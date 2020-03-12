23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мир неизведанного прошлого

Кем и зачем был построен Стоунхендж, до сих пор неизвестно. Возведение этого «арт-объекта» приписывают и инопланетянам, и жителям Атлантиды, и волшебнику Мерлину. Гигантские камни Стоунхенджа напомнят вам хоровод исполинов, танцующих на траве. Вы узнаете, для чего каждое лето здесь собираются паломники, а также какой праздник они отмечают вот уже тысячи лет, и откроете для себя мир древних легенд.

Архитектура Солсбери

Ещё въезжая на автобусе в город, вы наверняка заметите устремлённый ввысь шпиль — самый высокий в Англии. Это верхняя точка Солсберийского собора — настоящего чуда британской средневековой архитектуры, чистого образца английской готики. Вы осмотрите собор изнутри, разглядывая детали интерьера и погружаясь в магнетическую атмосферу англиканского храма, прогуляетесь по длинному клуатру — величественной обходной галерее. И побродите по улочкам средневекового Солсбери, который сохранил изначальную планировку, узнавая истории его богатого прошлого.