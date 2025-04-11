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24%
Групповая
до 15 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро и горы
Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Начало: В Старом городе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€59
€78 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Завтра в 00:00
19 апр в 00:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
от €160 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Азербайджана. Горы, озера и энергетика ждут вас на индивидуальной экскурсии
23 апр в 10:00
24 апр в 10:00
€123 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические! Обед умопомрачительно вкусный! Всем рекомендуем!
- ВВладислава9 апреля 2025Отличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количество информации во время экскурсии!
- ТТатьяна9 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Руфат прекрасно владеет материалом, без проблем отвечал на все вопросы, и не только о местах нашего путешествия. Очень внимательный и доброжелательный человек) Всем рекомендую данную экскурсию! Красота неописуемая!
- ЕЕлена1 апреля 2025Отличная экскурсия. Очень интересная и позновательная. Комфортный маршрут и дорога. Гид прекрасно знает русский, уважительный и внимательный. Ещё делает прекрасные фото. Рассказал много из истории, экономики и религии страны. Рекомендую.
- ЮЮЛИЯ24 марта 2025У нас был гид Шахин. Много интересного рассказал. Программа тура понравилась, не пожалели! Особенно впечатлили Агатовые горы - это очень необычно.
- ЕЕкатерина26 февраля 2025Несмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку в конце февраля пошел снег))
- ММихаил11 февраля 2025Это атмосферная экскурсия с длинными переездами. Но это важно, чтобы увидеть горы и услышать, чем живут местные люди.
- ННаталья9 января 2025Ильгар - замечательный гид. Так как он всю жизнь прожил в Баку, то прекрасно знает город, все окрестности, а также
- ННина4 января 2025Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось всё. И спасибо за советы, по достопримечательностям, по ресторанам и т. п
- AAlex2 января 2025Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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