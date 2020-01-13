8 отзывов оставили туристы

Сибамата — гармоничный и кинематографичный
Район Сибамата занимает особое место в японской культуре: именно здесь развивался сюжет сериала «Трудно быть мужчиной», который транслировался на телевидении 27 лет. А его главный герой, добродушный Тора-сан, стал кумиром для целого поколения японцев. Прогуливаясь по древним и спокойным улочкам, мы поговорим о нравах, обычаях и современном укладе жителей Токио, и рассмотри ключевые места Сибамата:
Дух традиционной Японии в Янака Гинза
Переместившись в Янака Гинза, вы окажетесь среди десятков буддийских храмов — недаром японцы называют этот район «храмовым городом». Здесь вас ждет еще одно путешествие в старую Японию: мы прогуляемся по старомодной торговой улице, на которой вместо бутиков Гинзы расположились овощные лавки и маленькие магазины. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью обычных японцев, а затем окажетесь в синтоистском храме Недзу 18 века. Вы услышите легенду этого места, полюбуетесь парком азалий, рассмотрите павильоны храма, сохранившиеся в первозданном виде, и пройдете через галерею «тори» — красных храмовых ворот.
Дополнительные расходы: входные билеты в местные музеи (по желанию) — 400 йен; катание на лодке — 400 йен; билет на поезд Токио-Сибамата — 500 йен.