2 отзыва оставили туристы

Музей, посвящённый японскому аниме производства Studio Ghibl. На нижнем этаже музея находится выставочный зал, рассказывающий об истории 📖 анимации. На первом этаже находится макет анимационной студии с эскизами и справочными материалами. Кроме того, там показан весь процесс создания анимационного фильма. В дополнении экспозиции, ориентированной на анимацию Studio Ghibli, в музее представлены выставки и других анимационных студий.

Внимание: после покупки музей 🖼 не принимает билеты 🎫 к возврату.

О заказе билетов:

заказ билетов до 10 числа предыдущего месяца,

заказ билетов минимум за месяц до даты посещения,

необходимая для заказа информация: количество билетов, возраст посетителей, время (10:00, 12:00, 14:00 или 16:00),

перед покупкой наличие билетов на ваши даты необходимо подтвердить у менеджера,

для доставки билетов необходим адрес отеля в Токио и даты пребывания.

Внимание: билеты на июль и август продаются по особым правилами, установленным музеем Гибли.

Билеты на июль можно заказать только до 31 мая. Далее пройдет лотерея и 9 июня выйдут результаты сможем ли мы выкупить билет или нет.

Билеты на август можно заказать до 30 июня. Результаты лотерии будут известны 9 июля.

Особенности посещения: