Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Билет дает право на посещение всех аттракционов 🎡 парка Диснейленд в течении 1го дня. Посещение парка DisneySea не включено в данный билет 🎫 прохода в парк 🌳 нужно обязательно распечатать билет заранее.
Без распечатанного билета в парк войти нельзя.
Билет возврату и обмену не подлежит.
Стоимость билета для детей от 4 до 11 лет - 48$; от 12 до 17 лет - 63$
Что входит
билет в парк Disneyland действующий в течение одного дня
Начало и место завершения
🚩 1-1 Maihama, Urayasu, Chiba Prefecture 279-0031, Japan
Выберите дату начала действия билетов
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