2 отзыва оставили туристы

Музей, посвящённый японскому аниме производства Studio Ghibl. На нижнем этаже музея находится выставочный зал, рассказывающий об истории 📖 анимации. На первом этаже находится макет анимационной студии с эскизами и справочными материалами. Кроме того, там показан весь процесс создания анимационного фильма. В дополнении экспозиции, ориентированной на анимацию Studio Ghibli, в музее представлены выставки и других анимационных студий.
Внимание: после покупки музей 🖼 не принимает билеты 🎫 к возврату.
О заказе билетов:
заказ билетов до 10 числа предыдущего месяца,
заказ билетов минимум за месяц до даты посещения,
необходимая для заказа информация: количество билетов, возраст посетителей, время (10:00, 12:00, 14:00 или 16:00),
перед покупкой наличие билетов на ваши даты необходимо подтвердить у менеджера,
для доставки билетов необходим адрес отеля в Токио и даты пребывания.
Внимание: билеты на июль и август продаются по особым правилами, установленным музеем Гибли.
Билеты на июль можно заказать только до 31 мая. Далее пройдет лотерея и 9 июня выйдут результаты сможем ли мы выкупить билет или нет.
Билеты на август можно заказать до 30 июня. Результаты лотерии будут известны 9 июля.
Особенности посещения:
попасть в музей можно в строго определенное время: в 10:00, 12:00, 14:00 и в 16:00 (выставка работает до 18:00).
допустимо опоздание не более, чем на 30 минут. В противном случае во входе будет отказано
фотографировать внутри самом музее строго запрещается.
Что входит
билет(ы) в музей Гибли
доставка в отель по приезду туриста в Токио.
Что не входит
услуги гида
трансфер до музея и из музея до Токио
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 Mitaka (Tokyo)
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.