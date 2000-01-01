Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Что вас ожидает

Главные и тайные места побережья

Вы посетите пляж 🏖️ Ситиригахама, постоите над обрывом Тиго-гафудзи, погуляете по зеленым тропинкам и насладитесь прекрасным видом окрестностей с маяка. Кроме того, заглянете в священную пещеру Ивая, отыщете святилище Ясака и, если повезет с погодой, увидите в отдалении силуэт горы ⛰️ Фудзияма. При желании также попробуете местные специалитеты: крекеры из цельного осьминога или кальмара и приготовленные на пару мальки сардин.

Погружение в историю 📖 и культуру Японии

Побережье Сёнан издавна известно японцам. Я раскрою, чем оно привлекало художников Хокусая и Утамаро, военачальников Минамото и Токугава и буддистских проповедников и монахов Кукай и Нитирэна. А также покажу связанные с побережьем известные произведения японской живописи, расскажу о населяющих его богах и помогу отыскать необычные места, спрятанные среди извилистых тропинок.

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