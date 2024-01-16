Пришла пора исследовать бриллиант, валявшийся у нас под носом довольно давно, но незаслуженно обделённый вниманием. Имя ему — Аштарак. Аутентичный городок, расположившийся в получасе езды от Еревана, таит в себе много интересностей.



Здесь и апокалиптические пейзажи с заброшками, и футуристические — с «тарелками», и средневековые — со старинной архитектурой.