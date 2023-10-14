Виртуальный полёт над Ереваном

Увидеть город с высоты, управляя дроном с помощью очков VR Goggles

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Предлагаем вам взглянуть на Ереван с неба, оставаясь на земле! Заманчиво звучит? Вы сделаете это с помощью дрона, управляемого очками VR Goggles в режиме реального времени.

Пока ваши ноги будут крепко стоять на земле, взгляд облетит всю столицу и заметит каждый интересный уголок. На память о виртуальном полёте у вас останутся отличные фото и видео.
Виртуальный полёт над Ереваном
Виртуальный полёт над Ереваном
Виртуальный полёт над Ереваном
Виртуальный полёт над Ереваном
Виртуальный полёт над Ереваном
Виртуальный полёт над Ереваном
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Управление дроном очками виртуальной реальности поразит вас воображение! Адреналин будет зашкаливать, пока вы будете обозревать весь город с высоты птичьего полёта. Будущее наступило — и впечатление от встречи с ним останутся незабываемыми!

Перед виртуальным путешествием для вас проведут инструктаж по управлению дроном. Полёт будет осуществляться из нескольких мест Еревана, чтобы охватить обширную территорию. Посещаемые места мы определим в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

В стоимость включёны: трансфер из любой точки Еревана, инструктаж, фото и видео с дрона на память.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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