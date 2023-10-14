Предлагаем вам взглянуть на Ереван с неба, оставаясь на земле! Заманчиво звучит? Вы сделаете это с помощью дрона, управляемого очками VR Goggles в режиме реального времени. Пока ваши ноги будут крепко стоять на земле, взгляд облетит всю столицу и заметит каждый интересный уголок. На память о виртуальном полёте у вас останутся отличные фото и видео.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Управление дроном очками виртуальной реальности поразит вас воображение! Адреналин будет зашкаливать, пока вы будете обозревать весь город с высоты птичьего полёта. Будущее наступило — и впечатление от встречи с ним останутся незабываемыми!

Перед виртуальным путешествием для вас проведут инструктаж по управлению дроном. Полёт будет осуществляться из нескольких мест Еревана, чтобы охватить обширную территорию. Посещаемые места мы определим в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

В стоимость включёны: трансфер из любой точки Еревана, инструктаж, фото и видео с дрона на память.