8 отзывов оставили туристы

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Прогулка в атмосфере старого Токио

Прикоснуться к японским традициям и уютной повседневности в районах Сибамата и Янака Гинза

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе станции Shibamata
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Юлия – Гид в Токио
Не весь Токио похож на мегаполис будущего — некоторые районы всё еще сохранили атмосферу спокойствия и традиционный уклад.

На прогулке по Сибамата вы перенесетесь в Японию 60-х годов, посетите старинный храм Тайсякутэн и неспешно прокатитесь на лодке по реке Эдогава.

А Янака Гинза откроет для вас двери старомодных магазинчиков и легенды храма Недзу.
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио

Что вас ожидает

Сибамата — гармоничный и кинематографичный
Район Сибамата занимает особое место в японской культуре: именно здесь развивался сюжет сериала «Трудно быть мужчиной», который транслировался на телевидении 27 лет. А его главный герой, добродушный Тора-сан, стал кумиром для целого поколения японцев. Прогуливаясь по древним и спокойным улочкам, мы поговорим о нравах, обычаях и современном укладе жителей Токио, и рассмотри ключевые места Сибамата:

  • Тайсякутэн — легендарный храм 17 века, где можно встретить 500-летнюю сосну и увидеть древние буддийские сюжеты, которые буквально оживают благодаря искусной резьбе на деревянных панно. А традиционный японский сад с прохладным прудом и темными соснами погрузит вас в мир гармонии и природной красоты.
  • На прихрамовой улице перед вами выстроятся старинные рестораны и магазинчики — у каждого из них длинная, часто многовековая история. Вы оцените здешнюю атмосферу открытости и простоты, сможете купить традиционные сувениры и попробовать японские сладости.
  • В мемориальном музее Тора-сан, героя сериала «Трудно быть мужчиной», вы погрузитесь с японский быт 60-х годов и познакомитесь с одним из главных телевизионных феноменов того времени.
  • Сибамата — единственное месте в Токио, где еще сохранились лодочные переправы. Поэтому лучшим завершением знакомства с районом станет прогулка на лодке по реке Эдогава.

Дух традиционной Японии в Янака Гинза
Переместившись в Янака Гинза, вы окажетесь среди десятков буддийских храмов — недаром японцы называют этот район «храмовым городом». Здесь вас ждет еще одно путешествие в старую Японию: мы прогуляемся по старомодной торговой улице, на которой вместо бутиков Гинзы расположились овощные лавки и маленькие магазины. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью обычных японцев, а затем окажетесь в синтоистском храме Недзу 18 века. Вы услышите легенду этого места, полюбуетесь парком азалий, рассмотрите павильоны храма, сохранившиеся в первозданном виде, и пройдете через галерею «тори» — красных храмовых ворот.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в местные музеи (по желанию) — 400 йен; катание на лодке — 400 йен; билет на поезд Токио-Сибамата — 500 йен.

Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прогулка в атмосфере старого Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе станции Shibamata.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Японии 18 лет. Преподаю Йогу, пишу стихи, воспитываю дочь, изучаю японскую культуру и историю. Могу помочь не только познакомиться с японской культурой и жизнью Токио, но и добраться из аэропорта до гостиницы или сделать покупки.
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8 отзывов оставили туристы

13 января 2020
Юлия устроила для нас хорошую экскурсию и ответила на огромное количество вопросов о жизни японцев, которые у нас накопились. Спасибо, рекомендуем всем!
10 января 2020
Интересная экскурсия. Гид учла все наши пожелания.
9 января 2020
Эта экскурсия проводится местной жительницей (замужем за японцем, и живущей 20 лет в стране), но не профессиональным гидом. Поэтому исторические/культурологические/искусствоведческие аспекты экскурсии выражены слабовато, гиду не хватает знаний - образования. В остальном, организационно, все отлично.
20 ноября 2019
Великолепно!!!
12 ноября 2019
Спасибо большое Юлии за экскурсию. Было очень интересно глубже узнать традиции Японии и понять культуру этой страны. Юля прекрасный рассказчик, с большим личным опытом, поэтому все примеры жизненные, понятные, увлекательные. Рекомендуем!
31 октября 2019
Спасибо Юлии-гиду за проведённую экскурсию. Понравилось конечно. Юлия очень внимательная, доброжелательная и ответственно относится к своему делу. Одновременно может сочетать и свой профессионализм как гида, и вести диалог с туристами, отвечая на различные бытовые вопросы, чем очень помогает, особенно тем кто путешествует первый раз в Японии. Экскурсию бы рекомендовала людям, интересующимся культурой древней Японии, т. к. посещение старинных буддистских храмов требует внимательного любознательного слушателя, который хочет заглянуть в глубину веков этой красивой и загадочной страны. Можно брать с собой ребёнка-школьника, я была с дочерью 10 лет, дети этого возраста уже могут воспринимать с интересом увиденное и услышанное. Рекомендую
27 октября 2019
Юля - отличный рассказчик и японовед, ей легко удалось вовлечь в тему, заинтересовать и по-хорошему, загрузить новым знанием. Хорошее чувство юмора и, главное, все с любовью к этой стране. Качественный маршрут, тихие улочки, интересная подача материала, после таких экскурсий можно влюбиться в этот город.
6 октября 2019
Интересная экскурсия, увидели разный Токио, абсолютно не банальные туристические маршруты. Юлия научила ориентироваться в городе, учла все наши пожелания и потребности, которые мы знали и заранее обсудили. Этот день был великолепным подарком, когда все исполняется, как по волшебной палочке!

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