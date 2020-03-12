23 отзыва оставили туристы

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Солсбери и загадочный Стоунхендж

Взглянуть на овеянную легендами «пляску каменных великанов» и погулять по средневековому городу

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Блумсбери
  • Заказать экскурсию

£90 за человека

У этой экскурсии23 отзыва
4.7
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Исполинские глыбы, словно горстка камней, брошенных на землю рукой гиганта, — посреди Солсберийской равнины стоит Стоунхендж, легендарная древность английских просторов.

Вы почти физически ощутите дыхание времени, попытаетесь разгадать секрет таинственного сооружения и побываете в городке Солсбери, где сохранилось множество архитектурных сокровищ.
Солсбери и загадочный Стоунхендж
Солсбери и загадочный Стоунхендж

Что вас ожидает

Мир неизведанного прошлого
Кем и зачем был построен Стоунхендж, до сих пор неизвестно. Возведение этого «арт-объекта» приписывают и инопланетянам, и жителям Атлантиды, и волшебнику Мерлину. Гигантские камни Стоунхенджа напомнят вам хоровод исполинов, танцующих на траве. Вы узнаете, для чего каждое лето здесь собираются паломники, а также какой праздник они отмечают вот уже тысячи лет, и откроете для себя мир древних легенд.

Архитектура Солсбери
Ещё въезжая на автобусе в город, вы наверняка заметите устремлённый ввысь шпиль — самый высокий в Англии. Это верхняя точка Солсберийского собора — настоящего чуда британской средневековой архитектуры, чистого образца английской готики. Вы осмотрите собор изнутри, разглядывая детали интерьера и погружаясь в магнетическую атмосферу англиканского храма, прогуляетесь по длинному клуатру — величественной обходной галерее. И побродите по улочкам средневекового Солсбери, который сохранил изначальную планировку, узнавая истории его богатого прошлого.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Стоимость входных билетов включена в стоимость автобусной экскурсии
  • Дополнительно оплачивается обед в Солсбери (около 15-20 фунтов)
Солсбери и загадочный Стоунхендж
Солсбери и загадочный Стоунхендж
Солсбери и загадочный Стоунхендж
Солсбери и загадочный Стоунхендж
Солсбери и загадочный Стоунхендж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала в районе Блумсбери.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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23 отзыва оставили туристы

12 марта 2020
На удивление хорошая экскурсия. Очень понравился гид. Под его захватывающий рассказ про историю возникновения Стоунхэнджа спал весь автобус.
11 марта 2020
Максим лучший гид!!!! Весело и интересно прошла наша поездка в Стоунхедж
4 января 2020
Спасибо Максиму за интересный рассказ не только про Стоунхендж, но и про историю Лондона, а также про особенности жизни в стране! Очень познавательно:)
25 декабря 2019
Стоунхендж великолепен. Толпы туристов изрядно омрачают впечатления.
16 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. С погодой в ноябре очень повезло, дождя не было и мы провели прогулки в прекрасной обстановке и интересных рассказах. С нами была Елена- потрясающий экскурсовод с многолетним опытом работы и отличным знанием истории. На все наши вопросы у Елены находились ответы с примерами. В дороге мы провели часа 4 - туда и обратно, и все это время Елена нас занимала увлекательными рассказами. Всем очень рекомендую.
15 ноября 2019
Отличная, познавательная экскурсия. Всё очень понравилось.
6 ноября 2019
Отличная экскурсия в Стоунхендж, удобный автобус, приятный гид, вся группа - русскоязычная. Экскурсия проходит на русском языке. Есть время и для фото, и для прогулок, и свободное время. По цене - всё очень приемлемо, так как не стоит забывать, что это всё-таки Великобритания. Добраться до Стоунхенджа самому будет куда более проблематично и менее комфортно. Рекомендую всем!
26 октября 2019
Спасибо большое Максиму за интересную экскурсию в Стоунхендж! Он добавил юмора в рассказ, что сделало историю местности интересной. Много говорил про жизнь в Англии в целом, рассказал интересные факты про сам Стоунхендж и, когда по пути в окнах автобуса мелькали интересные объекты, Максим и про них рассказывал :) Максим - прекрасный неутомимый замечательный эрудированный гид! В Стоунхендже выдали аудиогиды, в Солсбери прогулялись с гидом и сами по себе... везде бегом-бегом, но это и понятно: время на самостоятельный осмотр везде урезано. Спасибо Максиму за позитив и за экскурсию!
24 октября 2019
Экскурсия понравилась! Максим очень профессиональный гид! Много интересной информации, с чувством юмора и со знанием дела. Рекомендую эту экскурсию!
17 октября 2019
Не понравился маршрут! На обратном пути мы зачем-то заезжали в аэропорт и высаживали некоторых туристов! Считаю, что Экскурсия не предполагает развоза пассажиров! Поскольку это аэропорт, естественно все время было подстроено под этих пассажиров (а вдруг они опаздывают на рейс). В результате, экскурсионное время было сокращено, чтобы выехать в аэропорт пораньше! Но! Проскочили без пробок, времени осталось достаточно, но мы этим временем воспользоваться не смогли (например погулять дольше по Солсбери). Не понравилось, что гид не ходил с нами непосредственно к камням, а там есть таблички с номерами под аудиогид, значит есть на что обратить внимание непосредственно на месте. Аудиогид нам тоже даже не предложили, по-видимому потому, что у нас не было времени - нужно было успеть заехать в аэропорт. Этим мне Экскурсия не понравилась. Одно дело, когда тебе выдают информацию по дороге, и совсем другое- когда ты находишься непосредственно у объекта! Так, я могла бы доехать самостоятельно, взять на месте аудиогид, и внимательно неспешно получить информацию непосредственно в Стоунхендже.
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