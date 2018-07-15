1 отзыв оставили туристы

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Традиционные сады и храмы Токио

Искусство бонсай, религии Японии и таинство чайной церемонии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча индивидуальное
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Natalia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Natalia – Гид в Токио
На прогулке по очаровательным садам Токио вы познакомитесь с искусством японского ландшафтного дизайна, откроете особенности традиционного бонсая и побываете в фантастически красивых местах, где можно сделать яркие и сочные снимки.

Вы также посетите храмы, на примере которых разберетесь в основных принципах двух главных религий Японии: буддизма и синтоизма.

Кроме того, мы поговорим о многочисленных мифах и заблуждениях, связанных со Страной восходящего солнца.
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио

Что вас ожидает

Сад, «прекрасный с восьми сторон»
Экскурсия начнется с моего любимого места, традиционного японского сада Хаппоен, что в переводе с японского означает «прекрасен с восьми сторон». Несмотря на небольшую площадь, это место — словно глоток свежего воздуха в центре мегаполиса. Во время прогулки по саду я расскажу вам о ландшафтном дизайне в Японии, а на аллее бонсай поговорим об удивительном искусстве выращивания точной копии настоящего дерева — некоторым местным экземплярам уже по 500 лет! По желанию, здесь можно будет устроить традиционную чайную церемонию, на которой вы познакомитесь с историей и философией этого древнего ритуала.

Буддизм и синтоизм в Японии
После прогулки по очаровательному саду вы отправитесь по торговой улице Накамисэ в храм Сэнсо-дзи, который считают жемчужиной Токио. Неподалеку вы также осмотрите и синтоистский храм — я расскажу вам об основах этих двух религий, помогу разобраться в их отличаях друг от друга, открою историю развития буддизма в Японии и познакомилю с отношением японцев к религии, в целом.

Оригинальные пейзажи сада Хамарикю
Водный трамвайчик переместит вас на побережье токийского залива, где вы познакомитесь с дизайном еще одного сада, выполненного в классическом японском стиле. Особенным это место делают окружающие его ультрасовременные небоскребы, что наглядно демонстрирует своеобразное переплетение эпох в истории Токио. Вы узнаете о прошлом сада: о старой императорской резиденции и некогда традиционной здесь соколиной охоте. В Хамарикю можно будет также отведать прекрасный чай с японскими сладостями. А в завершении экскурсии вы пройдетесь по токийским Елисейским полям — району Гинза, где любят проводить выходные как местные жители, так и гости города.

По дороге предусмотрена остановка на обед: я посоветую вам отличные кафе, где обедают местные, или подскажу рестораны, если вы захотите попробовать нечто особенное из национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы, чайная церемония и обед.
  • Во время экскурсии может быть использован общественный транспорт (20 долларов за человека + оплата билета гида) или такси (100-150 долларов за легковую машину). Если в группе будет больше 3 человек — уточняйте поробности по стоимости такси при бронировании экскурсии.
  • Стоимость билета на речной трамвайчик — 8-9 долларов.
  • Чайная церемония (по желанию) — примерно 30 долларов за человека.
  • Обед — от 6 долларов и выше, в зависимости от заведения.
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио
Традиционные сады и храмы Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала индивидуальное.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Живу в Японии 16 лет, из них 8 лет занимаюсь туризмом, работала оператором в крупной японской компании, последнии 4 года работаю гидом-переводчиком. Люблю Японию и ее традиции, и этой любовью хочу поделиться с Вами.
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1 отзыв оставили туристы

15 июля 2018
Гид старалась подстроиться под темп и интересы нашей группы. Отвечала на вопросы, поддерживала беседу на разные темы. В то же время держала нас в тонусе, не давала разбредаться. Экскурсия составлена очень логично, для того чтобы провести целый день вместе. Есть время для отдыха, который запланирован в прекрасных японских парках. Очень понравилось.

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