Индивидуальные экскурсии в Ташкенте

Что вас ожидает

Прошлое Ташкента

Первое, что вы увидите в историческом центре Ташкента, — древнее городище Минг Урик. Я поделюсь историей этого археологического комплекса и раскрою секрет его названия. Чтобы по-настоящему погрузиться в богатое прошлое города, вы посидите на глиняных крышах старинных домов и, если пожелаете, испечете лепешки по традиционному рецепту.

Ташкент сегодня

Вы рассмотрите все классические достопримечательности нынешнего Ташкента: сквер Эмира Тимура, площадь Независимости, мемориал Победы и государственную библиотеку имени Алишера Навои. По желанию также посетите музей Тимуридов и музей истории Узбекистана. А я расскажу, как складывалась история города в XX веке — от революции до наших дней.

Ташкент будущего

Я покажу современную часть города — Ташкент Сити — и раскрою, какие исторические кварталы находились на ее месте и какими ремеслами занимались здесь местные жители. Далее мы поедем в религиозный центр страны — на площадь Хаст-Имам. Вы увидите, как прямо сейчас рядом с историческим памятником строится грандиозный Центр цивилизации ислама, и узнаете, какую реликвию он будет хранить в своих стенах. В завершение подниметесь на Телебашню и рассмотрите Ташкент с высоты.