете лепешки по традиционному рецепту.

Ташкент сегодня
Вы рассмотрите все классические достопримечательности нынешнего Ташкента: сквер Эмира Тимура, площадь Независимости, мемориал Победы и государственную библиотеку имени Алишера Навои. По желанию также посетите музей Тимуридов и музей истории Узбекистана. А я расскажу, как складывалась история города в XX веке — от революции до наших дней.

Ташкент будущего
Я покажу современную часть города — Ташкент Сити — и раскрою, какие исторические кварталы находились на ее месте и какими ремеслами занимались здесь местные жители. Далее мы поедем в религиозный центр страны — на площадь Хаст-Имам. Вы увидите, как прямо сейчас рядом с историческим памятником строится грандиозный Центр цивилизации ислама, и узнаете, какую реликвию он будет хранить в своих стенах. В завершение подниметесь на Телебашню и рассмотрите Ташкент с высоты.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — около 8$ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у комплекса Минг Урик.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Doniyor
Doniyor
Меня зовут Дониёр, я родился в Узбекистане и очень люблю свою страну. С удовольствием покажу ее классические достопримечательности и секретные уголки и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома!
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Все краски ТашкентаВсе краски ТашкентаВсе краски Ташкента
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Огни ночного ТашкентаОгни ночного ТашкентаОгни ночного Ташкента
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1 отзыв
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Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по ТашкентуСекреты узбекской кухни: гастрономический тур по ТашкентуСекреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
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Обзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по Ташкенту
От 70 за экскурсию
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Ташкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взгляда
50 за экскурсию
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4 отзыва
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