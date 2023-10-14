Увидеть город с высоты, управляя дроном с помощью очков VR Goggles
Предлагаем вам взглянуть на Ереван с неба, оставаясь на земле! Заманчиво звучит? Вы сделаете это с помощью дрона, управляемого очками VR Goggles в режиме реального времени.
Пока ваши ноги будут крепко стоять на земле, взгляд облетит всю столицу и заметит каждый интересный уголок. На память о виртуальном полёте у вас останутся отличные фото и видео.
Пока ваши ноги будут крепко стоять на земле, взгляд облетит всю столицу и заметит каждый интересный уголок. На память о виртуальном полёте у вас останутся отличные фото и видео.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Управление дроном очками виртуальной реальности поразит вас воображение! Адреналин будет зашкаливать, пока вы будете обозревать весь город с высоты птичьего полёта. Будущее наступило — и впечатление от встречи с ним останутся незабываемыми!
Перед виртуальным путешествием для вас проведут инструктаж по управлению дроном. Полёт будет осуществляться из нескольких мест Еревана, чтобы охватить обширную территорию. Посещаемые места мы определим в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
В стоимость включёны: трансфер из любой точки Еревана, инструктаж, фото и видео с дрона на память.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арто — Организатор в Ереване
Приветствую! Меня зовут Арто, и я тур-менеджер с 12-летним опытом работы в индустрии туризма. Мое призвание — создавать незабываемые путешествия, которые наполнены весельем, увлекательной информацией, новыми впечатлениями и позитивной атмосферой. Каждый тур, который я организую, уникален и основан на интересах и предпочтениях путешественников. Моя задача - найти идеальный баланс, чтобы каждый участник получил максимальное удовольствие от путешествия. Будь то экскурсия по прекрасному Еревану или захватывающее приключение по всей стране с посещением изумительных мест, таких как озеро Севан, Татев или храм Гарни, каждый маршрут включает в себя уникальные возможности для наших гостей. Они смогут насладиться традиционной армянской кухней, попробовать армянское вино и погрузиться в богатую историю и культуру Армении. Мое самое главное желание - чтобы каждый путешественник, присоединяющийся к нашим турам, почувствовал, что он становится частью особого путешествия, созданного с любовью и заботой. Я приглашаю вас отправиться вместе с нами в увлекательное приключение по Армении и открыть для себя её волшебство.
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