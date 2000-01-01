Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Главные и тайные места побережья Вы посетите пляж 🏖️ Ситиригахама, постоите над обрывом Тиго-гафудзи, погуляете по зеленым тропинкам и насладитесь прекрасным видом окрестностей с маяка. Кроме того, заглянете в священную пещеру Ивая, отыщете святилище Ясака и, если повезет с погодой, увидите в отдалении силуэт горы ⛰️ Фудзияма. При желании также попробуете местные специалитеты: крекеры из цельного осьминога или кальмара и приготовленные на пару мальки сардин.
Погружение в историю 📖 и культуру Японии Побережье Сёнан издавна известно японцам. Я раскрою, чем оно привлекало художников Хокусая и Утамаро, военачальников Минамото и Токугава и буддистских проповедников и монахов Кукай и Нитирэна. А также покажу связанные с побережьем известные произведения японской живописи, расскажу о населяющих его богах и помогу отыскать необычные места, спрятанные среди извилистых тропинок.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость. До побережья вы добираетесь на поезде 🚂. Время в пути из центра Токио – час-полтора в одну сторону. Цена билета – 2000-3500 йен c человека.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Необходимо иметь минимальную физическую подготовку, так как мы пройдем пешком (в том числе, по лестницам и склонам) около 6-7 км
Начало и место завершения
🚩 на станциях Офуна или Фудзисава
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Японии полжизни и вырастила вместе с мужем-японцем двух прекрасных дочек. Много путешествую по стране и прекрасно знаю Йокогаму, Токио и регионы Кансай, Хокурику, Тюбу и Тохоку. С большим удовольствием помогу вам увидеть, почувствовать и понять эту загадочную и притягательную страну!