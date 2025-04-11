Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 4 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Баку на русском языке, цены от €59, скидки до 24%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
На машине
8 часов
-
24%
27 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро и горы
Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Начало: В Старом городе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€59€78 за человека
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях
На машине
7 часов
170 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Завтра в 00:00
19 апр в 00:00
€140 за всё до 4 чел.
Весь Баку на велосипеде
На велосипеде
4.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
от €160 за человека
Мистические пейзажи недалеко от Баку
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Азербайджана. Горы, озера и энергетика ждут вас на индивидуальной экскурсии
23 апр в 10:00
24 апр в 10:00
€123 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 апреля 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические! Обед умопомрачительно вкусный! Всем рекомендуем!
    Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические!Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические!Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические!
  • В
    Владислава
    9 апреля 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Отличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количество информации во время экскурсии!
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    Больше всего понравился подъем в гору и прекрасный чай со сладостями, и конечно же на последок замечательный обед в рыбном ресторане не оставит никого равнодушным!

    Отличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количествоОтличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количествоОтличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количествоОтличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количествоОтличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количествоОтличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количество
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Экскурсия очень понравилась! Руфат прекрасно владеет материалом, без проблем отвечал на все вопросы, и не только о местах нашего путешествия. Очень внимательный и доброжелательный человек) Всем рекомендую данную экскурсию! Красота неописуемая!
  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях
    Отличная экскурсия. Очень интересная и позновательная. Комфортный маршрут и дорога. Гид прекрасно знает русский, уважительный и внимательный. Ещё делает прекрасные фото. Рассказал много из истории, экономики и религии страны. Рекомендую.
  • Ю
    ЮЛИЯ
    24 марта 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях
    У нас был гид Шахин. Много интересного рассказал. Программа тура понравилась, не пожалели! Особенно впечатлили Агатовые горы - это очень необычно.
  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2025
    Весь Баку на велосипеде
    Несмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку в конце февраля пошел снег))
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    Самир предложил на замену другой маршрут, мы согласились и поехали изучать Баку) было довольно-таки познавательно, гид прислушивается и ориентирует свое повествование на слушателей. Но! Скажу сразу: нужно давать обратную связь по ходу) если давать комментарии: это интересно, это нет и тп, всё получится очень даже хорошо)

    Несмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку вНесмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку вНесмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку вНесмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку в
  • М
    Михаил
    11 февраля 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях
    Это атмосферная экскурсия с длинными переездами. Но это важно, чтобы увидеть горы и услышать, чем живут местные люди.
  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Ильгар - замечательный гид. Так как он всю жизнь прожил в Баку, то прекрасно знает город, все окрестности, а также
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    обычаи местного населения. Дорога прошла незаметно за веселым разговором, на обратном пути мы заехали на рыбный рынок, где нам приготовили вкусный шашлык из свежайшей рыбы. Мистические пейзажи не разочаровали - озеро действительно было розовое, а горы - как на Марсе.

  • Н
    Нина
    4 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось всё. И спасибо за советы, по достопримечательностям, по ресторанам и т. п
    Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось
  • A
    Alex
    2 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую.
    Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
  2. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях
  3. Весь Баку на велосипеде
  4. Мистические пейзажи недалеко от Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Дворец Ширваншахов
  4. Самое главное
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2025
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Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Майские дома: экскурсии для местных», 257 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь