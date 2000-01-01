Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Живописное побережье Сёнан

Насладиться видами океана, отыскать древние святилища и познакомиться с японской живописью

Светлана
Светлана – Гид из Токио
Приглашаю отдохнуть от шумного Токио и провести день на побережье Сёнан в окружении открытого океана, старых могучих деревьев, скал и цветущих кустарников.

Вы узнаете, чем, помимо красивых 🤩 видов, эти места притягивали эстетов, генералов и монахов и приоткроете завесу тайны над загадочной японской культурой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €380 за экскурсию

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Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан

Что вас ожидает

Главные и тайные места побережья
Вы посетите пляж 🏖️ Ситиригахама, постоите над обрывом Тиго-гафудзи, погуляете по зеленым тропинкам и насладитесь прекрасным видом окрестностей с маяка. Кроме того, заглянете в священную пещеру Ивая, отыщете святилище Ясака и, если повезет с погодой, увидите в отдалении силуэт горы ⛰️ Фудзияма. При желании также попробуете местные специалитеты: крекеры из цельного осьминога или кальмара и приготовленные на пару мальки сардин.

Погружение в историю 📖 и культуру Японии
Побережье Сёнан издавна известно японцам. Я раскрою, чем оно привлекало художников Хокусая и Утамаро, военачальников Минамото и Токугава и буддистских проповедников и монахов Кукай и Нитирэна. А также покажу связанные с побережьем известные произведения японской живописи, расскажу о населяющих его богах и помогу отыскать необычные места, спрятанные среди извилистых тропинок.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. До побережья вы добираетесь на поезде 🚂. Время в пути из центра Токио – час-полтора в одну сторону. Цена билета – 2000-3500 йен c человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Необходимо иметь минимальную физическую подготовку, так как мы пройдем пешком (в том числе, по лестницам и склонам) около 6-7 км
Начало и место завершения
🚩 на станциях Офуна или Фудзисава
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан
Живописное побережье Сёнан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Японии полжизни и вырастила вместе с мужем-японцем двух прекрасных дочек. Много путешествую по стране и прекрасно знаю Йокогаму, Токио и регионы Кансай, Хокурику, Тюбу и Тохоку. С большим удовольствием помогу вам увидеть, почувствовать и понять эту загадочную и притягательную страну!
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