1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Сад, «прекрасный с восьми сторон»

Экскурсия начнется с моего любимого места, традиционного японского сада Хаппоен, что в переводе с японского означает «прекрасен с восьми сторон». Несмотря на небольшую площадь, это место — словно глоток свежего воздуха в центре мегаполиса. Во время прогулки по саду я расскажу вам о ландшафтном дизайне в Японии, а на аллее бонсай поговорим об удивительном искусстве выращивания точной копии настоящего дерева — некоторым местным экземплярам уже по 500 лет! По желанию, здесь можно будет устроить традиционную чайную церемонию, на которой вы познакомитесь с историей и философией этого древнего ритуала.

Буддизм и синтоизм в Японии

После прогулки по очаровательному саду вы отправитесь по торговой улице Накамисэ в храм Сэнсо-дзи, который считают жемчужиной Токио. Неподалеку вы также осмотрите и синтоистский храм — я расскажу вам об основах этих двух религий, помогу разобраться в их отличаях друг от друга, открою историю развития буддизма в Японии и познакомилю с отношением японцев к религии, в целом.

Оригинальные пейзажи сада Хамарикю

Водный трамвайчик переместит вас на побережье токийского залива, где вы познакомитесь с дизайном еще одного сада, выполненного в классическом японском стиле. Особенным это место делают окружающие его ультрасовременные небоскребы, что наглядно демонстрирует своеобразное переплетение эпох в истории Токио. Вы узнаете о прошлом сада: о старой императорской резиденции и некогда традиционной здесь соколиной охоте. В Хамарикю можно будет также отведать прекрасный чай с японскими сладостями. А в завершении экскурсии вы пройдетесь по токийским Елисейским полям — району Гинза, где любят проводить выходные как местные жители, так и гости города.

По дороге предусмотрена остановка на обед: я посоветую вам отличные кафе, где обедают местные, или подскажу рестораны, если вы захотите попробовать нечто особенное из национальной кухни.