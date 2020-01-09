12 отзывов оставили туристы

К достоинством Юлии отнесу пунктуальность и соответствие плану экскурсии. Юлия очень приятный человек и подготовила программу специально для нас. Замысел (маршрут) был интересный. Видимо проблема в том что мы ожидали гида а получили местного жителя, без специального образования и зананий, которая получила по скайпу "лицензию" от трипстера. Мы уже брали гида от трипстера и были довольны, поэтому сейчас было разочарование. Я бы попросил убрать титул "гид" поскольку это обман. У нас было только вторая половина дня(мы были в круизе) поэтому вопрос времени был критичен. Я попросил подробную схему как добраться до места, но кроме конечной станции, схема бытла не верна. Мы передвигались на общесственном транспорте (как и договаривались), но мы не знали сколько это стоит, поэтому трудно было рассчитать сколько денег надо поменять. я ожидал что "гид" сориентирует нас, но нет, поэтому в конце мы еле рассчитались (нас было 3 человека, мы поменяли $100 и на транспорт ушло около $60-70 + билеты в музей). Конечно была кредитная карточка, но это не удобно. Поскольку Юля сделала экскурсия под нас, она читала все по бумаажке (так она обьяснила), и на 80% вопросов просто не знала ответов, пообещав выслать ответы (все еще ждем). Даже общие вопросы по истории и религии, или просто интересные рассказы (которые каждый гид в общем то должен знать ) были скомканы или она просто не знала. Опять же, если бы мы знали что Юля не гид, то и ожидания были бы другими. А скорее всего мы бы обратились в другую фирму (что видимо и сделаем в будущем и другим порекомендуем). Перед этим у нас была эксурсия по Шанхаю, другая фирма, тоже местный житель, но гид. Это небо и земля. Поэтому основные претензии к трипстеру а не к Юлии, она сделала что смогла.