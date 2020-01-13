8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сибамата — гармоничный и кинематографичный

Район Сибамата занимает особое место в японской культуре: именно здесь развивался сюжет сериала «Трудно быть мужчиной», который транслировался на телевидении 27 лет. А его главный герой, добродушный Тора-сан, стал кумиром для целого поколения японцев. Прогуливаясь по древним и спокойным улочкам, мы поговорим о нравах, обычаях и современном укладе жителей Токио, и рассмотри ключевые места Сибамата:

Тайсякутэн — легендарный храм 17 века, где можно встретить 500-летнюю сосну и увидеть древние буддийские сюжеты, которые буквально оживают благодаря искусной резьбе на деревянных панно. А традиционный японский сад с прохладным прудом и темными соснами погрузит вас в мир гармонии и природной красоты.

— легендарный храм 17 века, где можно встретить 500-летнюю сосну и увидеть древние буддийские сюжеты, которые буквально оживают благодаря искусной резьбе на деревянных панно. А традиционный японский сад с прохладным прудом и темными соснами погрузит вас в мир гармонии и природной красоты. На прихрамовой улице перед вами выстроятся старинные рестораны и магазинчики — у каждого из них длинная, часто многовековая история. Вы оцените здешнюю атмосферу открытости и простоты, сможете купить традиционные сувениры и попробовать японские сладости.

перед вами выстроятся старинные рестораны и магазинчики — у каждого из них длинная, часто многовековая история. Вы оцените здешнюю атмосферу открытости и простоты, сможете купить традиционные сувениры и попробовать японские сладости. В мемориальном музее Тора-сан , героя сериала «Трудно быть мужчиной», вы погрузитесь с японский быт 60-х годов и познакомитесь с одним из главных телевизионных феноменов того времени.

, героя сериала «Трудно быть мужчиной», вы погрузитесь с японский быт 60-х годов и познакомитесь с одним из главных телевизионных феноменов того времени. Сибамата — единственное месте в Токио, где еще сохранились лодочные переправы. Поэтому лучшим завершением знакомства с районом станет прогулка на лодке по реке Эдогава.

Дух традиционной Японии в Янака Гинза

Переместившись в Янака Гинза, вы окажетесь среди десятков буддийских храмов — недаром японцы называют этот район «храмовым городом». Здесь вас ждет еще одно путешествие в старую Японию: мы прогуляемся по старомодной торговой улице, на которой вместо бутиков Гинзы расположились овощные лавки и маленькие магазины. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью обычных японцев, а затем окажетесь в синтоистском храме Недзу 18 века. Вы услышите легенду этого места, полюбуетесь парком азалий, рассмотрите павильоны храма, сохранившиеся в первозданном виде, и пройдете через галерею «тори» — красных храмовых ворот.