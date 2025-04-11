О Ольга Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе Экскурсия очень понравилась! Гид Идрис очень доброжелательный, внимательный, чуткий человек. Великолепный рассказчик и полиглот. Виды фантастические! Обед умопомрачительно вкусный! Всем рекомендуем!

В Владислава Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе читать дальше Больше всего понравился подъем в гору и прекрасный чай со сладостями, и конечно же на последок замечательный обед в рыбном ресторане не оставит никого равнодушным! Отличная экскурсия по интересным локациям. Организация на высшем уровне, отдельное спасибо гиду Фуаду за большое количество информации во время экскурсии!

Т Татьяна Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе Экскурсия очень понравилась! Руфат прекрасно владеет материалом, без проблем отвечал на все вопросы, и не только о местах нашего путешествия. Очень внимательный и доброжелательный человек) Всем рекомендую данную экскурсию! Красота неописуемая!

Е Елена Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях Отличная экскурсия. Очень интересная и позновательная. Комфортный маршрут и дорога. Гид прекрасно знает русский, уважительный и внимательный. Ещё делает прекрасные фото. Рассказал много из истории, экономики и религии страны. Рекомендую.

Ю ЮЛИЯ Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях У нас был гид Шахин. Много интересного рассказал. Программа тура понравилась, не пожалели! Особенно впечатлили Агатовые горы - это очень необычно.

Е Екатерина Весь Баку на велосипеде читать дальше Самир предложил на замену другой маршрут, мы согласились и поехали изучать Баку) было довольно-таки познавательно, гид прислушивается и ориентирует свое повествование на слушателей. Но! Скажу сразу: нужно давать обратную связь по ходу) если давать комментарии: это интересно, это нет и тп, всё получится очень даже хорошо) Несмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку в конце февраля пошел снег))

М Михаил Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине и люля-кебаб на углях Это атмосферная экскурсия с длинными переездами. Но это важно, чтобы увидеть горы и услышать, чем живут местные люди.

Н Наталья Мистические пейзажи недалеко от Баку читать дальше обычаи местного населения. Дорога прошла незаметно за веселым разговором, на обратном пути мы заехали на рыбный рынок, где нам приготовили вкусный шашлык из свежайшей рыбы. Мистические пейзажи не разочаровали - озеро действительно было розовое, а горы - как на Марсе. Ильгар - замечательный гид. Так как он всю жизнь прожил в Баку, то прекрасно знает город, все окрестности, а также

Н Нина Мистические пейзажи недалеко от Баку Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось всё. И спасибо за советы, по достопримечательностям, по ресторанам и т. п