12 отзывов оставили туристы

«Город речной переправы»
Улицы Кавагоэ, по которым пройдет наш маршрут, сохранили дух 17-18 веков, особенно отчетливо вы почувствуете это у древней колокольни Токи-но Кане и черных магазинов-складов Курадзукури. После знакомства с исторической частью мы посмотрим, каким стал город сегодня: зайдем в магазинчики с японскими сладостями, сувенирные лавки и чайные магазинчики. Во время остановки на чашечку чая я расскажу про быт и социальное устройство современной Японии и даже научу вас писать несколько японских иероглифов.
Храмы и святилища Кавагоэ
Кроме черных складских построек Кавагоэ знаменит районом Маленький Эдо с буддийскими и синтоистскими храмами. Вы увидите храмовый комплекс Кита-ин, пройдете по Саду 500 раканов — поразительному лесу из каменных статуй учеников Будды, ни одна из которых не похожа на другую. Затем побываете в храме, гдебольше тысячи лет под бой барабанов проводится ритуал зажжения огня. А еще посетим музей, где вы сможете померить самурайские доспехи.
После прогулки за отдельную плату вы сможете прокатится на рикше, попробовать необычное мороженное из фиолетовой сладкой картошки или посетить онсен.