Ирина проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Удивительный Токио

Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
Приглашаю на прогулку 👣 по модному кварталу Роппонги, где вас ждет удивительное сочетание истории 📖 и технологий, древних храмов и устремленных ввысь небоскребов.

Я не только помогу понять местный менталитет, культуру и традиции, но также поделюсь ценными практическими советами!
Удивительный Токио
Удивительный Токио

Что вас ожидает

Токио сквозь века
Вы раскроете тайны одного из известнейших буддийских храмов Токио, в котором до сих пор хранятся семейные захоронения клана Токугава. Следом подниметесь на Токийскую телевизионную башню — главную смотровую площадку города с потрясающими панорамными видами. А еще я покажу небольшой, но очень красивый и уютный храм, где японские бизнесмены просят богов о повышении по службе и финансовых успехах.

Токио сегодня
В современном комплексе Роппонги Хиллз вы увидите скульптуру огромной паучихи, по мнению японцев, символизирующей материнство. Здесь же я покажу одно из самых высоких зданий Токио — Мори, где расположены офисы Apple и Google, множество магазинов, ресторанов и музей современного искусства Мори Арт. В хорошую погоду вы сможете подняться на открытую обзорную площадку Sky deck, расположенную прямо на его крыше.

Организационные детали

  • Время обеда и ресторан мы выберем по вашему желанию. Еда и напитки (включая обед гида) оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты не включены в стоимость: телевизионная башня — 2800 йен взрослые (старше 16 лет) и 1800 йен дети.
  • Транспортные расходы (билеты на метро или такси) также оплачиваются дополнительно. Цена зависит от расположения вашего отеля.
  • По желанию мы можем продлить время экскурсии. Доплата за каждый час составит 3000 йен.
  • Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и запаситесь водой
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио
Удивительный Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 22 года и обожаю эту страну, ее культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!
Напишите мне

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Токийский калейдоскопТокийский калейдоскопТокийский калейдоскоп
300 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Прогуляться по атмосферным районам города и ощутить контрасты японской культуры
Стильный, традиционный, футуристический — все это о Токио! На прогулке я помогу ощутить это единство противоположностей: мы посетим синтоистский храм Мэйдзи Дзингу, разберемся в модных трендах на улице Такесита, встретим Хатико у станции Сибуя, заглянем в дизайнерские магазинчики и отведаем невиданные японские сладости.
Влюбиться в Токио за один день!Влюбиться в Токио за один день!Влюбиться в Токио за один день!
300 за экскурсию
8 часов
13 отзывов
Все самые интересные места колоритной японской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Я покажу вам исторический и современный Токио, раскрою характер известного буддийского храма Сэнсо-дзи, фешенебельного района Гиндза и колоритных улиц древнего квартала Асакуса. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!

Необычные маршруты по Токио

Очарование южного ТокиоОчарование южного ТокиоОчарование южного Токио
170 за экскурсию
4.5 часов
Старинные храмы, живописный японский сад, чайная церемония и модный район Сибуя за один день
Вас ждет полноценное погружение в Японию: вы узнаете о самураях и сёгунах, посетите синтоистский храм и расшифруете символику фонарей и камней в традиционном саду. Кроме того, я расскажу о современных обычаях и традициях: где японцы любят проводить время, что готовят дома и как воспитывают детей.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингомУютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингомУютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
330 за экскурсию
3.5 часа
7 отзывов
Островок спокойствия с древними традициями и ресторанами изысканной японской кухни
Вас ждет прогулка по островку спокойствия в наполненном стрессом мегаполисе. В районе Кагуразака вы найдете сочетание традиций и современной жизни токийцев и сможете оценить на вкус лучшие блюда изысканной кухни кайсэки.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла ЯпонииПоиск идеального сувенира: традиционные ремесла ЯпонииПоиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
233 за экскурсию
3.5 часа
Познать красоту Японии через творения ее ремесленников
Поиски идеального сувенира в огромном Токио в подарок семье или друзьям могут быть утомительными и безрезультатными. Предлагаю минимизировать затраты времени и сил, ограничившись традиционными ремеслами. Если даже вы ничего не подберете для покупки, с моей помощью вы получите представление о разных ремеслах Японии и прочувствуете страну через творения ее ремесленников.
Традиционные сады и храмы ТокиоТрадиционные сады и храмы ТокиоТрадиционные сады и храмы Токио
250 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Искусство бонсай, религии Японии и таинство чайной церемонии
На прогулке по очаровательным садам Токио вы познакомитесь с искусством японского ландшафтного дизайна, откроете особенности традиционного бонсая и побываете в фантастически красивых местах, где можно сделать яркие и сочные снимки. Вы также посетите храмы, на примере которых разберетесь в основных принципах двух главных религий Японии: буддизма и синтоизма. Кроме того, мы поговорим о многочисленных мифах и заблуждениях, связанных со Страной восходящего солнца.
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографииЛучшие ракурсы Токио и мир японской фотографииЛучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
300 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Пройти по самым фотогеничным местам города в компании профессионального фотографа
Путешествуя по Токио, не так-то просто найти и запечатлеть по-настоящему аутентичные места японской столицы. Став вашим проводником, я проведу вас по интересным фотогеничным паркам, улицам и урбанистическим локациям, поделюсь советами по фотосъемке и расскажу о культовых фотографах Японии на экскурсии по Токийскому музею фотографии. А если вы захотите запечатлеть себя на фоне настоящего Токио — я с удовольствием проведу для вас профессиональную фотосессию, чтобы впечатления о живом и колоритном городе возвращались к вам снова и снова.
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутикахШопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутикахШопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
300 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Погрузиться в мир токийской моды в компании профессионального обозревателя
Куда лучше отправиться за знаменитыми футболками с глазастыми сердечками от Comme des Garcons, кроссовками Y-3 от Йодзи Ямамото или авангардными нарядами от молодых дизайнеров? Со мной вы не только пройдете по лучшим бутикам столицы и узнаете об актуальных тенденциях, но и услышите интересные факты о творчестве создателей фэшн-индустрии, а также взглянете на историческую линию развития японской моды!

Выбирайте и другие экскурсии в Токио

ГастрономическиеМузеи и искусствоВсеЗа городомИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеПешкомФотосессииНа автобусеНеобычные маршрутыВ другой городНа автомобиле
300 за экскурсию
Заказать экскурсию