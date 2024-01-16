Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Групповая экскурсия в Ереване

Футуристичные тарелки, заброшки, а также старинная архитектура и обед по-ливански (всё включено)

Пришла пора исследовать бриллиант, валявшийся у нас под носом довольно давно, но незаслуженно обделённый вниманием. Имя ему — Аштарак. Аутентичный городок, расположившийся в получасе езды от Еревана, таит в себе много интересностей.

Здесь и апокалиптические пейзажи с заброшками, и футуристические — с «тарелками», и средневековые — со старинной архитектурой.
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Удивительное в Аштараке. Путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
16
янв
17
янв
23
янв
24
янв
30
янв
31
янв
6
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В этом лёгком и интересном трипе мы:

  • Приведём в действие старый парк аттракционов
  • Заглянем в заброшенную больницу
  • Погуляем по антенному полю с нереальными футуристичными тарелками
  • Залезем в самолёт Як-40
  • Пройдёмся по уютным улочкам
  • Найдём старый уличный амфитеатр и бассейн
  • А также не обойдём стороной и классические места: средневековые храмы, старый мост и баню

Выезжаем в 10 утра, приезжаем в 19 вечера, по горам ходить не будем, на обед зайдём в кафе с ливанской кухней!

Организационные детали

  • Как обычно — мы обо всём позаботились. В стоимость уже включены трансфер (микроавтобус Toyota Hiace) и обед в кафе с ливанской кухней
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и среду в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Комитаса 1
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеВыездныеНа весь деньНеобычные домаАктивностиГастрономическиеС обедомНа микроавтобусе

Похожие туры из Еревана

Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
у памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
от $55 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
45 отзывов
Большое путешествие по Армении на целый день
Посетить старинные монастыри, погулять по пещерному городу и прокатиться на «Крыльях Татева»
любая точка в городе Ереван
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
от 275 за всё до 7 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест по Еревану: тайны оберегов Ноя
Станьте героем легенды, исследуя Ереван в поисках древних оберегов и раскрывая тайны армянской культуры
у центра «Дом Москвы»
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
от 79 за всё до 18 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ