Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Билет дает право на посещение всех аттракционов 🎡 парка Диснейленд в течении 1го дня. Посещение парка DisneySea не включено в данный билет 🎫 прохода в парк 🌳 нужно обязательно распечатать билет заранее.

Без распечатанного билета в парк войти нельзя.

Билет возврату и обмену не подлежит.

Стоимость билета для детей от 4 до 11 лет - 48$; от 12 до 17 лет - 63$