Футуристичные тарелки, заброшки, а также старинная архитектура и обед по-ливански (всё включено)
Пришла пора исследовать бриллиант, валявшийся у нас под носом довольно давно, но незаслуженно обделённый вниманием. Имя ему — Аштарак. Аутентичный городок, расположившийся в получасе езды от Еревана, таит в себе много интересностей.
Здесь и апокалиптические пейзажи с заброшками, и футуристические — с «тарелками», и средневековые — со старинной архитектурой.
Здесь и апокалиптические пейзажи с заброшками, и футуристические — с «тарелками», и средневековые — со старинной архитектурой.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В этом лёгком и интересном трипе мы:
- Приведём в действие старый парк аттракционов
- Заглянем в заброшенную больницу
- Погуляем по антенному полю с нереальными футуристичными тарелками
- Залезем в самолёт Як-40
- Пройдёмся по уютным улочкам
- Найдём старый уличный амфитеатр и бассейн
- А также не обойдём стороной и классические места: средневековые храмы, старый мост и баню
Выезжаем в 10 утра, приезжаем в 19 вечера, по горам ходить не будем, на обед зайдём в кафе с ливанской кухней!
Организационные детали
- Как обычно — мы обо всём позаботились. В стоимость уже включены трансфер (микроавтобус Toyota Hiace) и обед в кафе с ливанской кухней
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и среду в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Комитаса 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и среду в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 54 туристов
Добро пожаловать в бюро нестандартных экскурсий и приключений! Мы устроим для вас увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Наша страсть — это постсоветский техноген, горные восхождения, чиловые тусовки на природе и этнографические проникновения. Вам точно понравится!
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