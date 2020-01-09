12 отзывов оставили туристы

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Колоритный Кавагоэ

Представить, какой была Япония в 17 веке, и посетить храмовый комплекс Кита-ин

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.08
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Юлия – Гид в Токио
Оказавшись в тихом и уютном Кавагоэ, вы будто перенесетесь на 4 века назад и увидите аутентичную Японию.

Не зацикливаясь на исторических деталях, мы поговорим о традициях Страны всходящего солнца: обсудим местный быт и чайные церемонии, заглянем в буддийские храмы, поговорим о национальной поэзии и попрактикуемся в написании иероглифов.
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ

Что вас ожидает

«Город речной переправы»
Улицы Кавагоэ, по которым пройдет наш маршрут, сохранили дух 17-18 веков, особенно отчетливо вы почувствуете это у древней колокольни Токи-но Кане и черных магазинов-складов Курадзукури. После знакомства с исторической частью мы посмотрим, каким стал город сегодня: зайдем в магазинчики с японскими сладостями, сувенирные лавки и чайные магазинчики. Во время остановки на чашечку чая я расскажу про быт и социальное устройство современной Японии и даже научу вас писать несколько японских иероглифов.

Храмы и святилища Кавагоэ
Кроме черных складских построек Кавагоэ знаменит районом Маленький Эдо с буддийскими и синтоистскими храмами. Вы увидите храмовый комплекс Кита-ин, пройдете по Саду 500 раканов — поразительному лесу из каменных статуй учеников Будды, ни одна из которых не похожа на другую. Затем побываете в храме, гдебольше тысячи лет под бой барабанов проводится ритуал зажжения огня. А еще посетим музей, где вы сможете померить самурайские доспехи.

После прогулки за отдельную плату вы сможете прокатится на рикше, попробовать необычное мороженное из фиолетовой сладкой картошки или посетить онсен.

Организационные детали

  • Добраться до Кавагоэ можно за час от станции Синдзюку (проезд стоит 5 долларов)
  • Дополнительные расходы: билет на автобус от ст. Кавагоэ до храма — 3 доллара с человека, билет в храм Кита-ин — 4 доллара взрослый и 2 доллара детский
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ
Колоритный Кавагоэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Японии 18 лет. Преподаю Йогу, пишу стихи, воспитываю дочь, изучаю японскую культуру и историю. Могу помочь не только познакомиться с японской культурой и жизнью Токио, но и добраться из аэропорта до гостиницы или сделать покупки.
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12 отзывов оставили туристы

9 января 2020
80% материала Юлия читала по бумажке. На сопутствующие вопросы отвечала пространно и односложно. И чтение, и попытки что-то сказать с отступлением от бумажки, было очень тяжело слушать- речь не структурирована, много заминок, запинок и проблем с построением предложения. Маршрут экскурсии проложен сносно, но ее наполнение не выдерживает никакой критики. Человек почти не знает предмет экскурсии, несколько раз звучала абсолютно недостоверная информация. Деньги на ветер, полное разочарование и почти потерянный день. Отдельный вопрос к команде Трипстера- как вы допускаете таких людей в базу гидов вашего сайта??? И кто в данном случае несёт ответственность за некачественно предоставленную услугу? Очень хочется получить ваши комментарии и, надеюсь, мой отзыв будет опубликован и поможет не совершить ошибку другим туристам.
5 января 2020
гид совершенно не подготовлена, читает по тетрадки, рассказ не связан и не интересен
30 октября 2019
Мы остались очень довольны. Юлия прекрасно знает Кавагое. Присоединила к нам ещё участников и цена для нас стала значительно ниже. Сама экскурсия настолько интересная, что мне даже не хватило отведённого времени. Очень хотелось ещё остаться в этой невероятной атмосфере, где так удачно соединились эпохи прошлого и современности. Милая старушка с кошкой, к которой мы зашли по пути экскурсии только добавила этнокрасок. Огромное спасибо Юлии. Всегда порекомендую ее экскурсии друзьям и знакомым.
14 октября 2019
Прекрасные впечатления от экскурсии. Программа хорошо продумана, гид Юлия прекрасно излагает информацию, эрудированна, тактична, , легка в общении. Понравилось и мне и моим детям. Спасибо!
9 июля 2019
Гид доброжелательная, маршрут составлен удобно и интересно и не тяжело ходить. Интересные места посетили, посмотрели местные ритуалы. Гид помогла с покупками в Токио!
5 июня 2019
Это был прекрасный день! Юлия учла все мои пожелания. Сложилось впечатление, что мы давно знакомы. Она легка в общении, умело сочетает содержание экскурсии и ответы на вопросы. Юлия помогла мне сделать покупки, которые самой было сделать трудно (косметику). Впервые пользовалась этим сайтом, очень все понравилось. Уже порекомендовала друзьям.
1 июня 2019
К достоинством Юлии отнесу пунктуальность и соответствие плану экскурсии. Юлия очень приятный человек и подготовила программу специально для нас. Замысел (маршрут) был интересный. Видимо проблема в том что мы ожидали гида а получили местного жителя, без специального образования и зананий, которая получила по скайпу "лицензию" от трипстера. Мы уже брали гида от трипстера и были довольны, поэтому сейчас было разочарование. Я бы попросил убрать титул "гид" поскольку это обман. У нас было только вторая половина дня(мы были в круизе) поэтому вопрос времени был критичен. Я попросил подробную схему как добраться до места, но кроме конечной станции, схема бытла не верна. Мы передвигались на общесственном транспорте (как и договаривались), но мы не знали сколько это стоит, поэтому трудно было рассчитать сколько денег надо поменять. я ожидал что "гид" сориентирует нас, но нет, поэтому в конце мы еле рассчитались (нас было 3 человека, мы поменяли $100 и на транспорт ушло около $60-70 + билеты в музей). Конечно была кредитная карточка, но это не удобно. Поскольку Юля сделала экскурсия под нас, она читала все по бумаажке (так она обьяснила), и на 80% вопросов просто не знала ответов, пообещав выслать ответы (все еще ждем). Даже общие вопросы по истории и религии, или просто интересные рассказы (которые каждый гид в общем то должен знать ) были скомканы или она просто не знала. Опять же, если бы мы знали что Юля не гид, то и ожидания были бы другими. А скорее всего мы бы обратились в другую фирму (что видимо и сделаем в будущем и другим порекомендуем). Перед этим у нас была эксурсия по Шанхаю, другая фирма, тоже местный житель, но гид. Это небо и земля. Поэтому основные претензии к трипстеру а не к Юлии, она сделала что смогла.
22 мая 2019
Мы с дочерью (14 лет) были на этой экскурсии 10 мая 2019г. Кавагоэ-тихий, спокойный городок. Наш гид Юля встретила нас на станции. Экскурсия была очень содержательной и интересной . Запомнился ритуал "Сожжения огня", " Помывка денежных знаков" и предсказание "Рыбок", поедание "фиолетового мороженного". Юля очень ответственно относится к проведению экскурсии. Всю дорогу она нам рассказывала про город Кавагоэ и все, что с ним связанно. Рассказывала и показывала, как были устроенны дома японцев в прошлых веках. А также охотно отвечала на наши вопросы о современной жизни японцев. Юля- очень внимательный человек и помогала нам с фотографированием интересных мест и проводила нас до нужной станции и объяснила, как нам добраться до своей гостинице. Мы очень благодарны Юле за экскурсию. Если вы немного устали от интенсивного влияния Токио, то эта экскурсия для вас.
8 мая 2019
Юлия, прекрасный гид! Договорились о встрече в удобном месте, Юля была пунктуальна и внимательна к мелочам, подсказала как нам добраться. Экскурсия была увлекательной.
30 марта 2019
Очень познавательно, позволяет понять Японию. Юля замечательный гид - ситемный, организованный и ответственный. Информация хорошо структурирована, а маршрут, с учётом сложной логистики, тщательно продуман.
Ещё 2 отзыва

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