2 отзыва оставили туристы

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Билеты в Музей студии Гибли

5
2 отзыва
Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
Когда вы окажетесь в Токио, билеты 🎫 в музей 🖼 аниме-студии Гибли могут закончиться.

Каждый день в музей проходит только 4 экскурсионные группы: в 10 часов, в 12, в 14 и в 16.

Рекомендуем купить билеты в музей Гибли за полтора месяца до посещения, чтобы не упустить возможность посетить студию.

Мы доставим их в отель 🏨 к вашему прибытию.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $65 за человека

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Билеты в Музей студии Гибли
Билеты в Музей студии Гибли
Музей, посвящённый японскому аниме производства Studio Ghibl. На нижнем этаже музея находится выставочный зал, рассказывающий об истории 📖 анимации. На первом этаже находится макет анимационной студии с эскизами и справочными материалами. Кроме того, там показан весь процесс создания анимационного фильма. В дополнении экспозиции, ориентированной на анимацию Studio Ghibli, в музее представлены выставки и других анимационных студий.
Внимание: после покупки музей 🖼 не принимает билеты 🎫 к возврату.

О заказе билетов:

  • заказ билетов до 10 числа предыдущего месяца,
  • заказ билетов минимум за месяц до даты посещения,
  • необходимая для заказа информация: количество билетов, возраст посетителей, время (10:00, 12:00, 14:00 или 16:00),
  • перед покупкой наличие билетов на ваши даты необходимо подтвердить у менеджера,
  • для доставки билетов необходим адрес отеля в Токио и даты пребывания.
  • Внимание: билеты на июль и август продаются по особым правилами, установленным музеем Гибли.
  • Билеты на июль можно заказать только до 31 мая. Далее пройдет лотерея и 9 июня выйдут результаты сможем ли мы выкупить билет или нет.
  • Билеты на август можно заказать до 30 июня. Результаты лотерии будут известны 9 июля.

Особенности посещения:

  • попасть в музей можно в строго определенное время: в 10:00, 12:00, 14:00 и в 16:00 (выставка работает до 18:00).
  • допустимо опоздание не более, чем на 30 минут. В противном случае во входе будет отказано
  • фотографировать внутри самом музее строго запрещается.
Что входит
  • билет(ы) в музей Гибли
  • доставка в отель по приезду туриста в Токио.
Что не входит
  • услуги гида
  • трансфер до музея и из музея до Токио
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 Mitaka (Tokyo)
Билеты в Музей студии Гибли
Билеты в Музей студии Гибли
Билеты в Музей студии Гибли
Билеты в Музей студии Гибли

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена И.
Елена И.
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2 отзыва оставили туристы

Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

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