Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Билет в Токийский Диснейленд

Спутник Т.
Спутник Т. – Гид из Токио
Мечтаете поскорее прокатиться на аттракционе «Астробластер», посетить замок 🏰 Золушки или сделать фотографию с Микки-Маусом? Покупайте билет 🎫 в Диснейленд в Токио заранее и вы пройдете в парк 🌳 без очереди.

Билет действует целый день.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $95 за человека

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Билет в Токийский Диснейленд
Билет дает право на посещение всех аттракционов 🎡 парка Диснейленд в течении 1го дня. Посещение парка DisneySea не включено в данный билет 🎫 прохода в парк 🌳 нужно обязательно распечатать билет заранее.
Без распечатанного билета в парк войти нельзя.
Билет возврату и обмену не подлежит.
Стоимость билета для детей от 4 до 11 лет - 48$; от 12 до 17 лет - 63$
Что входит
  • билет в парк Disneyland действующий в течение одного дня
Начало и место завершения
🚩 1-1 Maihama, Urayasu, Chiba Prefecture 279-0031, Japan

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Т.
Спутник Т.
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