Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Токио сквозь века

Вы раскроете тайны одного из известнейших буддийских храмов Токио, в котором до сих пор хранятся семейные захоронения клана Токугава. Следом подниметесь на Токийскую телевизионную башню — главную смотровую площадку города с потрясающими панорамными видами. А еще я покажу небольшой, но очень красивый и уютный храм, где японские бизнесмены просят богов о повышении по службе и финансовых успехах.

Токио сегодня

В современном комплексе Роппонги Хиллз вы увидите скульптуру огромной паучихи, по мнению японцев, символизирующей материнство. Здесь же я покажу одно из самых высоких зданий Токио — Мори, где расположены офисы Apple и Google, множество магазинов, ресторанов и музей современного искусства Мори Арт. В хорошую погоду вы сможете подняться на открытую обзорную площадку Sky deck, расположенную прямо на его крыше.